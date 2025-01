All’instancabile Pietro Marino e ad Alessandra Mazzola l’Open BNL di Cagliari: ecco i qualificati per il Foro Italico

Una finale da mezz’ora, risolta anzitempo per il ritiro di Cristiana Ferrando che ha consegnato il titolo ad Alessanda Mazzola, e un’altra lunga oltre tre ore, in equilibrio dal primo all’ultimo quindici fino al trionfo del siciliano Pietro Marino. È terminata così un’edizione 2025 avvincente e ricca di sorprese dell’Open BNL della Sardegna, evento da 23.000 euro di montepremi ospitato – per il terzo anno di fila – dal Tennis Club Cagliari.

Una manifestazione capace di portare oltre 220 atleti (record) sui campi di Monte Urpinu e che ha garantito a ben dodici di loro il pass per il Foro Italico: alcuni giocheranno le pre-qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia, altri i Master nazionali di terza e quarta categoria. E c’è la possibilità che il numero aumenti, perché gli Open di singolare non garantiscono il pass diretto ma grazie ai successi sia Mazzola sia Marino scalano la classifica del circuito e sono entrati in lizza per la qualificazione. Un traguardo che meriterebbero entrambi: la romagnola del Tc Cagliari (per il quale gioca la Serie A1) per come si è presa il titolo senza cedere un set, battendo in semifinale la favorita numero uno – e campionessa in carica – Isabella Maria Serban prima di approfittare dei problemi fisici della Ferrando, costretta a gettare la spugna per un problema muscolare alla gamba (eredità della semifinale di sabato) quando si trovava in svantaggio per 5-2 nel primo set. Marino, invece, per le energie spese per arrivare al successo: fra venerdì, sabato e domenica il catanese classe 2001 è rimasto in campo la bellezza di dieci ore, eliminando ai quarti il vincitore delle ultime due edizioni Stefano Baldoni, in semifinale Noah Perfetti (cancellando due match-point) e in finale l’altro siciliano Alessandro Ingarao, che a Cagliari aveva vinto le ultime tre edizioni dei campionati italiani di 2ª categoria ma stavolta si è dovuto inchinare, cedendo per 7-6 4-6 6-3 dopo 3 ore e 12 minuti.

Ingarao si è consolato col successo in doppio: in coppia col corregionale Antonio Massara (col quale a Cagliari vinse lo scudetto di coppia nel 2023), il siracusano ha sconfitto per 6-2 6-3 in finale le sorprese Lorenzo Beraldo e Sebastiano Cocola. Doppietta invece per la Mazzola, che alla vigilia del trionfo in singolare aveva già fatto centro nel doppio con Jessica Bertoldo, al termine di una finale thriller contro il duo Serban/Dibenedetto, battute per 4-6 6-3 14/12. Per entrambe le coppie vincitrici c’è la qualificazione diretta per la fase finale delle pre-qualificazioni, a Roma. All’evento di Cagliari spettava anche il compito di stabilire i rappresentanti della Sardegna nei Master nazionali di terza e quarta categoria, sempre al Foro Italico a maggio, in concomitanza con gli Internazionali BNL d’Italia. Fra i “terza” qualificati la giocatrice di casa Carlotta Lehner (già a segno dodici mesi prima) e Alessio Di Martino, fra i “quarta” pass per Daniele Fersini e Nicoletta Anna Ursachi. Nel doppio di quarta categoria vittoria e un posto a Roma per le coppie composte da Massimo Salvatore Macchia e Fabrizio Nepitella, e da Federica Satta e Renata Petruzzo.

“Siamo molto soddisfatti di questa edizione – dice Lodovica Binaghi, consigliera responsabile del settore agonistico del Tc Cagliari –, perché abbiamo siglato un nuovo record di iscritti con oltre 220 giocatori provenienti da tutta Italia. Notevole il dato delle giocatrici di seconda categoria nel tabellone femminile, oltre 70. È stato un ottimo torneo sotto tutti i punti di vista, e per questo dobbiamo ringraziare il direttore dell’evento Andrea Lecca e il giudice arbitro. Specialmente la prima settimana non è stata facile, a causa della pioggia e di condizioni meteo avverse. Alla soddisfazione per la buona riuscita dell’evento si unisce l’orgoglio per la doppietta di una nostra giocatrice di Serie A1, Alessandra Mazzola, che ha vinto sia il singolare sia il doppio. Ci auguriamo possa essere di buon auspicio sia per la sua stagione individuale, sia per quella delle squadre del Tc Cagliari. Da segnalare anche i quarti di finale di Marcella Dessolis, sua compagna di A1 e nostra giocatrice del vivaio, capace di vincere ben cinque partite. Già nei mesi scorsi aveva evidenziato una crescita costante e l’ha ribadita nell’Open BNL, mostrando di nuovo grandi potenzialità”.

OPEN BNL TC CAGLIARI: I RISULTATI

Open maschile – Semifinali: Ingarao b. Tresca 7-5 6-0, Marino b. Perfetti 6-2 5-7 7-6. Finale: Pietro Marino b. Alessandro Ingarao 7-6 4-6 6-3.

Open femminile – Semifinali: Mazzola b. Serban 7-5 6-4, Ferrando b. Salvi 6-4 6-4. Finale: Alessandra Mazzola b. Cristiana Ferrando 5-2 ritiro.

Doppio maschile – Finale: Ingarao/Massara b. Beraldo/Cocola 6-2 6-3.

Doppio femminile – Finale: Mazzola/Bertoldo b. Dibenedetto/Serban 4-6 6-3 14/12.

Terza categoria maschile – Finale: Alessio Di Martino b. Jacopo Sanna 7-6 6-2.

Terza categoria femminile – Finale: Carlotta Lehner b. Lara Mancuso 6-2 6-2.

Quarta categoria maschile – Finale: Daniele Fersini b. Jacopo Bernasconi 6-0 6-1.

Quarta categoria femminile – Finale: Nicoletta Anna Ursachi b. Carlotta Campus ritiro.

Doppio quarta categoria maschile – Finale: Macchia/Nepitella b. Cautillo/Porcu 6-1 3-6 10/5.

Doppio quarta categoria femminile – Vincitrici: Federica Satta e Renata Petruzzo.