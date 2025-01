Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 15. Townsend-Siniakova regine dell’Australian Open, decimo Slam per la ceca

Taylor Townsend e Katerina Siniakova hanno scritto una nuova pagina di storia agli Australian Open 2025, conquistando il titolo del doppio femminile. La coppia testa di serie numero uno ha superato il duo formato da Su-Wei Hsieh e Jelena Ostapenko con il punteggio di 6-2, 6-7(4), 6-3, in una finale che ha mostrato tutto il loro potenziale.

Per Townsend e Siniakova si tratta del secondo Slam conquistato insieme, un risultato che conferma la solidità di una partnership che sta diventando sempre più dominante nel circuito. Ma il traguardo più significativo riguarda la ceca Siniakova, che raggiunge la doppia cifra di titoli Major nel doppio, entrando in un club esclusivo di campionesse.

La vittoria è arrivata al termine di una partita che ha rispecchiato la loro superiorità: un primo set dominato, un passaggio a vuoto nel tie-break del secondo, e una prova di forza nel set decisivo, dove hanno fatto valere la loro maggiore esperienza contro una coppia inedita ma temibile come Hsieh-Ostapenko.

Con questo successo, Siniakova consolida ulteriormente la sua posizione di numero uno del ranking di doppio, ponendo le basi per quello che potrebbe essere un dominio destinato a durare. Il suo palmares, arricchito da dieci titoli Slam, la proietta verso l’olimpo delle migliori doppiste nella storia del tennis.

🇦🇺 Australian Open – (Australia), cemento – Finali ☀️ Sereno, 23°C / 18°C

GS Australian Open K. Siniakova / T. Townsend K. Siniakova / T. Townsend 6 6 6 S. Hsieh / J. Ostapenko [3] S. Hsieh / J. Ostapenko [3] 2 7 3 Vincitore: K. Siniakova / T. Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 S. Hsieh / J. Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 df 5-3 → 6-3 S. Hsieh / J. Ostapenko 30-0 15-0 30-15 30-40 4-3 → 5-3 K. Siniakova / T. Townsend 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Hsieh / J. Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Hsieh / J. Ostapenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 2-2 → 3-2 S. Hsieh / J. Ostapenko 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 K. Siniakova / T. Townsend 0-15 15-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Hsieh / J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-A 0-1 → 1-1 K. Siniakova / T. Townsend 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-3* 3*-3 3-5* 4*-5 6-6 → 6-7 K. Siniakova / T. Townsend 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 S. Hsieh / J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 S. Hsieh / J. Ostapenko 30-0 ace 5-3 → 5-4 K. Siniakova / T. Townsend 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 S. Hsieh / J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 3-3 → 4-3 K. Siniakova / T. Townsend 15-15 30-30 30-15 30-40 3-2 → 3-3 S. Hsieh / J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 30-0 30-15 ace df 2-1 → 3-1 S. Hsieh / J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Hsieh / J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 ace 30-0 5-2 → 6-2 S. Hsieh / J. Ostapenko 15-0 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 15-15 15-30 30-40 A-40 4-1 → 5-1 S. Hsieh / J. Ostapenko 15-40 15-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 30-0 40-15 2-1 → 3-1 S. Hsieh / J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 1-1 → 2-1 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Hsieh / J. Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

