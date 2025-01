Sabalenka inarrestabile: domina Badosa e vola in finale a Melbourne

Aryna Sabalenka continua il suo idillio con l’Australian Open conquistando la finale dell’edizione 2025. La numero uno del mondo ha superato Paula Badosa con un netto 6-4, 6-2 in una Rod Laver Arena dove le condizioni di umidità hanno esaltato il suo tennis potente e preciso. In finale sfiderà Swiatek o Keys.

La bielorussa ha confermato il suo momento magico a Melbourne, un torneo dove il suo tennis raggiunge vette straordinarie. L’inizio del match sembrava poter raccontare una storia diversa, con Badosa partita alla grande e avanti 2-0, 40-0 nel primo set. Ma proprio in quel momento è emersa la versione più feroce di Sabalenka, che ha preso in mano le redini dell’incontro senza più mollarle fino alla fine.

La copertura del campo centrale a causa della pioggia ha creato condizioni più pesanti, che hanno finito per favorire il tennis aggressivo della numero uno del mondo. Badosa, nonostante una prestazione tutt’altro che negativa, si è trovata nell’impossibilità di fare davvero male alla sua avversaria, un aspetto mentalmente difficile da gestire.

Il secondo set è stato la perfetta sintesi della grandezza attuale di Sabalenka. Inaffrontabile, dominante, ha messo pressione su ogni colpo, travolgendo la rivale indipendentemente da ciò che tentasse. Le statistiche raccontano la sua supremazia: 32 colpi vincenti a fronte di soli 21 errori non forzati, numeri che testimoniano un tennis tanto aggressivo quanto controllato.

Non si può dire che Badosa abbia giocato male, semplicemente si è trovata di fronte un’avversaria di un altro livello in questo momento. La spagnola ha lottato con onore, ma il servizio non l’ha assistita quanto avrebbe sperato, rendendo ancora più complicata una sfida già di per sé proibitiva.

Sabalenka conferma così il suo dominio, mantiene viva la battaglia per il numero uno mondiale e si candida come grande favorita per il titolo. Il suo tennis ha raggiunto una dimensione superiore su questi campi, dove sembra aver trovato il mix perfetto tra potenza e controllo.

GS Australian Open A. Sabalenka [1] A. Sabalenka [1] 6 6 P. Badosa [11] P. Badosa [11] 4 2 Vincitore: A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Sabalenka 15-0 40-0 5-2 → 6-2 P. Badosa 15-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 A. Sabalenka 30-15 40-15 40-40 4-1 → 5-1 P. Badosa 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 A. Sabalenka 0-15 15-15 40-15 2-1 → 3-1 P. Badosa 15-0 30-0 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 A. Sabalenka 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Badosa 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Sabalenka 30-0 40-15 ace 5-4 → 6-4 P. Badosa 15-0 5-3 → 5-4 A. Sabalenka 15-0 15-15 4-3 → 5-3 P. Badosa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Sabalenka 40-0 40-15 ace 3-2 → 4-2 P. Badosa 15-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 2-2 → 3-2 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 P. Badosa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 A. Sabalenka 15-40 0-1 → 0-2 P. Badosa 0-15 15-15 15-30 30-40 A-40 0-0 → 0-1

Statistica Sabalenka 🇧🇾 Badosa 🇪🇸 STATISTICHE DI SERVIZIO Ace 2 4 Doppi falli 1 4 Prima di servizio 31/49 (63%) 38/72 (53%) Punti vinti sulla prima 24/31 (77%) 25/38 (66%) Punti vinti sulla seconda 11/18 (61%) 14/34 (41%) Punti al servizio giocati 31 38 Punti al servizio vinti 24 25 STATISTICHE DI RISPOSTA Punti di risposta giocati 38 31 Punti di risposta in gioco 23 24 Punti di risposta vinti 13 7 Vincenti in risposta 2 0 Errori non forzati in risposta 4 3 Punti vinti in risposta 40% 27% Palle break convertite 4/9 (44%) 1/1 (100%) STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 8/10 (80%) 3/4 (75%) Vincenti 32 11 Errori non forzati 21 15 Totale punti vinti 68 53 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 189 km/h 191 km/h Velocità media prima 170 km/h 178 km/h Velocità media seconda 140 km/h 149 km/h COLPI VINCENTI Dritto 17 3 Volée 3 0 Approccio 1 0 Passanti 1 0 Lob 0 0 Smash 0 0 Drop shot 1 0





Francesco Paolo Villarico