Shelton: “Due set point sprecati, ma il mio livello è vicino ai migliori” (Video)

Ben Shelton non nasconde l’amarezza dopo la sconfitta in semifinale contro Jannik Sinner agli Australian Open 2025. Il 22enne americano, nella conferenza stampa post-match, ha analizzato lucidamente la sua prestazione, evidenziando i momenti chiave che hanno determinato l’esito dell’incontro.

“Sinceramente, sono molto deluso”, ha esordito Shelton. “Entri in campo sapendo che giocare contro Jannik è difficile. Mi sono guadagnato da vivere nel circuito finora sapendo come chiudere i set, e avendo due set point sul mio servizio, è molto insolito per me non aver vinto quel primo parziale. Ovviamente, quando giochi contro il numero uno del mondo hai poche opportunità. A volte perdi quella possibilità, e il tuo avversario alza il livello”.

Il servizio, normalmente sua arma migliore, non l’ha assistito come sperava: “Dovrò guardare le statistiche del match, ma probabilmente è stato uno dei miei peggiori giorni al servizio in questo torneo, il che è deludente. Oggi non ha risposto così bene dal rovescio, era un’area dove stavo ottenendo punti gratuiti, anche se non ho servito super bene. Non ho pressato tanto sul ritmo perché è qualcosa che gestisce piuttosto bene. Devo lavorare duramente sul servizio. È un aspetto su cui devo migliorare”.

Sulla condizione fisica, Shelton ha minimizzato i problemi avuti durante il match: “Tutti abbiamo qualche acciacco, siamo in semifinale di un Grande Slam, abbiamo giocato molti set. Lui ha giocato meno set di tutti, ma anch’io non ho avuto nessun match di cinque set. Sono cose normali. Mi hanno trattato un po’ la gamba durante il cambio campo, come hanno fatto con lui. È parte dello sport, cose con cui devi fare i conti quando arrivi lontano nel torneo, nulla di troppo importante”.

Nonostante la sconfitta, l’americano mostra grande fiducia nel suo futuro: “So che sono vicino, che il mio livello è vicino ai migliori. So che ho ancora molte cose su cui lavorare. Credo in me stesso. L’obiettivo per quest’anno è affrontarli in ogni torneo o ogni due settimane. I grandi campioni, Sinner, Alcaraz, Novak, vincono anche nelle giornate storte in tre o quattro set, risolvono i problemi. Mi sto avvicinando a essere capace di farlo. Sono deluso perché volevo vedere come finiva il match se avessi vinto il primo set e fossimo arrivati al quarto o al quinto. La prossima volta che avrò una palla set, andrò dritto per l’ace”.

Sorprendentemente, la pressione dell’evento non sembra averlo condizionato: “A dire il vero l’ho vissuta come una cosa normale. Non ero più nervoso che in altre partite. Suppongo di essere sorpreso dalla normalità con cui l’ho vissuta. Sono felice di non andare nel panico nei grandi momenti o negli stadi importanti. Mentre il mio tennis continua a migliorare, insieme alla forma fisica, mi piace la posizione in cui mi trovo per il resto della stagione. Voglio sentirmi completo in campo, senza limitazioni”.





