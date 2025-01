WTA 250 Linz: Il Tabellone Principale. Presenza di due azzurre nel Md

WTA 250 Linz – Tabellone Principale – indoor hard

(1/WC) Karolina Muchova vs Bye

Lulu Sun vs Qualifier

Rebecca Sramkova vs Elisabetta Cocciaretto

(WC) Julia Grabher vs (6) Anastasia Potapova

(4) Ekaterina Alexandrova vs Bye

Qualifier vs Qualifier

(WC) Eva Lys vs Qualifier

Katerina Siniakova vs (7) Elina Avanesyan

(5) Dayana Yastremska vs Lucia Bronzetti

Mayar Sherif vs Qualifier

Viktoriya Tomova vs Jessica Bouzas Maneiro

Bye vs (3) Maria Sakkari

(8) Clara Tauson vs Anhelina Kalinina

Sorana Cirstea vs Arantxa Rus

Qualifier vs Anna Blinkova

Bye vs (2) Elina Svitolina