Sinner non andrà al Quirinale: non ci sarà all’incontro con Sergio Mattarella

Jannik Sinner, secondo l’Ansa, non sarà presente domani al Quirinale per l’incontro tra il Presidente della Repubblica e la Federazione Italiana Tennis e Padel, organizzato per celebrare gli straordinari successi del tennis italiano nel 2024. La notizia, che arriva da fonti vicine al campione, conferma i dubbi che lo stesso Sinner aveva espresso già durante le interviste post vittoria agli Australian Open.

Il vincitore dello Slam australiano, infatti, aveva mantenuto una posizione interlocutoria subito dopo il trionfo di Melbourne, dichiarando di “dover ancora decidere” sulla sua partecipazione. Al rientro dall’Australia, l’altoatesino ha definitivamente sciolto le riserve, optando per non prendere parte alla cerimonia.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Sinner avrebbe anche ricevuto un’indicazione chiara dai medici di riposo assoluto dopo il torneo che l’ha visto vincitore ma anche soffrire di un malessere, fortunatamente superato.

La decisione rientra comunque nella programmazione meticolosa di Sinner relativamente ai suoi impegni, in campo e fuori, finalizzata a mantenere il focus sulla preparazione atletica e sugli obiettivi sportivi. Il campione italiano, reduce dal suo secondo Slam consecutivo dopo l’Australian Open 2025, prosegue così nella sua linea di gestione professionale degli impegni extra-agonistici.





Francesco Paolo Villarico