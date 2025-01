Djokovic si ritira agli Australian Open: “Non potevo continuare” (Video conferenza stampa ed i fischi del pubblico)

Novak Djokovic si è ritirato dall’Australian Open 2025 dopo aver perso il primo set contro Alexander Zverev. In conferenza stampa, il campione serbo ha spiegato i dettagli della sua decisione.

In una conferenza stampa carica di emozioni, Djokovic ha spiegato nei minimi dettagli le ragioni del suo ritiro, rivelando un retroscena significativo sulla sua preparazione: “Non ho colpito una palla da quando ho battuto Alcaraz fino a un’ora prima del match con Sascha. Ho fatto tutto il possibile per controllare il problema muscolare, con medicinali, protezioni e fisioterapia”. Una confessione che spiega l’annullamento degli allenamenti nei giorni precedenti e che getta nuova luce sulla gravità dell’infortunio.

Il momento decisivo è arrivato verso la fine del primo set: “Ho iniziato a sentire un dolore molto più forte, era troppo. Forse se avessi vinto il primo set avrei provato a continuare, ma il problema stava peggiorando rapidamente. Pensavo che due giorni di riposo sarebbero stati sufficienti, ma non è stato così”. Parole che rivelano quanto sia stata difficile la decisione per un campione abituato a non arrendersi mai.

Djokovic ha voluto anche fare un bilancio più ampio del suo rapporto con Melbourne Park: “Non posso gettare nella spazzatura tutti i ricordi impressionanti che ho in questo torneo. In questo momento sono frustrato e deluso, ma questo torneo rimarrà sempre nel mio cuore per essere il luogo dove ho giocato il mio miglior tennis. Sono grato per tutto ciò che il tennis mi ha permesso di vivere e orgoglioso delle mie prestazioni”.

Guardando al futuro immediato, il serbo ha delineato i prossimi passi: “Devo esaminare bene l’infortunio quando tornerò in Europa e vedrò se potrò recuperare per il torneo di Doha. Negli ultimi anni mi sono infortunato parecchio, non so quale sia il motivo, ma continuerò a provarci finché sentirò di poter reggere tutto questo”.

Nonostante il ritiro prematuro, Djokovic ha espresso soddisfazione per il livello di tennis espresso nel torneo: “Ho giocato un ottimo tennis, mi piacevano le mie chances se fossi stato in salute. So che non è mai facile battere Zverev, ma non lo è stato nemmeno per lui oggi, anche con me infortunato. Arrivare in semifinale è un ottimo risultato considerate le circostanze, ma non sono soddisfatto perché ero venuto qui per vincere”.

Non sono mancate parole di elogio per il suo avversario: “Auguro il meglio a Sascha, lo sosterrò perché conquisti il suo primo titolo Slam, se lo merita”. Un gesto di sportività che conferma la grandezza del campione serbo anche nei momenti più difficili.

Il capitolo finale della conferenza ha riguardato il futuro della collaborazione con Andy Murray: “La mia valutazione è molto positiva, ci siederemo a parlare nei prossimi giorni per vedere se continuare a lavorare insieme”. Un aspetto che aggiunge ulteriore interesse al futuro immediato di Djokovic.





Francesco Paolo Villarico