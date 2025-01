Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Martedì 21 Gennaio 2025

M25 Sunderland 30000 – 1st Round

[8] Alessandro Pecci d. Karl Poling 6-2 6-1

Nikola Slavic d. Marcello Serafini 6-2 6-1

—

M15 Monastir 15000 – 3rd Round Q, 1st Round

[14] Lavinia Luciano d. [7] Jiayou Li 6-1 5-7 10-8

[8] Luca Potenza d. Dali Blanch 4-6 6-3 6-3

Giuseppe La Vela d. Ilya Ivashka 6-1 6-4

[4] Federica Sacco d. [16] Polina Kaibekova 6-1 6-1

Lucie Pawlak d. [7] Jennifer Ruggeri 6-7 6-2 6-3

Michele Ribecai d. Derin Sen 7-5 6-1

—

M15 Manacor 15000 – 3rd Round Q, 1st Round

Fausto Tabacco d. [6] Carlos Lopez Montagud 7-5 6-2

[1] Lorenzo Giustino d. Kane Bonsach Ganley 6-2 6-1

Yaroslav Demin d. Leonardo Rossi 4-6 7-6 6-1

[7] Giorgio Tabacco d. [15] Younes Lalami Laaroussi 6-4 1-6 10-8

[4] Lorenzo Carboni d. [13] Ignasi Forcano 6-2 1-6 10-6

—

M15 Antalya 15000 – 3rd Round Q, 1st Round Md

[3] Gabriele Pennaforti d. Stefan Adrian Andreescu 6-2 4-6 6-3

Francesca Pace / Isabella Shinikova d. Le Yi Liu / Ke Ren 6-3 6-2

Jing-Jing Lu d. Gaia Maduzzi 7-6 6-3

[8] Francesca Pace d. Giuliana Bestetti 6-1 6-1

[5] Gabriele Piraino d. Eero Vasa 6-3 6-1

[5] Melissa Boyden d. [14] Ottavia Massetti 6-2 6-2

Andrea Meduri d. Norbert Marosik 3-6 6-4 10-3

Luka Plosnic d. [9] Martins Rocens 7-6 6-2

—

W75 Porto 60000 – 1st Round

Matilde Paoletti d. Veronika Erjavec 6-2 6-4

—

W75 Vero Beach 60000 – 2nd Round

[7] Vivian Wolff vs [13] Diletta Cherubini Non prima delle 22:00

[6] Tatiana Pieri vs [9] Ekaterine Gorgodze Non prima delle 22:00

[4] Julie Belgraver vs [11] Jessica Pieri 2° incontro dalle 22:00

—

W35 Buenos Aires 30000 – 1st Round

Verena Meliss d. Maria Sara Popa 7-5 6-1

[2] Nicole Fossa Huergo vs Luisina Giovannini 2° incontro dalle 16:30