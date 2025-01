Mouratoglou: “Sinner e Alcaraz alla pari, ma con stili opposti”

Patrick Mouratoglou, uno dei coach più rispettati nel circuito, ha offerto un’interessante analisi del dualismo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due giovani fenomeni che stanno dominando il tennis mondiale. Dopo il trionfo dell’italiano all’Australian Open, il tecnico francese ha voluto mettere in prospettiva il momento dei due campioni.

“Jannik non è superiore a tutti. Non credo sia superiore a Carlos,” ha dichiarato Mouratoglou in un video sul suo Instagram. “Quando Alcaraz è al suo meglio, si creano partite veramente equilibrate dove è impossibile prevedere il vincitore. Tutti i loro confronti sono stati estremamente serrati e incerti, con Carlos che ha vinto alcuni grandi match contro di lui.”

L’analisi di Mouratoglou si è poi concentrata sulle differenze stilistiche tra i due: “Il tennis di Jannik e quello di Carlos sono completamente diversi. Alcaraz commette molti più errori non forzati, gioca assumendosi maggiori rischi. Il punto di forza di Sinner è la capacità di mantenere un ritmo altissimo senza sbagliare. La forza di Carlos, invece, sta nella sua incredibile potenza e nella capacità di cambiare improvvisamente il ritmo dello scambio.”

“Sinner gioca costantemente a un ritmo estremamente elevato,” prosegue Mouratoglou, “mentre Alcaraz procede a un ritmo determinato per poi accelerare improvvisamente in modo esplosivo. Il fatto che Carlos commetta più errori potrebbe farlo sembrare meno dominante contro gli altri giocatori, ma ha un potenziale incredibile.”

Il tecnico francese ha anche sottolineato l’importanza dei risultati ottenuti: “Guardate i loro achievements: entrambi hanno vinto due Slam lo scorso anno. Carlos, che è persino più giovane, ha in totale un Major in più di Jannik. Non possiamo quindi affermare che Sinner sia nettamente superiore ad Alcaraz. Non sarebbe corretto.”

La mancata sfida tra i due all’Australian Open 2025, dove Alcaraz è stato eliminato nei quarti da Djokovic, ha solo rimandato quello che si sta configurando come uno dei dualismi più appassionanti del tennis moderno: due campioni con stili diametralmente opposti ma ugualmente efficaci, destinati a dominare il circuito negli anni a venire.





Francesco Paolo Villarico