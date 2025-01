Tony Jones si scusa con Djokovic: “Ho superato il limite”

Tony Jones, il giornalista di Channel 9 al centro della polemica con Novak Djokovic, ha chiesto scusa per i suoi commenti offensivi verso il campione serbo e i suoi tifosi.

“Credo che l’unico momento in cui ho davvero superato il limite, e questo è certamente ciò che ha fatto infuriare Novak Djokovic e il suo team, è stato l’ultimo commento che ho fatto in quello scambio con i tifosi: ‘cacciatelo'”, ha spiegato Jones. “Può essere interpretato solo come un riferimento agli anni del Covid quando fu espulso. È stata una situazione sfortunata e di angoscia personale per Novak.”

Il giornalista ha cercato di giustificarsi: “L’ho considerato umoristico, il che è coerente con quello che faccio su Channel 9”, ma le sue parole avevano toccato un nervo scoperto, ricordando l’espulsione di Djokovic dall’Australia nel 2022 per la questione vaccini.

Le scuse arrivano dopo che il serbo aveva deciso di boicottare le interviste con l’emittente ufficiale del torneo, ricevendo anche il supporto pubblico di colleghi come Victoria Azarenka.





Marco Rossi