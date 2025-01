La nuova vita digitale di Monfils: da tennista a YouTuber di successo

Gael Monfils continua a sorprendere, questa volta non solo in campo ma anche sul web. Il suo canale YouTube, @gaelmonfils15, è diventato un vero e proprio fenomeno con quasi 75.000 iscritti e oltre 3.3 milioni di visualizzazioni totali.

Aperto durante la pandemia COVID-19 nell’aprile 2020, il canale ha trovato la sua vera identità nell’ultimo anno, quando il francese ha iniziato a produrre contenuti con regolarità. “ALUT LES AMIS! Gael aka LaMonf, appassionato di sport, in particolare di tennis 🎾, aspirante streamer e vlogger”, si presenta così il tennista nel suo profilo.

Con 42 video pubblicati, Monfils mostra un lato di sé che i fan non conoscevano, condividendo non solo la sua passione per il tennis ma anche il suo amore per lo sport in generale e la sua vita quotidiana. La scelta dello pseudonimo “LaMonf” e il tono informale dei suoi video rivelano la volontà di creare un rapporto diretto e genuino con i suoi follower.

Il successo del canale dimostra come Monfils sia riuscito a trasferire il suo carisma dal campo da tennis al mondo digitale, offrendo un punto di vista unico sul tennis professionistico e sulla vita di un atleta di alto livello. Per i fan, è un’opportunità unica di conoscere meglio uno dei personaggi più amati del circuito ATP.

La crescita costante delle visualizzazioni e degli iscritti testimonia come il tennista francese abbia trovato una nuova dimensione nel mondo dei content creator, anticipando forse quello che potrebbe essere il suo futuro una volta conclusa la carriera agonistica.





Francesco Paolo Villarico