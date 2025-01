Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Lunedì 20 Gennaio 2025

M15 Monastir 15000 – 3rd Round Q, 2nd Round Q

[1] Pietro Marino d. Gregor Hausberger 6-1 6-1

[4] Federica Sacco d. Noemi La Cagnina 6-0 6-1

[13] Pietro Pampanin d. Joao Graca 6-3 4-6 10-7

[15] Filippo Mazzola d. Maxwell Castle 6-2 6-2

Joe Leather d. [1] Pietro Marino 4-6 6-3 10-8

[6] Sean Cuenin d. [12] Matteo Fondriest 7-6 6-4

[3] Artur Kukasian d. [13] Pietro Pampanin 3-6 6-4 10-2

[7] Dimitris Sakellaridis d. [15] Filippo Mazzola 3-6 6-3 10-6

[12] Matteo Fondriest d. Samat Mustafin 6-0 6-0

[14] Lavinia Luciano d. Cherry Kim 6-1 6-3

—

M15 Santiago 15000 – 2nd Round Q

Felipe De Dios vs [11] Andres Gabriel Ciurletti ore 15:30

—

M15 Manacor 15000 – 2nd Round Q

[7] Giorgio Tabacco d. Noah Lopez Cherubino 6-4 6-0

[4] Lorenzo Carboni d. Joan Nadal Vives 6-3 6-1

—

M15+H Bagnoles de l’Orne 15000 – 2nd Round Q

[3] Rodrigo Alujas d. [12] Leonardo Taddia 6-2 6-1

—

M15 Antalya 15000 – 2nd Round Q

Luka Plosnic d. [7] Radovan Michalik 6-3 6-3

[12] Maria Shmakova d. Benedetta Baratto 6-1 6-0

Henrik Bladelius d. Sergio Badini 6-3 5-7 12-10

Oliver Johansson d. [10] Maximilian Figl 7-6 4-2 (rit.)

Andrea Meduri d. Ivan Perez Martin 6-2 6-1

[14] Ottavia Massetti d. Anna Bochoradze 6-1 6-0

—

W75 Vero Beach 60000 – 1st Round Q

Addison Trotter vs [11] Jessica Pieri 3° incontro dalle 17:00

[8] Beatrice Ricci vs Christina McHale ore 17:00

Oana Georgeta Simion vs [13] Diletta Cherubini ore 17:00

[6] Tatiana Pieri vs Ayana Akli 2° incontro dalle 17:00