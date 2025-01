Sinner nella storia: 3 finali Slam su 3 e record di set vinti contro top-10 (compreso video di un punto stupendo)

Jannik Sinner continua a riscrivere la storia del tennis. Con il trionfo agli Australian Open 2025, l’azzurro ha completato una tripletta storica vincendo le sue prime tre finali Slam disputate, un’impresa che lo colloca in un pantheon di leggende che include solo altri sette giocatori: Björn Borg, Jimmy Connors, Stefan Edberg, Gustavo Kuerten, Roger Federer, Stan Wawrinka e Carlos Alcaraz. Un club esclusivo che testimonia la straordinarietà del risultato ottenuto dal campione altoatesino.

La combinazione di record nelle finali Slam e la striscia di set vinti contro i top-10 dipinge il ritratto di un campione completo, capace di elevare il proprio tennis nelle occasioni che contano e di mantenere una continuità di rendimento ai massimi livelli che sta riscrivendo i parametri di eccellenza del tennis moderno.

RECORD DI SET CONTRO I TOP-10

Ma è nel dominio contro i migliori giocatori al mondo che Sinner sta stabilendo nuovi parametri di eccellenza. L’azzurro ha raggiunto quota 21 set consecutivi vinti contro avversari della top-10, superando un record che resisteva da 17 anni. Il precedente primato apparteneva a Roger Federer, che si era fermato a 20 set tra il 2006 e il 2007, nel periodo di massimo splendore della sua carriera. Un dato ancora più impressionante se si considera che nemmeno i membri del Big 3 sono mai riusciti a raggiungere simili vette di continuità contro i migliori tennisti del circuito.

LA FINALE CONTRO ZVEREV

La finale contro Alexander Zverev ha offerto momenti di tennis sublime, in particolare nel secondo set, dove l’italiano ha mostrato tutto il suo repertorio tecnico e mentale. Il punto vinto nel dodicesimo game, quando il tedesco era a soli due punti dal vincere il parziale, rimarrà negli annali del torneo: una dimostrazione di talento puro che ha cambiato l’inerzia del match e confermato la capacità di Sinner di elevare il proprio gioco nei momenti decisivi.

