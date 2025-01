Sinner si confessa: “Orgoglioso del mio tennis, ma voglio essere completo” (Video)

Jannik Sinner ha dominato la finale degli Australian Open 2025 contro Alexander Zverev, confermando il titolo dell’anno scorso e il suo status di numero uno al mondo. In una lunga conferenza stampa, l’azzurro ha offerto una profonda analisi del suo momento, tra presente e futuro.

LA FINALE DOMINATA

“È stata una prestazione incredibile da parte mia”, ha esordito Sinner. “Ho servito molto bene dall’inizio, cercando di entrare nella zona molto rapidamente. Nel secondo set forse ho avuto un po’ di fortuna nel tie-break ma, considerando tutti i fattori, ho avuto un percorso incredibile qui in Australia. Sono molto felice di condividere tutto questo con il mio team e la mia famiglia, le persone che amo”.

LA STRATEGIA VINCENTE

Sulla tattica adottata in finale, Sinner ha rivelato: “Sono entrato in campo con l’intenzione di essere molto aggressivo sin dall’inizio, questo mi ha dato la fiducia per sentire così bene la palla. Quando cominci a vincere i tuoi game, questo ti dà fiducia, fino a quando poi arrivano le prime opportunità di break. Nei momenti chiave ho sempre servito bene, ma il segreto è stato rimanere mentalmente forte, cercando di giocare ogni punto nel miglior modo possibile. Sono molto soddisfatto di come ho gestito ogni situazione durante la finale”.

IL TERZO SLAM E LE PRESSIONI

“Sono molto orgoglioso, è difficile da descrivere”, ha confessato Sinner parlando del suo terzo Major. “Sono successe molte cose fuori dal campo che forse non sapete, cose che è difficile bloccare quando entri in campo, ma ho al mio fianco un team che crede sempre in me. Questo per me è più importante di qualsiasi altra cosa. Quando vado in campo cerco di concentrarmi sul match, sono consapevole che la partita può durare tre, quattro o cinque ore, ma è una situazione che oggi ho molto sotto controllo”.

IL TEAM CAHILL-VAGNOZZI

Sul suo team, Sinner ha speso parole particolarmente significative: “Darren è una persona molto onesta. Per essere un buon allenatore con tanti giocatori diversi devi capire il giocatore ed entrare nel suo ritmo. Ho cercato di fare un grande risultato qui per lui, perché essendo australiano, questo potrebbe essere stato il suo ultimo Slam qui”. Non ha dimenticato Vagnozzi: “Simone mi ha cambiato come giocatore, mi ha dato fiducia per fare cose diverse. La combinazione di entrambi è impressionante, non solo come allenatori, ma anche come persone”.

IL PARAGONE CON DJOKOVIC

Sul paragone con Djokovic fatto da Zverev, l’italiano è stato umile: “È un complimento incredibile da parte di Sascha, ma ognuno è diverso a modo suo. Ovviamente abbiamo alcune similitudini nello stile di gioco, ma penso ancora che Novak al suo meglio sia quasi impossibile da battere. Ho sempre ammirato il suo stile, ho cercato di imparare come gestiva i punti di pressione e i momenti importanti”.

GLI OBIETTIVI FUTURI

Sinner ha le idee chiare sul futuro: “Sul cemento mi sento più a mio agio, prendo come qualcosa di positivo il dover ancora migliorare sulle altre superfici. Metterò molta energia in questo, cercando di trovare i modi giusti per arrivare lontano negli Slam che non si giocano sul duro. Sono ancora giovane, devo adattarmi, specialmente sull’erba dove non ho mai giocato da junior. Le difficoltà sono un’opportunità per migliorare, quindi spero di dimostrarlo quando arriverà il momento”.

LA MATURAZIONE

Sulla differenza tra i due successi australiani: “Forse in questo secondo ho avuto più pressione e attenzione extra, sono cose che bisogna saper gestire. D’altra parte, questa volta sai già che puoi farlo perché l’hai fatto una volta. Quello che ho davvero capito questa volta è che ogni giorno è diverso. Ho imparato molte cose durante quest’anno, non parlo di risultati, ma di come sono personalmente e di come gestisco le situazioni in campo”.

LA QUESTIONE CAS

Sull’appello al TAS, Sinner è stato chiaro: “È un tema difficile, non ci sto pensando. In questo momento ho appena concluso un viaggio incredibile di nuovo in Australia, quindi voglio godermi questo momento, per essere onesto. Poi vedremo cosa succederà all’udienza, per ora sappiamo solo le date”.





Federico Di Miele