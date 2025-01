Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 10. In campo anche la supersfida Djokovic vs Alcaraz e il doppio Bolelli-Vavassori (LIVE)

🇦🇺 Australian Open – (Australia), cemento – Quarti di Finale ☀️ Sereno, 29°C / 18°C

Il match deve ancora iniziare

(3) C. Gauffvs (11) P. Badosa

(12) T. Paul vs (2) A. Zverev



Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(1) A. Sabalenka vs (27) A. Pavlyuchenkova



Il match deve ancora iniziare

(7) N. Djokovic vs (3) C. Alcaraz



Il match deve ancora iniziare

GS Australian Open M. Kato / R. Zarazua M. Kato / R. Zarazua 0 0 G. Dabrowski / E. Routliffe G. Dabrowski / E. Routliffe 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

M. Kato/ R. Zarazuavs (2) G. Dabrowski/ (2) E. Routliffe

M. Kostyuk / E. Ruse vs (3) S. Hsieh / (3) J. Ostapenko



Il match deve ancora iniziare

C. Dellacqua / S. Stosur vs D. Hantuchova / A. Petkovic



Il match deve ancora iniziare

(8) A. Muhammad / (8) A. Molteni vs (2) E. Routliffe / (2) M. Venus



Il match deve ancora iniziare

(3) E. Perez / (3) K. Krawietz vs (WC) K. Birrell / (WC) J. Smith



Il match deve ancora iniziare

GS Australian Open L. Hewitt / P. Rafter L. Hewitt / P. Rafter 0 0 J. Blake / T. Haas J. Blake / T. Haas 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

L. Hewitt/ P. Raftervs J. Blake/ T. Haas

(3) S. Bolelli / (3) A. Vavassori vs N. Borges / F. Cabral



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00))(1) M. Arevalo/ (1) M. Pavicvs A. Goransson/ S. Verbeek(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))O. Nicholls/ H. Pattenvs I. Khromacheva/ J. Withrow

(WC) O. Gadecki / (WC) J. Peers vs S. Zhang / R. Bopanna



Il match deve ancora iniziare

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(14) H. Klugman vs M. Burcescu



GS Australian Open H. Klugman [2] H. Klugman [2] 15 0 M. Burcescu • M. Burcescu 15 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Burcescu 0-15 15-15 0-0

(4) W. Sonobe vs D. Dilek



Il match deve ancora iniziare

(5) J. Leach vs (Q) G. Crivellaro



Il match deve ancora iniziare

Y. Alexandrescou vs (11) F. Thomas



Il match deve ancora iniziare

(1) W. Sonobe / (1) M. Stojsavljevic vs M. Iyengar / Y. Perapekhina



Il match deve ancora iniziare

S. Fajmonova / A. Subasic vs (6) A. Penickova / (6) K. Penickova



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

D. Markovina vs (9) T. Derepasko



GS Australian Open D. Markovina • D. Markovina 15 0 T. Derepasko [9] T. Derepasko [9] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Markovina 15-0 0-0

(WC) T. Kokkinis vs K. Sawashiro



Il match deve ancora iniziare

(WC) Y. Ibraimi vs (2) A. Omarkhanov



Il match deve ancora iniziare

M. Pohankova / J. Vandromme vs (2) E. Jones / (2) H. Klugman



Il match deve ancora iniziare

M. Farzam / T. Host vs (2) M. Exsted / (2) J. Kumstat



Il match deve ancora iniziare

(7) A. De Marchi / (7) W. Rejchtman Vinciguerra vs (WC) A. Mcleod / (WC) L. McFadzean



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

D. Ramphadi vs D. Wagner



GS Australian Open D. Ramphadi D. Ramphadi 0 0 D. Wagner D. Wagner 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

(1) S. Schroder vs Y. Silva



Il match deve ancora iniziare

(WC) C. Ratzlaff vs R. Spaargaren



Il match deve ancora iniziare

(1) Y. Kamiji vs (WC) S. Funamizu



Il match deve ancora iniziare

(4) J. Griffioen vs (Q) M. Venter



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

H. Davidson vs (WC) J. Woodman



GS Australian Open H. Davidson • H. Davidson 30 0 J. Woodman J. Woodman 30 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 H. Davidson 0-15 15-15 15-30 30-30 0-0

(4) A. Kaplan vs (WC) F. Broadbent



Il match deve ancora iniziare

(1) T. Oda vs (WC) A. Parker



Il match deve ancora iniziare

S. Houdet vs (2) A. Hewett



Il match deve ancora iniziare

K. Montjane vs (WC) L. Shuker



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

D. Perez vs (3) G. Sasson



GS Australian Open D. Perez D. Perez 0 0 G. Sasson [3] G. Sasson [3] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

J. Gerard vs G. Reid



Il match deve ancora iniziare

(3) M. De la Puente vs (Q) Z. Ji



Il match deve ancora iniziare

(Q) C. Fairbank vs (3) Z. Wang



Il match deve ancora iniziare

X. Li vs M. Tanaka



Il match deve ancora iniziare

GS Australian Open R. Shaw R. Shaw 0 0 N. Vink [2] N. Vink [2] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

R. Shawvs (2) N. Vink

T. Miki vs (4) G. Fernandez



Il match deve ancora iniziare

(Q) D. Arai vs D. Caverzaschi



Il match deve ancora iniziare

S. Takamuro vs A. Bernal



Il match deve ancora iniziare

Z. Zhu vs (2) A. Van Koot



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Mosko vs (2) L. Gryp



GS Australian Open A. Mosko A. Mosko 0 0 L. Gryp [2] L. Gryp [2] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

B. Wenzel vs (2) A. Lantermann



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(8) E. Yaneva vs M. Pohankova



GS Australian Open E. Yaneva [8] E. Yaneva [8] 0 0 M. Pohankova • M. Pohankova 30 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Pohankova 15-0 30-0 0-0

B. Willwerth vs N. Djosic



Il match deve ancora iniziare

R. Goto vs (11) J. Kovackova



Il match deve ancora iniziare

(3) R. Dencheva / (3) E. Yaneva vs M. Burcescu / A. Oana



Il match deve ancora iniziare

(8) N. Johnston / (8) B. Willwerth vs Z. Nurlanuly / K. Tyagi



Il match deve ancora iniziare

K. Bennani / A. Vasilev vs O. Milic / E. Pleshivtsev



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) V. Miranda vs S. Czauz



GS Australian Open V. Miranda [1] V. Miranda [1] 0 0 S. Czauz S. Czauz 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

(1) C. Cooper vs L. Calixto



Il match deve ancora iniziare

GS Australian Open S. Zhenikhova S. Zhenikhova 0 0 J. Vandromme [3] J. Vandromme [3] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

S. Zhenikhovavs (3) J. Vandromme

D. Mpetshi Perricard vs (16) J. Stusek



Il match deve ancora iniziare

(14) W. Rejchtman Vinciguerra vs Y. Jeong



Il match deve ancora iniziare

C. An / S. Lam vs (4) T. Krejcova / (4) V. Valdmannova



Il match deve ancora iniziare

P. Basile / J. Vasami vs L. Miguel / T. Sickenberger



Il match deve ancora iniziare

H. Kawanishi / H. Koyama vs J. Mackenzie / N. McDonald



Il match deve ancora iniziare

GS Australian Open B. Black B. Black 0 0 T. Krejcova [7] T. Krejcova [7] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

(Q) B. Blackvs (7) T. Krejcova

(Q) P. Basile vs (3) A. Santamarta Roig



Il match deve ancora iniziare

K. Chen vs D. Mosejczuk



Il match deve ancora iniziare

B. Black / M. Xu vs Y. Wang / K. Yodpetch



Il match deve ancora iniziare

N. Djosic / L. Hede vs (4) M. Kouame / (4) A. Santamarta Roig



Il match deve ancora iniziare

(1) O. Bonding / (1) J. Leach vs K. Chen / M. Kim



Il match deve ancora iniziare

GS Australian Open A. Lapthorne [2] A. Lapthorne [2] 0 0 G. Lazarte G. Lazarte 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

A. Lapthornevs (Q) G. Lazarte

(Q) L. Pena vs F. Cayulef



Il match deve ancora iniziare

T. Egberink vs T. Sanada



Il match deve ancora iniziare

L. De Greef vs M. Cabrillana



Il match deve ancora iniziare

(8) J. Stusek / (8) L. Vujovic vs M. Phanthala / R. Zhang



Il match deve ancora iniziare

Y. Qu / Z. Wei vs (5) A. Kovackova / (5) J. Kovackova



Il match deve ancora iniziare