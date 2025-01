Australian Open: Il programma di Martedì 21 Gennaio 2025. Djokovic vs Alcaraz nella tarda mattinata italiana. In campo anche Bolelli-Vavassori alla caccia delle semifinali

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)

(3) C. Gauff vs (11) P. Badosa

(12) T. Paul vs (2) A. Zverev

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(1) A. Sabalenka vs (27) A. Pavlyuchenkova

(7) N. Djokovic vs (3) C. Alcaraz

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Kato / R. Zarazua vs (2) G. Dabrowski / (2) E. Routliffe

M. Kostyuk / E. Ruse vs (3) S. Hsieh / (3) J. Ostapenko

C. Dellacqua / S. Stosur vs D. Hantuchova / A. Petkovic

(8) A. Muhammad / (8) A. Molteni vs (2) E. Routliffe / (2) M. Venus

TBD vs (WC) K. Birrell / (WC) J. Smith

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

L. Hewitt / P. Rafter vs J. Blake / T. Haas

(3) S. Bolelli / (3) A. Vavassori vs N. Borges / F. Cabral

(Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00))

(1) M. Arevalo / (1) M. Pavic vs A. Goransson / S. Verbeek

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

O. Nicholls / H. Patten vs I. Khromacheva / J. Withrow

TBD vs S. Zhang / R. Bopanna