Storica novità agli Australian Open: arriva il primo torneo di pickleball in uno Slam

Gli Australian Open 2025 sono pronti a scrivere la storia con l’introduzione dell’AO Pickleball Slam, il primo torneo professionistico di pickleball mai organizzato durante un evento del Grande Slam.

La competizione, che si svolgerà dal 24 al 26 gennaio, mette in palio un montepremi di 100.000 dollari, segnando un momento storico per questo sport in rapida crescita.

Si tratta di una mossa innovativa da parte degli organizzatori degli Australian Open, che dimostrano ancora una volta la volontà di esplorare nuove frontiere e attrarre un pubblico sempre più ampio.

Il pickleball, che combina elementi di tennis, badminton e ping pong, sta vivendo un boom di popolarità a livello globale, e la sua inclusione in un torneo dello Slam rappresenta un riconoscimento importante per questa disciplina.





Marco Rossi