Australian Open: Il programma completo di Venerdì 24 Gennaio 2025. Sinner in campo nella mattinata italiana (Sondaggio LiveTennis)

Schiacciasassi Sinner. L’azzurro piega l’idolo di casa Alex De Minaur in tre veloci set e mette una seria ipoteca per la conquista del secondo Australian Open consecutivo. Secondo gli esperti, il bis è probabile: vale infatti rispettivamente 1,55 e 1,57 il titolo dell’azzurro, che in semifinale se la vedrà contro l’americano Ben Shelton (a 33 il suo primo Australian Open), già giustiziere di Musetti e Sonego. Con Alcaraz eliminato da Djokovic, è proprio l’ex numero uno il principale rivale di Sinner in quota: il 25esimo titolo dello Slam per il serbo è in lavagna a 4. Chiude il podio a 6 il tedesco Alexander Zverev, a caccia invece del suo primo successo in un Major.

Rod Laver Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

(WC) K. Birrell / (WC) J. Smith vs (WC) O. Gadecki / (WC) J. Peers

(7) N. Djokovic vs (2) A. Zverev

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))



Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:30 (locale: 19:30)

(1) J. Sinner vs (21) B. Shelton



Margaret Court Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

(1) K. Siniakova / (1) T. Townsend vs M. Andreeva / D. Shnaider

(3) S. Hsieh / (3) J. Ostapenko vs (2) G. Dabrowski / (2) E. Routliffe

MATCH TBA