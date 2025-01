Sinner e la coppia Errani-Paolini premiati dall’ITF: sono i campioni del mondo 2024

L’ITF (International Tennis Federation) ha annunciato oggi i World Champions 2024, premiando Jannik Sinner nel singolare maschile e il duo Sara Errani-Jasmine Paolini nel doppio femminile, per una storica doppietta italiana.

Il riconoscimento, basato sui risultati della stagione con particolare attenzione a Slam, Coppa Davis, Billie Jean King Cup, Olimpiadi e Paralimpiadi, certifica l’anno straordinario del tennis italiano.

Per Sinner, numero uno del mondo da 33 settimane, si tratta del primo titolo di campione del mondo ITF, mai vinto prima da un italiano nel singolare. Il 2024 dell’altoatesino è stato stellare, con le vittorie agli Australian Open, agli US Open, alle ATP Finals e in Coppa Davis.

Anche per Errani-Paolini è la prima volta insieme, coronamento di una stagione che le ha viste trionfare alle Olimpiadi di Parigi e in Billie Jean King Cup con la nazionale italiana. Per Sara si tratta del quarto riconoscimento in carriera, dopo i tre ottenuti in coppia con Roberta Vinci.

Nel singolare femminile il premio è andato a Iga Swiatek, alla sua seconda vittoria dopo quella del 2022. La polacca ha vinto cinque tornei nel 2024, tra cui Roma e Roland Garros, oltre alla medaglia di bronzo olimpica.

Gli altri premi sono andati ad Arevalo-Pavic nel doppio maschile, a Oda e De Groot-Schroder nel wheelchair, mentre Kjaer e Jones sono stati nominati campioni juniores.





Marco Rossi