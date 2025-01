Anche US Open sarà su 15 giorni con inizio la domenica

Mentre in Australia si ipotizza uno Slam addirittura su 16 giorni, arriva la notizia che US Open 2025 passerà al format di 15 giorni, con avvio già alla domenica, come avviene a Parigi da molti anni e dal 2024 anche a Melbourne.

L’annuncio arriva direttamente dal sito ufficiale dello Slam di New York, che recita: “Dopo un terzo anno consecutivo di richieste straordinarie e presenze da record nel 2024, il Main draw dell’US Open si estenderà a 15 giorni di gara nel 2025. US Open di quest’anno vedrà già nel primo fine settimana incontri del tabellone principale, con la competizione che inizierà domenica 24 agosto e durerà fino a domenica 7 settembre”.

“I primi turni del singolare maschile e femminile si giocheranno da domenica a martedì nel 2025, con l’inizio della domenica che offrirà l’accesso a oltre 70.000 spettatori aggiuntivi. La domenica di apertura saranno disponibili sei nuove sessioni di gioco: sessioni diurne e notturne sia all’Arthur Ashe Stadium che al Louis Armstrong Stadium, biglietti per le sessioni diurne per i posti riservati in tribuna e Grounds Admission. Non sono previste ulteriori modifiche al programma del tabellone principale del singolare dopo il primo turno”.

La possibilità di iniziare un Major alla domenica rappresenta una grossa opportunità commerciale, ma anche assai gradita dal pubblico che può usufruire di un giorno festivo in più per assistere alle partite maschili e femminili dei tabelloni di singolare.

Una novità introdotta a Roland Garros e che ora ritroveremo in tre Slam su quattro. Arriverà anche a Wimbledon?

Mario Cecchi