Tennis Channel sbarca in Francia con Benoit Paire commentatore

Tennis Channel, il celebre canale americano dedicato al tennis, si prepara al suo debutto in Francia questo lunedì con la copertura dell’ATP 250 di Montpellier. Ma la vera sorpresa è l’ingaggio di Benoît Paire come commentatore tecnico, che si unirà al team di esperti guidato da Julien Benneteau.

L’annuncio arriva in un momento particolare della carriera di Paire, attualmente numero 410 del ranking mondiale e fresco di eliminazione al primo turno delle qualificazioni proprio nel torneo di Montpellier. A quasi 36 anni (li compirà il prossimo 8 maggio), il tennista di Avignone, pur non abbandonando completamente le speranze di risalire in classifica, sembra orientarsi verso nuovi orizzonti professionali.

Julien Bergeaud, responsabile di Tennis Channel Francia, ha rivelato un approccio innovativo per le telecronache: “Benoît Paire commenterà le partite face-to-face con la telecamera, per dare ai fan la sensazione di guardare il match tra amici”. Una scelta che punta a sfruttare il carisma e la personalità spiccata dell’ex numero 18 del mondo, noto per il suo stile unico sia in campo che fuori.

Questa nuova avventura potrebbe segnare l’inizio di una seconda carriera per Paire nel mondo del tennis, questa volta dall’altra parte della telecamera. Il suo stile diretto e la sua conoscenza approfondita del circuito potrebbero rivelarsi preziosi per offrire agli spettatori francesi un punto di vista unico sul tennis professionistico.





Marco Rossi