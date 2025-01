Australian Open: scintille tra Mladenovic e Kichenok (Video)

Momento di tensione agli Australian Open, dove il doppio femminile è stato teatro di una controversia che ha coinvolto Kristina Mladenovic e Lyudmila Kichenok. L’episodio si è verificato durante il match che ha visto la francese Mladenovic e la sua partner Zhang affrontare la coppia formata dall’ucraina Kichenok e Chan.

La partita, caratterizzata da continui momenti di tensione tra le due coppie, si è conclusa con la vittoria di Mladenovic e Zhang, ma il vero fatto si è consumato alla fine dell’incontro. Kichenok si è rifiutata di stringere la mano alla francese, un gesto che ha fatto seguito a quello che sembra essere stato un match particolarmente acceso.

J'avais loupé ça dis donc 😱😱 Lyudmyla Kichenok🇺🇦 qui refuse de serrer la main de Kristina Mladenovic🇫🇷 pic.twitter.com/XOTKLoPP4C — WTAntho (@WTAntho) January 22, 2025

La situazione è ulteriormente degenerata quando Mladenovic, nell’intervista post-partita a bordo campo, ha accusato le avversarie di comportamento antisportivo. La replica non si è fatta attendere: il giorno seguente, Kichenok ha spiegato la sua versione dei fatti, rivelando che il suo rifiuto di stringere la mano all’avversaria era dovuto alle ripetute minacce ricevute dalla francese dopo un episodio in cui una palla aveva colpito il corpo di una giocatrice, nonostante le sue ripetute scuse per l’accaduto.





Marco Rossi