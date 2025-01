Sinner verso la finale: “Non mi sento invicibile, nessuno è perfetto” (Video partita e conferenza stampa)

Jannik Sinner si prepara alla finale degli Australian Open 2025 contro Alexander Zverev con la consueta umiltà, nonostante il momento straordinario che sta vivendo. Il numero uno del mondo, dopo la vittoria in semifinale contro Shelton, ha offerto uno spaccato della sua mentalità.

“Non mi sento invincibile”, ha affermato con decisione. “So che devo mettere molto lavoro da parte mia. Devo mantenere la calma e non dare mai nulla per scontato. Ho avuto una preparazione molto complicata. Ogni giorno seguiamo la routine per migliorare, questo è tutto”.

Il nuovo status di numero uno del mondo non sembra averlo cambiato: “In realtà, no. È una grande posizione in cui essere. In fondo so anche di avere 23 anni, non sono perfetto. So che ho aspetti su cui migliorare. Ogni giorno è una grande sfida, un avversario diverso. Tutti commettono errori, nessuno è perfetto”.

Sulla sorprendente semifinale tra Zverev e Djokovic, Sinner ha commentato con rispetto: “Non ho visto il ritiro di Novak, mi stavo riscaldando. È molto sfortunato che accadano queste cose, specialmente in semifinale di uno Slam. Se si è ritirato significa che aveva problemi seri. Ha già vinto qui in passato con problemi fisici e ha sempre cercato di dare il massimo. Ha dato moltissimo a questo sport in tutta la sua carriera. Gli auguro di recuperare velocemente”.

Riguardo la pressione da campione in carica, l’altoatesino ha rivelato: “Non è mai semplice. Lavoro molto nei giorni di riposo, cerco di capire il mio corpo. Ho anche un grande team con molta esperienza che mi guida su cosa fare. Ci sono molte cose che accadono dentro e fuori dal campo. Cerco di isolarmi un po’, di essere me stesso. Ci sono giorni più facili e altri più difficili”.

Sulla finale contro Zverev, Sinner mantiene un profilo equilibrato: “Prima di tutto, sarà una battaglia mentale. Abbiamo già giocato alcune partite tra noi, sarà complicato per entrambi. Lui sta giocando un ottimo tennis per arrivare in finale. È difficile dire chi sia il favorito perché può succedere di tutto. Queste domande avranno risposta domenica”.





Francesco Paolo Villarico