ATP 250 Montpellier: Il Main Draw. Rublev guida il seeding, due italiani in tabellone

Il torneo ATP 250 di Montpellier presenta un tabellone interessante dove i primi quattro del seeding – Rublev, Auger-Aliassime, Cobolli e Bublik – beneficiano di un bye all’esordio.

L’Italia porta due rappresentanti: Flavio Cobolli, numero 3 del tabellone che entrerà in gioco direttamente al secondo turno, e Mattia Bellucci che dovrà vedersela con Lucas Pouille.

Nella parte alta, Rublev attenderà il vincente tra Eubanks e un qualificato, mentre Bublik conoscerà il suo avversario dalla sfida tra Barrere e Koepfer.

Nella parte bassa, il canadese Auger-Aliassime osserverà l’interessante match tra Wawrinka e Cazaux, mentre Cobolli attenderà il vincitore tra de Jong e Halys.

Tra i match di primo turno più attesi spiccano il derby olandese Griekspoor-van de Zandschulp e la sfida tutta francese tra i veterani Mannarino e Gasquet.

ATP 250 Montpellier – Tabellone Principale – indoor hard

(WC) (1) Andrey Rublev vs Bye

Christopher Eubanks vs Qualifier

Qualifier vs Mikhail Kukushkin

Harold Mayot vs (7) Arthur Rinderknech

(4) Alexander Bublik vs Bye

(WC) Gregoire Barrere vs Dominik Koepfer

Mattia Bellucci vs Lucas Pouille

Qualifier vs (6) David Goffin

(5) Tallon Griekspoor vs Botic van de Zandschulp

Adrian Mannarino vs Richard Gasquet

Jesper de Jong vs (WC) Quentin Halys

Bye vs (3) Flavio Cobolli

(8) Yunchaokete Bu vs Daniel Altmaier

Borna Coric vs Qualifier

(WC) Stan Wawrinka vs Arthur Cazaux

Bye vs (2) Felix Auger-Aliassime