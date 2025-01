McEnroe dubita dell’infortunio di Djokovic nel match vs. Alcaraz: “Non è la prima volta che vediamo questa routine. Non fatevi ingannare”

Uno dei momenti salienti e punti di dibattito del seguitissimo incontro tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz nei quarti dell’Australian Open 2025 è stato l’infortunio del serbo nel primo set, un problema alla gamba sinistra che l’ha spinto ad uscire dal campo sul 5-4 e ricorrere ad un trattamento medico. Novak ha ceduto il set per poi rimontare Carlos e batterlo in quattro set, al termine di una partita giocata meravigliosamente per acume tattico e scelte di gioco, nettamente superiori a quelle del giovane rivale.

Tuttavia si è molto parlato nel corso del match e nel dopo partita dell’impatto che può aver avuto l’infortunio di Djokovic, anche su Alcaraz che in effetti nella press conference successiva ha affermato di aver subito un contraccolpo psicologico dopo l’accaduto. Tranciante sulla questione il parere di John McEnroe, in Australia come commentatore di ESPN ed esperto di Eurosport. Nel corso del commento della partita, il newyorkese ha addirittura messo in dubbio l’infortunio di Djokovic, affermando che si trattava di una “routine” che aveva già usato in precedenza.

“Non è la prima volta che vediamo questa routine. Non fatevi ingannare”, ha detto il sette volte campione Slam nei primi anni ’80.

“Quello che lui (Djokovic) vuole è arrivare a 25 titoli Slam, non credo che gli importi come ci riesce“, ha poi affermato l’americano a Eurosport. “A questo punto, non è che non abbia dimostrato di poter battere i migliori. Sta solo cercando di stabilire record che non saranno superati. È già terribilmente vicino, se non ci è già arrivato. Non vedo come qualcuno possa battere i suoi record per molto tempo” conclude John.

Parole pesanti quelle di McEnroe, che sicuramente faranno discutere non poco gli appassionati e magari – se verrà a saperlo – provocheranno una reazione dello stesso Novak, già piuttosto nervoso durante il torneo per colpa di un attacco esagerato ricevuto da Tony Jones, noto commentatore australiano di Channel 9, che l’ha spinto a disertare l’intervista in campo dopo la vittoria contro Lehecka in segno di protesta.

Mario Cecchi