De Minaur: “Sinner ha quest’aura di imbattibilità, è surreale” (Video)

Alex de Minaur ha analizzato con sincerità disarmante la sua decima sconfitta in carriera contro Jannik Sinner nei quarti di finale degli Australian Open 2025. L’australiano, visibilmente provato dopo la partita, ha offerto un’analisi lucida della supremazia dell’italiano.

“Sarò completamente sincero e trasparente. È dura. È dura scendere in campo contro uno come Jannik”, ha esordito De Minaur. “Ci sono molti fattori che influenzano il punteggio oggigiorno. In termini di testa a testa, questo è probabilmente il peggiore possibile per me, come si vede dai precedenti. E in queste condizioni è ancora più difficile affrontarlo”.

L’australiano ha poi sottolineato come le condizioni di gioco abbiano favorito ulteriormente Sinner: “Esci in campo, competi e provi di tutto, ma con queste condizioni fredde non riesci a togliere la palla dalla sua zona d’attacco, lui semplicemente colpisce e non sbaglia. È durissima. Penso che se giocassimo nel mezzo di una giornata molto calda, allora vedremmo qualche errore e probabilmente non vedremmo Jannik giocare al suo miglior livello. Tuttavia, in condizioni come oggi, è difficile metterlo in difficoltà”.

De Minaur ha poi parlato dell’aura di invincibilità che circonda attualmente Sinner: “Jannik ha sviluppato quest’aura di battere tutti. Non è che abbia avuto una buona settimana qui o là, ha battuto proprio tutti. Il modo migliore per descriverlo è che è stato capace, non so se un anno o due fa, di giocare contro Novak qui e farlo in modo impeccabile concedendo pochissimi game. Probabilmente Novak è il miglior giocatore che abbia mai giocato su questi campi. Il fatto che abbia questo livello così alto e possa fare questo ai giocatori è molto difficile da affrontare”.

Nonostante la delusione, l’australiano ha trovato anche aspetti positivi: “Sono soddisfatto di come ho gestito tutto. Il fatto di essere nella top 10, con molte aspettative e molta pressione. Ovviamente tutto il paese voleva che facessi bene qui. Avrei voluto fare di più oggi, ma queste cose a volte succedono nel tennis. Il lato negativo è che dopo aver giocato un gran tennis in casa e vinto tanto, senti come se ti avessero dato uno schiaffo in faccia, finire così”.

Guardando al futuro, De Minaur mantiene la fiducia nelle proprie possibilità: “È molto complicato per me sedermi qui dopo questa sconfitta e dire che credo di poter arrivare fino in fondo. Ma sì, credo davvero che ci siano opportunità. Il tennis è molto più dei testa a testa. Il mio peggior confronto diretto è probabilmente contro Jannik. Ma se mi trovo in una parte diversa del tabellone, chi lo sa? Mi darò delle opportunità, non credo che il mio limite siano i quarti di finale in uno Slam. Vedo altri giocatori che arrivano più lontano, che hanno fatto semifinali, finali e credo di poter essere tra loro. Se loro ci sono riusciti, perché io no?”.





Francesco Paolo Villarico