Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. Swiatek domina Lys, ai quarti sfiderà la sorpresa Navarro. Monfils si arrende a Shelton, standing ovation della Margaret Court Arena Arena. Svitolina dedica a Kiev il passaggio ai quarti, Keys elimina Rybakina

Iga Swiatek ha raggiunto i quarti di finale degli Australian Open 2025 con una prestazione dominante contro la giovane tedesca Eva Lys, concedendo appena un game alla sua avversaria. La numero uno del mondo si è imposta con un netto 6-0, 6-1, mostrando una forma smagliante.

Dall’altra parte del tabellone, Emma Navarro continua la sua ascesa nel tennis mondiale. L’americana, dopo l’esplosione dello scorso anno, si è qualificata per i suoi primi quarti di finale Slam superando Daria Kasatkina in una battaglia di tre set conclusa 6-4, 5-7, 7-5.

Si prospetta quindi un interessante quarto di finale tra la Swiatek e la giovane rivelazione Navarro, che cerca di consolidare la sua posizione nell’élite del tennis mondiale. Per l’americana sarà il test più difficile della sua carriera, contro una Swiatek che sembra aver trovato la sua migliore forma.

Ben Shelton ha raggiunto i quarti di finale degli Australian Open 2025 dopo il ritiro di Gael Monfils nel quarto set, quando il punteggio era di 7-6(3), 6-7(3), 7-6(2), 2-0. Un match elettrizzante e di altissimo livello, interrotto solo dai problemi fisici del veterano francese.

Lo scontro di stili ha regalato spettacolo e momenti di grande tennis, con entrambi i giocatori capaci di entusiasmare il pubblico della Margaret Court Arena. Shelton ha mostrato una notevole maturità nella gestione emotiva del match, specialmente nei tre tie-break che hanno caratterizzato i primi set.

Il momento del ritiro di Monfils è stato particolarmente toccante, con il pubblico che si è alzato in piedi per tributare un’ovazione al campione francese, uno dei protagonisti più amati del torneo. Anche Shelton ha voluto rendere omaggio al suo avversario, mostrando grande rispetto e ammirazione per il 38enne che aveva incantato Melbourne nelle partite precedenti.

L’americano affronterà ora Lorenzo Sonego nei quarti di finale, in quello che si preannuncia come un altro match spettacolare.

And Monfils could push no more today ❤️‍ The Frenchman retires and that’s a class act from Ben, hyping the crowd to cheer for Gael #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/nRsoyKZ4y6 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2025

Elina Svitolina continua il suo cammino agli Australian Open 2025, raggiungendo i quarti di finale con una vittoria convincente su Veronika Kudermetova per 6-4, 6-1 in un’ora e 20 minuti. L’ucraina, numero 27 del mondo, ha firmato la telecamera con un messaggio significativo: “Una vittoria per l’Ucraina”, sottolineando ancora una volta il suo impegno per il suo paese.

Nella seconda parte della giornata, Madison Keys ha completato il quadro dei quarti di finale eliminando a sorpresa Elena Rybakina con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-3 in un match dalle due facce durato un’ora e 50 minuti. L’americana, numero 14 del mondo, ha fatto la differenza con il servizio, nonostante la kazaka abbia avuto più opportunità di break non sfruttate.

Sarà quindi Keys a sfidare Svitolina nei quarti di finale, in quello che si preannuncia come un match interessante tra due giocatrici in ottima forma. L’ucraina cerca di continuare il suo percorso dedicando ogni vittoria al suo paese, mentre l’americana punta a confermare il suo ottimo momento dopo l’eliminazione della Rybakina.

🇦🇺 Australian Open – (Australia), cemento – 4° Turno ☁️ Nuvoloso, 28°C / 18°C

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)

V. Kudermetova vs (28) E. Svitolina



GS Australian Open V. Kudermetova [11] V. Kudermetova [11] 4 1 E. Svitolina [28] E. Svitolina [28] 6 6 Vincitore: E. Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 E. Svitolina 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-5 → 1-6 V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-3 → 1-4 V. Kudermetova 15-0 30-0 30-30 30-40 1-2 → 1-3 V. Kudermetova 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 E. Svitolina 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 V. Kudermetova 0-15 0-30 15-40 4-5 → 4-6 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 E. Svitolina 0-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 4-2 → 4-3 V. Kudermetova 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 E. Svitolina 0-15 0-30 15-30 1-1 → 2-1 V. Kudermetova 15-0 15-15 0-1 → 1-1 E. Svitolina 0-15 15-15 40-15 0-0 → 0-1

(1) J. Sinner vs (13) H. Rune



GS Australian Open J. Sinner [1] J. Sinner [1] 6 3 6 6 H. Rune [13] H. Rune [13] 3 6 3 2 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 J. Sinner 0-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-2 → 6-2 H. Rune 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 J. Sinner 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 H. Rune 15-0 40-0 30-0 3-1 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 ace 30-15 ace 2-1 → 3-1 H. Rune 15-0 30-0 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Rune 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 H. Rune 15-15 15-30 30-30 A-40 40-40 df 40-A 4-3 → 5-3 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-3 → 4-3 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A ace df A-40 2-2 → 3-2 H. Rune 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Sinner 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 40-40 ace A-40 1-1 → 2-1 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 H. Rune 15-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Sinner 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 H. Rune 15-0 30-0 30-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 1-2 → 2-2 H. Rune 0-15 15-15 40-15 40-30 A-40 1-1 → 1-2 J. Sinner 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Rune 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 H. Rune 30-0 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 H. Rune 30-40 40-0 4-1 → 4-2 J. Sinner 30-0 30-15 40-30 3-1 → 4-1 H. Rune 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 J. Sinner 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 2-0 → 3-0 H. Rune 0-15 0-40 1-0 → 2-0 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(LL) E. Lys vs (2) I. Swiatek



GS Australian Open E. Lys E. Lys 0 1 I. Swiatek [2] I. Swiatek [2] 6 6 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 E. Lys 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 E. Lys 15-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 I. Swiatek 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 E. Lys 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 E. Lys 15-15 30-30 30-40 40-A 0-5 → 0-6 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 0-5 E. Lys 15-0 15-15 15-40 0-3 → 0-4 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 0-2 → 0-3 E. Lys 0-15 15-15 15-40 0-1 → 0-2 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

A. Michelsen vs (8) A. de Minaur



GS Australian Open A. Michelsen A. Michelsen 0 6 3 A. de Minaur [8] A. de Minaur [8] 6 7 6 Vincitore: A. de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Michelsen 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Michelsen 0-15 ace 1-2 → 2-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Michelsen 15-0 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. de Minaur 0-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-3* 4*-4 5-4* 5*-6 6-6 → 6-7 A. de Minaur 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Michelsen 30-0 30-15 5-5 → 6-5 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-40 df 4-5 → 5-5 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-30 3-5 → 4-5 A. de Minaur 15-0 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 A. de Minaur 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Michelsen 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 A. de Minaur 15-0 30-0 1-2 → 1-3 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 A. de Minaur 15-0 40-15 ace 0-1 → 0-2 A. Michelsen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 0-5 → 0-6 A. Michelsen 30-40 0-15 30-30 40-40 40-A 0-4 → 0-5 A. de Minaur 30-0 30-30 40-30 ace 0-3 → 0-4 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-A 0-2 → 0-3 A. Michelsen 15-0 15-30 df 15-40 30-40 0-0

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)

(15) B. Haddad Maia / (15) L. Siegemund vs (2) G. Dabrowski / (2) E. Routliffe



GS Australian Open B. Haddad Maia / L. Siegemund [15] B. Haddad Maia / L. Siegemund [15] 7 3 4 G. Dabrowski / E. Routliffe G. Dabrowski / E. Routliffe 6 6 6 Vincitore: G. Dabrowski / E. Routliffe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 B. Haddad Maia / L. Siegemund 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 G. Dabrowski / E. Routliffe 15-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 B. Haddad Maia / L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 G. Dabrowski / E. Routliffe 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 B. Haddad Maia / L. Siegemund 30-15 40-15 2-3 → 3-3 G. Dabrowski / E. Routliffe 0-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 B. Haddad Maia / L. Siegemund 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Dabrowski / E. Routliffe 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 B. Haddad Maia / L. Siegemund 0-15 0-40 0-1 → 0-2 G. Dabrowski / E. Routliffe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Haddad Maia / L. Siegemund 30-0 30-15 30-40 3-5 → 3-6 G. Dabrowski / E. Routliffe 30-0 3-4 → 3-5 B. Haddad Maia / L. Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 G. Dabrowski / E. Routliffe 0-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 B. Haddad Maia / L. Siegemund 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 G. Dabrowski / E. Routliffe 0-15 15-15 15-30 1-2 → 2-2 B. Haddad Maia / L. Siegemund 15-0 30-0 ace 0-2 → 1-2 G. Dabrowski / E. Routliffe 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 B. Haddad Maia / L. Siegemund 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 6-5* 6-6 → 7-6 B. Haddad Maia / L. Siegemund 30-0 30-15 df 40-30 5-6 → 6-6 G. Dabrowski / E. Routliffe 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 B. Haddad Maia / L. Siegemund 0-15 15-15 30-15 4-5 → 5-5 G. Dabrowski / E. Routliffe 15-0 15-30 3-5 → 4-5 B. Haddad Maia / L. Siegemund 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 G. Dabrowski / E. Routliffe 15-0 40-0 2-4 → 2-5 B. Haddad Maia / L. Siegemund 30-0 1-4 → 2-4 G. Dabrowski / E. Routliffe 0-30 1-3 → 1-4 B. Haddad Maia / L. Siegemund 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 G. Dabrowski / E. Routliffe 0-15 15-15 30-15 30-40 40-40 1-1 → 1-2 B. Haddad Maia / L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 0-1 → 1-1 G. Dabrowski / E. Routliffe 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(6) E. Rybakina vs (19) M. Keys



GS Australian Open E. Rybakina [6] E. Rybakina [6] 3 6 3 M. Keys [19] M. Keys [19] 6 1 6 Vincitore: M. Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 E. Rybakina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 M. Keys 15-15 3-4 → 3-5 E. Rybakina 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 M. Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Keys 15-15 30-15 1-2 → 1-3 E. Rybakina 15-0 30-0 30-15 30-40 df 1-1 → 1-2 M. Keys 0-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 1-0 → 1-1 E. Rybakina 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Keys 30-40 40-A 5-1 → 6-1 E. Rybakina 40-0 4-1 → 5-1 M. Keys 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 E. Rybakina 15-0 30-0 30-15 2-1 → 3-1 M. Keys 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 E. Rybakina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Keys 15-15 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-5 → 3-6 M. Keys 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 E. Rybakina 15-0 30-0 30-15 30-40 40-40 2-4 → 3-4 M. Keys 15-0 2-3 → 2-4 E. Rybakina 30-0 40-15 df ace 1-3 → 2-3 M. Keys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 E. Rybakina 0-15 15-15 ace 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Keys 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

GS Australian Open G. Monfils G. Monfils 0 6 7 6 0 B. Shelton [21] • B. Shelton [21] 40 7 6 7 1 Vincitore: B. Shelton per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 B. Shelton 15-0 40-0 0-1 G. Monfils 15-30 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-0 2-1* ace 2*-3 2*-4 2-6* 6-6 → 6-7 G. Monfils 15-0 ace 5-6 → 6-6 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 G. Monfils 15-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 B. Shelton 15-0 30-0 3-3 → 3-4 G. Monfils 40-0 40-15 2-3 → 3-3 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 2-2 → 2-3 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 B. Shelton 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 G. Monfils 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 2-0* 3*-0 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 G. Monfils 30-0 30-15 ace 5-5 → 6-5 B. Shelton 0-15 15-15 40-15 5-4 → 5-5 G. Monfils 15-15 30-15 40-40 A-40 40-40 A-40 df ace 40-A 40-40 df A-40 ace 4-4 → 5-4 B. Shelton 0-15 0-30 0-40 30-40 A-40 4-3 → 4-4 G. Monfils 15-15 40-30 df 3-3 → 4-3 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 3-2 → 3-3 G. Monfils 15-15 ace 2-2 → 3-2 B. Shelton 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 G. Monfils 15-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 ace 3*-6 df 6-6 → 6-7 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 G. Monfils 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 G. Monfils 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 B. Shelton 15-0 30-15 30-30 3-3 → 3-4 G. Monfils 15-0 30-0 2-3 → 3-3 B. Shelton 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 G. Monfils 30-40 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 G. Monfils 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(15) H. Nys / (15) E. Roger-Vasselin vs T. Machac / Z. Zhang



GS Australian Open H. Nys / E. Roger-Vasselin [4] H. Nys / E. Roger-Vasselin [4] 6 3 6 T. Machac / Z. Zhang T. Machac / Z. Zhang 3 6 3 Vincitore: H. Nys / E. Roger-Vasselin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 T. Machac / Z. Zhang 15-15 4-3 → 5-3 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-0 40-15 3-3 → 4-3 T. Machac / Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 T. Machac / Z. Zhang 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 1-1 → 2-1 T. Machac / Z. Zhang 40-0 1-0 → 1-1 H. Nys / E. Roger-Vasselin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Machac / Z. Zhang 40-30 3-5 → 3-6 H. Nys / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 15-40 ace ace df 3-4 → 3-5 T. Machac / Z. Zhang 15-15 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 H. Nys / E. Roger-Vasselin 30-40 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Machac / Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 H. Nys / E. Roger-Vasselin 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 T. Machac / Z. Zhang 0-15 30-15 1-1 → 1-2 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-0 30-15 ace 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 ace df A-40 ace 0-1 → 1-1 T. Machac / Z. Zhang 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-0 40-0 5-3 → 6-3 T. Machac / Z. Zhang 30-30 15-0 15-15 30-15 40-30 ace 5-2 → 5-3 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 T. Machac / Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-0 30-15 3-1 → 4-1 T. Machac / Z. Zhang 0-15 3-0 → 3-1 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-0 2-0 → 3-0 T. Machac / Z. Zhang 15-0 15-30 1-0 → 2-0 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(9) K. Mladenovic / (9) S. Zhang vs (5) H. Chan / (5) L. Kichenok



GS Australian Open K. Mladenovic / S. Zhang [9] K. Mladenovic / S. Zhang [9] 7 6 H. Chan / L. Kichenok [5] H. Chan / L. Kichenok [5] 6 2 Vincitore: K. Mladenovic / S. Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Mladenovic / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 K. Mladenovic / S. Zhang 15-0 30-15 30-30 30-40 5-1 → 5-2 K. Mladenovic / S. Zhang 0-15 40-15 4-1 → 5-1 H. Chan / L. Kichenok 15-0 40-0 4-0 → 4-1 K. Mladenovic / S. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 H. Chan / L. Kichenok 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 K. Mladenovic / S. Zhang 0-15 15-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-0 → 2-0 H. Chan / L. Kichenok 0-30 A-40 40-40 df A-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 0*-0 2-0* 3*-0 3*-1 df 5*-2 6-3* 6-6 → 7-6 H. Chan / L. Kichenok 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 K. Mladenovic / S. Zhang 30-0 5-5 → 6-5 H. Chan / L. Kichenok 15-0 30-0 5-4 → 5-5 K. Mladenovic / S. Zhang 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 H. Chan / L. Kichenok 0-15 15-30 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 ace 40-A df 3-4 → 4-4 K. Mladenovic / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 H. Chan / L. Kichenok 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 2-4 K. Mladenovic / S. Zhang 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 H. Chan / L. Kichenok 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 H. Chan / L. Kichenok 15-15 30-15 40-30 0-1 K. Mladenovic / S. Zhang 0-15 0-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

L. Sonego vs (Q) L. Tien



GS Australian Open L. Sonego L. Sonego 6 6 3 6 L. Tien [16] L. Tien [16] 3 2 6 1 Vincitore: L. Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 L. Sonego 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 L. Tien 15-30 4-1 → 5-1 L. Sonego 30-0 40-0 3-1 → 4-1 L. Tien 0-40 15-15 30-30 40-40 ace A-40 3-0 → 3-1 L. Sonego 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 L. Tien 15-30 15-40 1-0 → 2-0 L. Sonego 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 L. Tien 0-15 15-15 40-30 3-5 → 3-6 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 L. Tien 15-30 40-30 2-4 → 2-5 L. Sonego 15-0 15-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 L. Tien 15-0 15-15 15-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 1-3 → 1-4 L. Sonego 30-0 40-15 0-3 → 1-3 L. Tien 15-0 30-0 0-2 → 0-3 L. Sonego 0-15 0-30 15-40 ace 0-1 → 0-2 L. Tien 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Sonego 0-15 df 30-15 ace 5-2 → 6-2 L. Tien 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-2 → 5-2 L. Sonego 15-0 30-0 ace 30-15 40-30 A-40 3-2 → 4-2 L. Tien 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 L. Sonego 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Tien 0-15 0-40 15-40 df 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 L. Tien 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 L. Tien 15-15 5-2 → 5-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-15 4-2 → 5-2 L. Tien 15-0 30-0 40-30 4-1 → 4-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-15 3-1 → 4-1 L. Tien 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 L. Sonego 0-15 15-30 2-0 → 3-0 L. Tien 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 L. Sonego 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

GS Australian Open E. Navarro [8] E. Navarro [8] 6 5 7 D. Kasatkina [9] D. Kasatkina [9] 4 7 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 D. Kasatkina 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 E. Navarro 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-A 5-5 → 6-5 D. Kasatkina 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 E. Navarro 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 df 40-40 4-3 → 4-4 E. Navarro 15-0 30-0 40-15 3-3 → 4-3 D. Kasatkina 15-40 2-3 → 3-3 E. Navarro 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 2-2 → 2-3 D. Kasatkina 0-15 15-15 15-30 30-30 2-1 → 2-2 E. Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-0 → 2-1 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 E. Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 D. Kasatkina 0-15 15-30 5-6 → 5-7 E. Navarro 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 D. Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-A A-40 5-4 → 5-5 E. Navarro 15-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 D. Kasatkina 0-15 15-15 15-40 3-4 → 4-4 E. Navarro 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 D. Kasatkina 30-15 30-30 A-40 3-2 → 3-3 E. Navarro 40-0 40-15 30-0 2-2 → 3-2 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-40 1-2 → 2-2 E. Navarro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 D. Kasatkina 0-15 40-30 0-1 → 0-2 E. Navarro 15-0 15-15 15-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Kasatkina 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 E. Navarro 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-A df 5-3 → 5-4 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 E. Navarro 0-15 4-2 → 4-3 D. Kasatkina 0-15 15-15 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 4-1 → 4-2 D. Kasatkina 15-0 df 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-40 3-0 → 4-0 E. Navarro 15-0 40-0 40-15 df 2-0 → 3-0 D. Kasatkina 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 df 40-40 40-A 1-0 → 2-0 E. Navarro 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

GS Australian Open T. Babos / M. Arevalo [13] T. Babos / M. Arevalo [13] 4 4 O. Gadecki / J. Peers O. Gadecki / J. Peers 6 6 Vincitore: O. Gadecki / J. Peers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 O. Gadecki / J. Peers 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 T. Babos / M. Arevalo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 3-5 → 4-5 O. Gadecki / J. Peers 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Babos / M. Arevalo 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 3-3 → 3-4 O. Gadecki / J. Peers 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 T. Babos / M. Arevalo 15-0 15-15 ace df 30-15 40-15 2-2 → 3-2 O. Gadecki / J. Peers 0-15 30-15 30-30 2-1 → 2-2 T. Babos / M. Arevalo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 O. Gadecki / J. Peers 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Babos / M. Arevalo 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 O. Gadecki / J. Peers 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 T. Babos / M. Arevalo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-4 → 4-5 O. Gadecki / J. Peers 40-15 4-3 → 4-4 T. Babos / M. Arevalo 15-15 30-15 3-3 → 4-3 O. Gadecki / J. Peers 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 T. Babos / M. Arevalo 30-0 2-2 → 3-2 O. Gadecki / J. Peers 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 T. Babos / M. Arevalo 15-0 15-15 40-15 1-1 → 2-1 O. Gadecki / J. Peers 15-0 15-15 df 30-15 1-0 → 1-1 T. Babos / M. Arevalo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) K. Siniakova / (1) T. Townsend vs (16) L. Fernandez / (16) N. Kichenok



GS Australian Open K. Siniakova / T. Townsend K. Siniakova / T. Townsend 6 6 L. Fernandez / N. Kichenok [30] L. Fernandez / N. Kichenok [30] 3 0 Vincitore: K. Siniakova / T. Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 K. Siniakova / T. Townsend 40-0 ace 5-0 → 6-0 L. Fernandez / N. Kichenok 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 K. Siniakova / T. Townsend 0-15 15-15 15-30 ace df 3-0 → 4-0 L. Fernandez / N. Kichenok 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 K. Siniakova / T. Townsend 0-15 df 30-15 1-0 → 2-0 L. Fernandez / N. Kichenok 15-0 15-15 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Siniakova / T. Townsend 30-0 40-0 5-3 → 6-3 L. Fernandez / N. Kichenok 0-15 30-15 5-2 → 5-3 K. Siniakova / T. Townsend 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 L. Fernandez / N. Kichenok 0-15 15-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 L. Fernandez / N. Kichenok 0-15 30-30 ace 30-40 3-1 → 4-1 L. Fernandez / N. Kichenok 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Fernandez / N. Kichenok 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 ace 0-0 → 1-0

A. Behar / R. Galloway vs (11) J. Cash / (11) L. Glasspool



GS Australian Open A. Behar / R. Galloway A. Behar / R. Galloway 3 6 6 J. Cash / L. Glasspool [11] J. Cash / L. Glasspool [11] 6 3 7 Vincitore: J. Cash / L. Glasspool Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-1 3-1* 3*-2 5-3* 7*-3 ace 8-4* 8*-6 8-8* 9*-8 9*-9 9-10* 6-6 → 6-7 A. Behar / R. Galloway 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 J. Cash / L. Glasspool 15-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Behar / R. Galloway 40-15 40-30 4-5 → 5-5 J. Cash / L. Glasspool 15-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 A. Behar / R. Galloway 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 J. Cash / L. Glasspool 30-0 40-15 3-3 → 3-4 A. Behar / R. Galloway 15-0 30-0 30-30 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 2-3 → 3-3 J. Cash / L. Glasspool 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Behar / R. Galloway 15-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Cash / L. Glasspool 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Behar / R. Galloway 15-15 df 15-0 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Cash / L. Glasspool 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Behar / R. Galloway 15-30 df 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 J. Cash / L. Glasspool 0-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Behar / R. Galloway 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 J. Cash / L. Glasspool 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 A. Behar / R. Galloway 40-15 40-30 3-1 → 4-1 J. Cash / L. Glasspool 0-15 15-30 30-30 2-1 → 3-1 A. Behar / R. Galloway 15-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 J. Cash / L. Glasspool 30-0 1-0 → 1-1 A. Behar / R. Galloway 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Cash / L. Glasspool 15-0 40-0 30-0 3-5 → 3-6 A. Behar / R. Galloway 15-0 30-0 ace 2-5 → 3-5 J. Cash / L. Glasspool 15-0 30-0 30-15 2-4 → 2-5 A. Behar / R. Galloway 15-0 30-0 1-4 → 2-4 J. Cash / L. Glasspool 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Behar / R. Galloway 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A ace 0-3 → 1-3 J. Cash / L. Glasspool 0-15 15-15 15-30 30-30 0-2 → 0-3 A. Behar / R. Galloway 30-0 40-0 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Cash / L. Glasspool 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

M. Andreeva / D. Shnaider vs (WC) K. Birrell / (WC) O. Gadecki



GS Australian Open M. Andreeva / D. Shnaider M. Andreeva / D. Shnaider 6 6 K. Birrell / O. Gadecki K. Birrell / O. Gadecki 3 2 Vincitore: M. Andreeva / D. Shnaider Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Birrell / O. Gadecki 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 M. Andreeva / D. Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 M. Andreeva / D. Shnaider 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 K. Birrell / O. Gadecki 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Andreeva / D. Shnaider 15-0 15-15 15-30 30-30 1-1 → 2-1 K. Birrell / O. Gadecki 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-0 → 1-1 M. Andreeva / D. Shnaider 15-0 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Birrell / O. Gadecki 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 M. Andreeva / D. Shnaider 0-15 15-40 5-2 → 5-3 K. Birrell / O. Gadecki 15-0 30-15 30-30 df 40-30 5-1 → 5-2 M. Andreeva / D. Shnaider 15-0 30-0 ace 4-1 → 5-1 K. Birrell / O. Gadecki 15-30 3-1 → 4-1 M. Andreeva / D. Shnaider 15-0 30-15 40-30 2-1 → 3-1 K. Birrell / O. Gadecki 30-0 40-0 2-0 → 2-1 M. Andreeva / D. Shnaider 15-0 15-15 1-0 → 2-0 K. Birrell / O. Gadecki 0-15 0-30 15-40 0-0 → 1-0

X. Wang / S. Zheng vs K. Rakhimova / S. Sorribes Tormo



GS Australian Open X. Wang / S. Zheng X. Wang / S. Zheng 6 3 6 K. Rakhimova / S. Sorribes Tormo K. Rakhimova / S. Sorribes Tormo 3 6 7 Vincitore: K. Rakhimova / S. Sorribes Tormo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak A-40* 0-0* 0-1* 1-1* 0*-1 1*-1 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 8*-6 8-7* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 X. Wang / S. Zheng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 K. Rakhimova / S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 X. Wang / S. Zheng 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 K. Rakhimova / S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 X. Wang / S. Zheng 15-0 30-30 40-30 3-4 → 4-4 K. Rakhimova / S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 X. Wang / S. Zheng 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 K. Rakhimova / S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 A-40 2-2 → 2-3 X. Wang / S. Zheng 30-0 30-15 df 1-2 → 2-2 K. Rakhimova / S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 X. Wang / S. Zheng 15-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Rakhimova / S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 X. Wang / S. Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 3-5 → 3-6 K. Rakhimova / S. Sorribes Tormo 30-0 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 X. Wang / S. Zheng 0-15 0-30 0-40 df df 3-3 → 3-4 K. Rakhimova / S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 X. Wang / S. Zheng 15-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 K. Rakhimova / S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-40 40-40 2-1 → 2-2 X. Wang / S. Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 K. Rakhimova / S. Sorribes Tormo 30-40 0-30 15-30 30-30 1-0 → 1-1 X. Wang / S. Zheng 15-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Rakhimova / S. Sorribes Tormo 15-0 30-15 30-40 df 5-3 → 6-3 X. Wang / S. Zheng 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 K. Rakhimova / S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 X. Wang / S. Zheng 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 4-2 K. Rakhimova / S. Sorribes Tormo 15-0 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 3-1 → 4-1 X. Wang / S. Zheng 30-0 40-15 2-1 → 3-1 K. Rakhimova / S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 X. Wang / S. Zheng 30-0 40-15 df 40-30 0-1 → 1-1 K. Rakhimova / S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-15 0-0 → 0-1

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

R. Alame vs (12) A. Kovackova



GS Australian Open R. Alame R. Alame 4 4 A. Kovackova [12] A. Kovackova [12] 6 6 Vincitore: A. Kovackova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Kovackova 0-30 15-30 30-30 4-5 → 4-6 R. Alame 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Kovackova 15-0 15-30 40-30 3-4 → 3-5 R. Alame 0-15 0-30 15-30 30-40 df 3-3 → 3-4 R. Alame 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 R. Alame 0-15 30-15 3-1 → 3-2 A. Kovackova 0-15 15-40 2-1 → 3-1 R. Alame 15-30 0-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Kovackova 15-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 R. Alame 30-15 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Kovackova 15-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 R. Alame 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 A. Kovackova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-4 → 4-4 R. Alame 0-15 15-15 15-30 30-30 2-4 → 3-4 A. Kovackova 15-0 15-15 40-15 2-3 → 2-4 R. Alame 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Kovackova 15-0 30-0 ace 1-2 → 1-3 R. Alame 15-30 15-40 1-1 → 1-2 R. Alame 0-15 0-30 30-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 R. Alame 15-0 15-15 df 30-15 0-0 → 1-0

(13) S. Gille / (13) J. Zielinski vs (4) K. Krawietz / (4) T. Puetz



GS Australian Open S. Gille / J. Zielinski S. Gille / J. Zielinski 7 4 4 K. Krawietz / T. Puetz [3] K. Krawietz / T. Puetz [3] 6 6 6 Vincitore: K. Krawietz / T. Puetz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 S. Gille / J. Zielinski 15-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 30-30 40-30 40-40 2-5 → 3-5 S. Gille / J. Zielinski 15-0 1-5 → 2-5 K. Krawietz / T. Puetz 30-0 40-0 1-4 → 1-5 S. Gille / J. Zielinski 0-15 15-15 15-40 30-40 40-40 1-3 → 1-4 K. Krawietz / T. Puetz 15-15 40-30 1-2 → 1-3 S. Gille / J. Zielinski 15-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 K. Krawietz / T. Puetz 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 S. Gille / J. Zielinski 0-15 0-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 40-30 4-5 → 4-6 S. Gille / J. Zielinski 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 3-5 → 4-5 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 S. Gille / J. Zielinski 15-0 30-0 40-15 2-4 → 3-4 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 15-15 15-30 40-30 2-3 → 2-4 S. Gille / J. Zielinski 15-0 1-3 → 2-3 K. Krawietz / T. Puetz 0-30 40-30 1-2 → 1-3 S. Gille / J. Zielinski 30-0 40-0 40-15 df 0-2 → 1-2 K. Krawietz / T. Puetz 30-30 0-15 30-15 40-30 0-1 → 0-2 S. Gille / J. Zielinski 15-15 30-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0-1* 0*-1 0*-2 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 6*-4 6-6 → 7-6 S. Gille / J. Zielinski 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 K. Krawietz / T. Puetz 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Gille / J. Zielinski 15-0 30-0 4-5 → 5-5 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 4-4 → 4-5 S. Gille / J. Zielinski 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 40-30 3-3 → 3-4 S. Gille / J. Zielinski 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 S. Gille / J. Zielinski 0-15 15-30 ace 30-30 1-2 → 2-2 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 S. Gille / J. Zielinski 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

GS Australian Open H. Heliovaara / H. Patten H. Heliovaara / H. Patten 7* 6 6 A. Krajicek / R. Ram A. Krajicek / R. Ram 6 3 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 0-0* 1-0* 1*-0 2*-0 4-0* 5*-1 5-2* df 5-3* 6*-4 ace 6-6* 7*-6 6-6 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 A. Krajicek / R. Ram 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-5 → 5-5 A. Krajicek / R. Ram 15-0 4-4 → 4-5 H. Heliovaara / H. Patten 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Krajicek / R. Ram 0-15 15-30 30-40 0-30 A-40 3-3 → 3-4 H. Heliovaara / H. Patten 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Krajicek / R. Ram 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 H. Heliovaara / H. Patten 0-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Krajicek / R. Ram 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 H. Heliovaara / H. Patten 30-0 0-1 → 1-1 A. Krajicek / R. Ram 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 5-3 → 6-3 A. Krajicek / R. Ram 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 ace 4-2 → 5-2 A. Krajicek / R. Ram 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 A. Krajicek / R. Ram 0-15 15-40 30-40 2-1 → 3-1 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Krajicek / R. Ram 15-0 15-15 1-0 → 1-1 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 ace 30-0 0-0 → 1-0

I. Khromacheva / J. Withrow vs (6) S. Hsieh / (6) J. Zielinski



GS Australian Open I. Khromacheva / J. Withrow [8] I. Khromacheva / J. Withrow [8] 6 6 S. Hsieh / J. Zielinski [3] S. Hsieh / J. Zielinski [3] 4 4 Vincitore: I. Khromacheva / J. Withrow Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 I. Khromacheva / J. Withrow 30-0 5-4 → 6-4 S. Hsieh / J. Zielinski 5-3 → 5-4 I. Khromacheva / J. Withrow 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 S. Hsieh / J. Zielinski 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 I. Khromacheva / J. Withrow 40-15 2-3 → 3-3 S. Hsieh / J. Zielinski 15-0 30-30 40-30 2-2 → 2-3 I. Khromacheva / J. Withrow 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Hsieh / J. Zielinski 15-15 40-15 1-1 → 1-2 I. Khromacheva / J. Withrow 0-15 15-15 30-15 0-1 → 1-1 S. Hsieh / J. Zielinski 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Khromacheva / J. Withrow 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 5-4 → 6-4 S. Hsieh / J. Zielinski 15-0 30-15 40-30 5-3 → 5-4 I. Khromacheva / J. Withrow 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 5-3 S. Hsieh / J. Zielinski 15-0 30-0 4-2 → 4-3 I. Khromacheva / J. Withrow 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 S. Hsieh / J. Zielinski 30-0 3-1 → 3-2 I. Khromacheva / J. Withrow 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Hsieh / J. Zielinski 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 I. Khromacheva / J. Withrow 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Hsieh / J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

(3) E. Perez / (3) K. Krawietz vs (WC) P. Hon / (WC) A. Bolt



GS Australian Open E. Perez / K. Krawietz [6] E. Perez / K. Krawietz [6] 7 6 P. Hon / A. Bolt P. Hon / A. Bolt 5 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Perez / K. Krawietz 30-0 5-4 → 6-4 P. Hon / A. Bolt 15-15 ace 40-30 40-40 4-4 → 5-4 E. Perez / K. Krawietz 0-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 P. Hon / A. Bolt 15-0 30-0 40-40 3-3 → 3-4 E. Perez / K. Krawietz 0-15 15-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 P. Hon / A. Bolt 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 E. Perez / K. Krawietz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 P. Hon / A. Bolt 15-0 1-1 → 1-2 E. Perez / K. Krawietz 15-0 30-0 40-15 0-1 → 1-1 P. Hon / A. Bolt 15-0 30-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 E. Perez / K. Krawietz 0-30 15-30 15-40 df 6-5 → 7-5 P. Hon / A. Bolt 0-15 15-40 30-40 5-5 → 6-5 E. Perez / K. Krawietz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 P. Hon / A. Bolt 30-0 40-0 4-4 → 4-5 E. Perez / K. Krawietz 40-15 40-30 3-4 → 4-4 P. Hon / A. Bolt 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 E. Perez / K. Krawietz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 P. Hon / A. Bolt 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 2-2 → 2-3 E. Perez / K. Krawietz 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 P. Hon / A. Bolt 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 1-1 → 1-2 E. Perez / K. Krawietz 15-0 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 P. Hon / A. Bolt 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) N. Tomizawa vs (8) H. Bernet



GS Australian Open N. Tomizawa N. Tomizawa 3 4 H. Bernet [5] H. Bernet [5] 6 6 Vincitore: H. Bernet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Bernet 0-15 40-15 4-5 → 4-6 N. Tomizawa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 H. Bernet 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 3-5 N. Tomizawa 0-15 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 df 2-4 → 3-4 H. Bernet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 N. Tomizawa 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 H. Bernet 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 N. Tomizawa 15-0 15-15 15-30 df 1-1 → 1-2 H. Bernet 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 N. Tomizawa 15-0 15-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Bernet 30-0 40-0 3-5 → 3-6 N. Tomizawa 15-0 30-15 30-40 3-4 → 3-5 H. Bernet 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 N. Tomizawa 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-3 → 3-3 H. Bernet 15-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 N. Tomizawa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 1-2 → 2-2 N. Tomizawa 40-15 40-30 40-40 df df 0-1 H. Bernet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 0-0 → 0-1

(1) E. Jones vs T. Frodin



GS Australian Open E. Jones E. Jones 6 6 6 T. Frodin T. Frodin 7 2 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 T. Frodin 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 E. Jones 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 T. Frodin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace df 40-40 ace A-40 df 40-40 ace 40-A df 3-3 → 4-3 E. Jones 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Frodin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 E. Jones 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 2-2 T. Frodin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 E. Jones 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 T. Frodin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 ace 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Jones 30-0 ace 40-0 5-2 → 6-2 T. Frodin 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 df 4-2 → 5-2 E. Jones 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 T. Frodin 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 df 2-2 → 3-2 E. Jones 0-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 T. Frodin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 ace df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 2-0 → 2-1 E. Jones 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 T. Frodin 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-2* 0*-4 1-5* 3-6* 6-6 → 6-7 T. Frodin 15-0 30-15 6-5 → 6-6 E. Jones 15-15 30-15 5-5 → 6-5 T. Frodin 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 4-5 → 5-5 E. Jones 0-15 40-30 3-5 → 4-5 T. Frodin 40-0 40-15 ace 3-4 → 3-5 E. Jones 15-15 0-15 30-30 3-3 → 3-4 T. Frodin 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 E. Jones 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 T. Frodin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 E. Jones 0-15 15-15 15-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 T. Frodin 15-40 0-1 → 1-1 E. Jones 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

V. Barros vs P. Konjikusic



GS Australian Open V. Barros V. Barros 4 6 6 P. Konjikusic P. Konjikusic 6 3 4 Vincitore: V. Barros Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 V. Barros 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 P. Konjikusic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 V. Barros 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 P. Konjikusic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 V. Barros 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 P. Konjikusic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 V. Barros 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 P. Konjikusic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 1-2 V. Barros 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Konjikusic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 V. Barros 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-3 → 6-3 P. Konjikusic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 V. Barros 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 4-3 P. Konjikusic 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 V. Barros 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 P. Konjikusic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 V. Barros 15-0 30-0 30-15 30-30 1-1 → 1-2 P. Konjikusic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 V. Barros 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Konjikusic 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 V. Barros 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 P. Konjikusic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 V. Barros 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-4 → 3-4 P. Konjikusic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 V. Barros 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-3 → 2-3 P. Konjikusic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 1-3 V. Barros 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 1-1 → 1-2 P. Konjikusic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 V. Barros 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(1) W. Sonobe / (1) M. Stojsavljevic vs K. Efremova / L. Nilsson



GS Australian Open W. Sonobe / M. Stojsavljevic [4] W. Sonobe / M. Stojsavljevic [4] 6 6 K. Efremova / L. Nilsson K. Efremova / L. Nilsson 1 2 Vincitore: W. Sonobe / M. Stojsavljevic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 W. Sonobe / M. Stojsavljevic 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 K. Efremova / L. Nilsson 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 K. Efremova / L. Nilsson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 K. Efremova / L. Nilsson 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 W. Sonobe / M. Stojsavljevic 30-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 K. Efremova / L. Nilsson 15-0 15-15 df 15-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 W. Sonobe / M. Stojsavljevic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 K. Efremova / L. Nilsson 15-0 15-15 30-15 30-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 W. Sonobe / M. Stojsavljevic 15-15 15-30 30-30 ace 5-1 → 6-1 K. Efremova / L. Nilsson 15-0 40-15 5-0 → 5-1 W. Sonobe / M. Stojsavljevic 15-0 30-0 4-0 → 5-0 K. Efremova / L. Nilsson 0-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 W. Sonobe / M. Stojsavljevic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-0 → 3-0 K. Efremova / L. Nilsson 0-15 15-15 30-15 30-40 1-0 → 2-0 W. Sonobe / M. Stojsavljevic 15-0 ace 30-0 0-0 → 1-0

(1) J. Kumstat vs C. Hewitt



GS Australian Open J. Kumstat [2] J. Kumstat [2] 6 7 C. Hewitt C. Hewitt 3 6 Vincitore: J. Kumstat Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 1-1* 1-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-5 6-6* 6*-7 8-7* 6-6 → 7-6 J. Kumstat 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 C. Hewitt 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 J. Kumstat 30-0 40-0 40-15 ace 4-5 → 5-5 C. Hewitt 15-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Kumstat 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 C. Hewitt 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Kumstat 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 3-2 → 4-2 C. Hewitt 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Kumstat 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 C. Hewitt 15-0 30-15 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Kumstat 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Hewitt 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Kumstat 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 ace 5-3 → 6-3 C. Hewitt 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 J. Kumstat 0-15 0-30 15-30 30-40 40-A 4-2 → 5-2 C. Hewitt 0-15 4-1 → 4-2 J. Kumstat 0-15 15-15 40-15 3-1 → 4-1 C. Hewitt 0-15 0-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 J. Kumstat 15-0 15-15 30-15 ace 40-30 1-1 → 2-1 C. Hewitt 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Kumstat 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) L. Pena vs (WC) G. Slade



GS Australian Open L. Pena [1] L. Pena [1] 6 6 G. Slade G. Slade 2 4 Vincitore: L. Pena Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Pena 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 ace A-40 5-4 → 6-4 G. Slade 0-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 L. Pena 0-15 0-30 15-30 5-2 → 5-3 G. Slade 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 df 40-40 40-A 4-2 → 5-2 L. Pena 0-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 4-1 → 4-2 G. Slade 15-0 15-15 30-0 30-30 df 3-1 → 4-1 L. Pena 30-15 30-40 df A-40 ace 2-1 → 3-1 G. Slade 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 L. Pena 15-15 30-15 30-30 40-40 df df 1-0 → 1-1 G. Slade 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-40 A-40 40-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Pena 15-0 30-15 40-0 40-15 5-2 → 6-2 G. Slade 0-15 0-40 4-2 → 5-2 L. Pena 30-15 40-30 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-1 → 4-2 G. Slade 0-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 L. Pena 0-15 30-15 2-1 → 3-1 G. Slade 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 L. Pena 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 G. Slade 0-15 15-30 df 0-0 → 1-0

(1) A. Cataldo vs D. Arai



GS Australian Open A. Cataldo [1] A. Cataldo [1] 3 3 D. Arai D. Arai 6 6 Vincitore: D. Arai Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Cataldo 15-30 30-40 df 3-5 → 3-6 D. Arai 15-15 15-30 30-30 2-5 → 3-5 A. Cataldo 0-15 15-30 df 15-40 2-4 → 2-5 D. Arai 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 df 40-A 1-4 → 2-4 A. Cataldo 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 D. Arai 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-3 → 0-4 A. Cataldo 15-0 30-30 30-40 df 0-2 → 0-3 D. Arai 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 0-1 → 0-2 A. Cataldo 15-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Arai 15-0 15-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Cataldo 15-0 15-15 40-30 2-5 → 3-5 D. Arai 30-15 40-30 2-4 → 2-5 A. Cataldo 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 D. Arai 15-0 15-15 df 15-30 1-3 → 2-3 A. Cataldo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 1-2 → 1-3 D. Arai 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Cataldo 15-30 40-40 df 40-A 1-0 → 1-1 D. Arai 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0

(1) J. Bos vs (WC) M. Venter



GS Australian Open J. Bos [1] J. Bos [1] 4 6 3 M. Venter M. Venter 6 2 6 Vincitore: M. Venter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Venter 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 J. Bos 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 M. Venter 15-0 30-0 40-15 3-3 → 3-4 J. Bos 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 3-2 → 3-3 M. Venter 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Bos 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace ace ace 2-1 → 3-1 M. Venter 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 J. Bos 15-15 30-30 15-30 df 0-1 → 1-1 M. Venter 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Bos 15-0 30-0 40-15 40-30 df 5-2 → 6-2 M. Venter 15-0 30-15 30-30 4-2 → 5-2 J. Bos 30-0 3-2 → 4-2 M. Venter 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Bos 15-15 40-30 40-15 ace 2-1 → 3-1 M. Venter 15-30 df 1-1 → 2-1 J. Bos 15-0 15-15 15-30 df 1-0 → 1-1 M. Venter 15-15 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Bos 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 4-5 → 4-6 M. Venter 0-15 0-30 0-40 15-40 df 3-5 → 4-5 J. Bos 15-0 15-30 15-40 df 3-4 → 3-5 M. Venter 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-4 → 3-4 M. Venter 40-0 2-3 → 2-4 M. Venter 15-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 M. Venter 0-15 1-2 → 2-2 M. Venter 15-15 df 30-15 30-40 df 0-2 → 1-2 J. Bos 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 M. Venter 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(9) M. Xu vs D. Simionescu



GS Australian Open M. Xu M. Xu 7 6 D. Simionescu D. Simionescu 6 2 Vincitore: M. Xu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Simionescu 0-30 15-40 df 5-2 → 6-2 M. Xu 0-30 df df 5-1 → 5-2 D. Simionescu 15-0 30-0 30-15 4-1 → 5-1 M. Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 D. Simionescu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 M. Xu 15-0 ace 30-0 40-0 2-0 → 3-0 D. Simionescu 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 M. Xu 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-2 2-2* 4*-2 5-2* 6*-3 6-6 → 7-6 M. Xu 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 df 5-6 → 6-6 D. Simionescu 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Xu 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 D. Simionescu 0-30 0-40 15-40 3-5 → 4-5 M. Xu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 D. Simionescu 0-15 0-40 2-4 → 3-4 M. Xu 15-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 2-4 D. Simionescu 15-0 15-15 30-15 2-2 → 2-3 M. Xu 0-15 15-30 15-40 df 30-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Simionescu 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 M. Xu 15-0 15-15 30-15 df 40-15 ace 40-30 40-A A-40 0-1 → 1-1 D. Simionescu 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1

(12) A. De Marchi vs E. Pleshivtsev



GS Australian Open A. De Marchi [7] A. De Marchi [7] 2 6 1 E. Pleshivtsev E. Pleshivtsev 6 1 6 Vincitore: E. Pleshivtsev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 E. Pleshivtsev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 A. De Marchi 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 1-4 → 1-5 E. Pleshivtsev 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. De Marchi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 E. Pleshivtsev 0-15 15-30 0-2 → 0-3 A. De Marchi 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 E. Pleshivtsev 15-0 15-15 df 30-15 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. De Marchi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 E. Pleshivtsev 30-15 40-15 ace 5-0 → 5-1 A. De Marchi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 E. Pleshivtsev 15-0 15-15 df 30-15 30-40 df 3-0 → 4-0 A. De Marchi 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 E. Pleshivtsev 0-30 15-40 1-0 → 2-0 A. De Marchi 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Pleshivtsev 0-15 0-30 30-30 ace 40-30 ace 2-5 → 2-6 A. De Marchi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 E. Pleshivtsev 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. De Marchi 0-15 15-15 30-15 1-3 → 2-3 E. Pleshivtsev 30-0 40-15 1-2 → 1-3 A. De Marchi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 E. Pleshivtsev 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. De Marchi 0-15 15-15 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

J. Mackenzie / N. McDonald vs (5) H. Bernet / (5) F. Thomas



GS Australian Open J. Mackenzie / N. McDonald J. Mackenzie / N. McDonald 7 6 H. Bernet / F. Thomas [5] H. Bernet / F. Thomas [5] 6 3 Vincitore: J. Mackenzie / N. McDonald Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Mackenzie / N. McDonald 40-0 5-3 → 6-3 Risultato 6-2 H. Bernet / F. Thomas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-2 → 6-2 J. Mackenzie / N. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 H. Bernet / F. Thomas 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 3-2 → 4-2 J. Mackenzie / N. McDonald 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 H. Bernet / F. Thomas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Mackenzie / N. McDonald 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 H. Bernet / F. Thomas 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Mackenzie / N. McDonald 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0-1* 0*-1 2-2* 4*-2 5*-4 6*-4 df 6-6 → 7-6 J. Mackenzie / N. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 H. Bernet / F. Thomas 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Mackenzie / N. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 H. Bernet / F. Thomas 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 4-4 → 4-5 J. Mackenzie / N. McDonald 15-0 40-15 3-4 → 4-4 H. Bernet / F. Thomas 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 J. Mackenzie / N. McDonald 15-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 H. Bernet / F. Thomas 15-0 2-2 → 2-3 J. Mackenzie / N. McDonald 30-0 ace 30-15 30-30 40-40 2-1 → 2-2 H. Bernet / F. Thomas 0-15 30-30 1-1 → 2-1 J. Mackenzie / N. McDonald 15-0 15-15 15-30 40-40 ace 1-0 → 1-1 H. Bernet / F. Thomas 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

L. Miguel / T. Sickenberger vs (6) O. Paldanius / (6) A. Wazny



GS Australian Open L. Miguel / T. Sickenberger L. Miguel / T. Sickenberger 7 6 O. Paldanius / A. Wazny [6] O. Paldanius / A. Wazny [6] 6 3 Vincitore: L. Miguel / T. Sickenberger Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Miguel / T. Sickenberger 15-0 30-0 5-3 → 6-3 O. Paldanius / A. Wazny 0-15 15-15 30-30 40-40 5-2 → 5-3 L. Miguel / T. Sickenberger 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 O. Paldanius / A. Wazny 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 L. Miguel / T. Sickenberger 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 O. Paldanius / A. Wazny 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Miguel / T. Sickenberger 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 L. Miguel / T. Sickenberger 0-15 0-30 15-30 40-40 ace 1-0 → 2-0 L. Miguel / T. Sickenberger 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0-1* 0*-1 2-1* 4*-1 5*-1 5-3* 0*-0 6-6 → 7-6 L. Miguel / T. Sickenberger 40-0 ace 5-6 → 6-6 O. Paldanius / A. Wazny 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 L. Miguel / T. Sickenberger 0-15 15-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 O. Paldanius / A. Wazny 15-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Miguel / T. Sickenberger 0-15 15-15 30-15 40-30 df 3-4 → 4-4 O. Paldanius / A. Wazny 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 L. Miguel / T. Sickenberger 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 O. Paldanius / A. Wazny 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 L. Miguel / T. Sickenberger 15-0 30-15 df 1-2 → 2-2 O. Paldanius / A. Wazny 15-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 L. Miguel / T. Sickenberger 15-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 O. Paldanius / A. Wazny 15-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

L. Hede vs (7) O. Paldanius



GS Australian Open L. Hede L. Hede 3 2 O. Paldanius [6] O. Paldanius [6] 6 6 Vincitore: O. Paldanius Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Hede 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 O. Paldanius 0-15 15-15 15-40 30-40 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 L. Hede 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 40-A 40-40 df 2-3 → 2-4 O. Paldanius 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Hede 0-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 O. Paldanius 15-0 30-0 2-0 → 2-1 L. Hede 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 O. Paldanius 30-15 30-40 40-40 40-A 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Hede 0-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 3-5 → 3-6 O. Paldanius 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 3-5 L. Hede 15-0 15-15 40-15 2-4 → 3-4 O. Paldanius 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 L. Hede 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 O. Paldanius 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 L. Hede 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 df ace 40-40 df 40-A df 1-1 → 1-2 O. Paldanius 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Hede 15-0 0-15 15-30 0-0 → 1-0

J. Vasami vs (13) M. Kouame



GS Australian Open J. Vasami J. Vasami 3 6 M. Kouame [4] M. Kouame [4] 6 7 Vincitore: M. Kouame Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1-0* 1*-0 1-2* 2-2* 3*-3 4-3* 5*-4 6-5* 6-6* 7*-7 ace 6-6 → 6-7 J. Vasami 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-6 → 6-6 M. Kouame 30-0 40-15 5-5 → 5-6 J. Vasami 0-40 15-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 M. Kouame 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Vasami 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Kouame 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 3-3 → 3-4 J. Vasami 0-15 0-30 15-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Kouame 0-15 15-30 30-40 2-2 → 2-3 J. Vasami 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Kouame 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 1-1 → 1-2 J. Vasami 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 M. Kouame 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A A-40 40-40 40-A ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Vasami 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 M. Kouame 15-0 30-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 J. Vasami 15-0 15-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 M. Kouame 15-0 15-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 J. Vasami 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 M. Kouame 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 J. Vasami 0-15 0-30 30-40 ace 15-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 M. Kouame 0-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Vasami 0-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Y. Li / A. Lizunova vs (6) A. Penickova / (6) K. Penickova



GS Australian Open Y. Li / A. Lizunova Y. Li / A. Lizunova 1 1 A. Penickova / K. Penickova A. Penickova / K. Penickova 6 6 Vincitore: A. Penickova / K. Penickova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Penickova / K. Penickova 40-15 1-5 → 1-6 Y. Li / A. Lizunova 15-15 40-40 1-4 → 1-5 A. Penickova / K. Penickova 0-30 0-40 15-40 40-40 1-3 → 1-4 Y. Li / A. Lizunova 0-15 0-30 15-30 ace 40-40 1-2 → 1-3 A. Penickova / K. Penickova 15-0 40-0 1-1 → 1-2 Y. Li / A. Lizunova 40-15 0-1 → 1-1 A. Penickova / K. Penickova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Y. Li / A. Lizunova 0-15 0-40 df 1-5 → 1-6 A. Penickova / K. Penickova 30-0 40-15 ace 1-4 → 1-5 Y. Li / A. Lizunova 0-15 0-30 15-30 30-40 ace 40-40 1-3 → 1-4 A. Penickova / K. Penickova 15-15 ace 30-30 1-2 → 1-3 Y. Li / A. Lizunova 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Penickova / K. Penickova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Y. Li / A. Lizunova 15-0 40-0 0-0 → 1-0

P. Basile / J. Vasami vs (WC) J. Hahn / (WC) Y. Ibraimi



GS Australian Open P. Basile / J. Vasami P. Basile / J. Vasami 6 6 J. Hahn / Y. Ibraimi J. Hahn / Y. Ibraimi 4 4 Vincitore: P. Basile / J. Vasami Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 P. Basile / J. Vasami 0-15 15-15 30-15 40-30 5-4 → 6-4 J. Hahn / Y. Ibraimi 30-15 40-15 5-3 → 5-4 P. Basile / J. Vasami 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 J. Hahn / Y. Ibraimi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 P. Basile / J. Vasami 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 J. Hahn / Y. Ibraimi 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 df 2-2 → 3-2 P. Basile / J. Vasami 0-15 15-15 ace 30-30 1-2 → 2-2 J. Hahn / Y. Ibraimi 15-0 15-15 30-15 40-30 1-1 → 1-2 P. Basile / J. Vasami 0-15 0-30 15-30 ace 0-1 → 1-1 J. Hahn / Y. Ibraimi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Basile / J. Vasami 15-0 ace 5-4 → 6-4 J. Hahn / Y. Ibraimi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 P. Basile / J. Vasami 15-0 30-0 30-15 3-4 → 4-4 J. Hahn / Y. Ibraimi 30-0 3-3 → 3-4 P. Basile / J. Vasami 0-15 0-30 df 15-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Hahn / Y. Ibraimi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 1-3 → 2-3 P. Basile / J. Vasami 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 1-2 → 1-3 J. Hahn / Y. Ibraimi 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 P. Basile / J. Vasami 0-30 30-40 0-1 → 1-1 J. Hahn / Y. Ibraimi 0-15 0-30 15-30 30-30 0-0 → 0-1

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(3) R. Dencheva / (3) E. Yaneva vs (WC) A. Beck / (WC) K. Nishikawa



GS Australian Open R. Dencheva / E. Yaneva [10] • R. Dencheva / E. Yaneva [10] 3 6 1 A. Beck / K. Nishikawa A. Beck / K. Nishikawa 6 2 0 Vincitore: R. Dencheva / E. Yaneva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 R. Dencheva / E. Yaneva 1-0 R. Dencheva / E. Yaneva 2-1 3-2 3-3 ace 7-8 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Risultato 2-6 A. Beck / K. Nishikawa 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 2-6 R. Dencheva / E. Yaneva 15-0 30-0 30-15 4-2 → 5-2 A. Beck / K. Nishikawa 15-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 R. Dencheva / E. Yaneva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 A. Beck / K. Nishikawa 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 R. Dencheva / E. Yaneva 15-0 15-15 30-15 30-40 2-0 → 2-1 A. Beck / K. Nishikawa 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 R. Dencheva / E. Yaneva 30-40 15-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Beck / K. Nishikawa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 R. Dencheva / E. Yaneva 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 A. Beck / K. Nishikawa 15-15 df 30-15 40-15 2-4 → 2-5 R. Dencheva / E. Yaneva 15-0 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 A. Beck / K. Nishikawa 30-0 2-2 → 2-3 R. Dencheva / E. Yaneva 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Beck / K. Nishikawa 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Dencheva / E. Yaneva 15-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Beck / K. Nishikawa 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1

(1) O. Bonding / (1) J. Leach vs Y. Alexandrescou / T. Behrmann



GS Australian Open O. Bonding / J. Leach [1] O. Bonding / J. Leach [1] 6 6 Y. Alexandrescou / T. Behrmann Y. Alexandrescou / T. Behrmann 4 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 O. Bonding / J. Leach 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Y. Alexandrescou / T. Behrmann 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 5-3 → 5-4 O. Bonding / J. Leach 15-0 40-15 ace 4-3 → 5-3 Y. Alexandrescou / T. Behrmann 30-15 40-30 40-40 df 4-2 → 4-3 O. Bonding / J. Leach 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Y. Alexandrescou / T. Behrmann 15-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 O. Bonding / J. Leach 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Y. Alexandrescou / T. Behrmann 15-0 30-0 40-0 40-30 2-0 → 2-1 O. Bonding / J. Leach 15-0 15-15 15-30 df 30-40 1-0 → 2-0 Y. Alexandrescou / T. Behrmann 15-0 15-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 O. Bonding / J. Leach 40-0 5-4 → 6-4 Y. Alexandrescou / T. Behrmann 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 5-3 → 5-4 O. Bonding / J. Leach 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Y. Alexandrescou / T. Behrmann 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 O. Bonding / J. Leach 15-30 ace 40-30 3-2 → 4-2 Y. Alexandrescou / T. Behrmann 15-0 15-30 2-2 → 3-2 O. Bonding / J. Leach 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Y. Alexandrescou / T. Behrmann 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 O. Bonding / J. Leach 0-1 → 1-1 Y. Alexandrescou / T. Behrmann 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Y. Qu / Z. Wei vs E. Inisan / D. Mpetshi Perricard



GS Australian Open Y. Qu / Z. Wei Y. Qu / Z. Wei 6 6 1 E. Inisan / D. Mpetshi Perricard • E. Inisan / D. Mpetshi Perricard 0 4 0 Vincitore: Y. Qu / Z. Wei Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 E. Inisan / D. Mpetshi Perricard 1-0 E. Inisan / D. Mpetshi Perricard 0-1 1-4 4-2 5-2 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Risultato 4-6 Y. Qu / Z. Wei 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 4-5 → 4-6 E. Inisan / D. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Y. Qu / Z. Wei 15-0 30-0 40-0 40-30 df 3-4 → 4-4 E. Inisan / D. Mpetshi Perricard 15-15 40-15 3-3 → 3-4 Y. Qu / Z. Wei 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 E. Inisan / D. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 Y. Qu / Z. Wei 15-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 E. Inisan / D. Mpetshi Perricard 0-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 Y. Qu / Z. Wei 40-40 0-30 15-40 0-1 → 0-2 E. Inisan / D. Mpetshi Perricard 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Y. Qu / Z. Wei 15-0 40-0 40-30 40-40 5-0 → 6-0 E. Inisan / D. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 df 4-0 → 5-0 Y. Qu / Z. Wei 15-0 ace 15-15 40-15 ace 40-30 3-0 → 4-0 E. Inisan / D. Mpetshi Perricard 0-15 15-30 2-0 → 3-0 Y. Qu / Z. Wei 15-0 1-0 → 2-0 E. Inisan / D. Mpetshi Perricard 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

M. Iyengar / Y. Perapekhina vs (WC) S. Mildren / (WC) J. Sibai



GS Australian Open M. Iyengar / Y. Perapekhina M. Iyengar / Y. Perapekhina 7 7 S. Mildren / J. Sibai S. Mildren / J. Sibai 5 5 Vincitore: M. Iyengar / Y. Perapekhina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Iyengar / Y. Perapekhina 0-15 15-15 30-15 40-30 6-5 → 7-5 S. Mildren / J. Sibai 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-5 → 6-5 M. Iyengar / Y. Perapekhina 15-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 S. Mildren / J. Sibai 0-15 0-30 30-30 4-4 → 4-5 M. Iyengar / Y. Perapekhina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 df ace 3-4 → 4-4 S. Mildren / J. Sibai 0-30 30-40 2-4 → 3-4 M. Iyengar / Y. Perapekhina 0-15 df 0-30 0-40 15-40 40-40 2-3 → 2-4 S. Mildren / J. Sibai 15-0 30-0 2-2 → 2-3 M. Iyengar / Y. Perapekhina 15-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Mildren / J. Sibai 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 M. Iyengar / Y. Perapekhina 30-30 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 S. Mildren / J. Sibai 0-15 30-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Iyengar / Y. Perapekhina 15-0 15-15 30-30 40-40 6-5 → 7-5 S. Mildren / J. Sibai 0-30 15-40 5-5 → 6-5 M. Iyengar / Y. Perapekhina 0-15 0-30 0-40 df 30-40 5-4 → 5-5 S. Mildren / J. Sibai 30-15 30-40 4-4 → 5-4 M. Iyengar / Y. Perapekhina 15-15 df 3-4 → 4-4 S. Mildren / J. Sibai 15-0 15-15 15-40 df 2-4 → 3-4 M. Iyengar / Y. Perapekhina 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 S. Mildren / J. Sibai 15-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Iyengar / Y. Perapekhina 40-0 1-2 → 2-2 S. Mildren / J. Sibai 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 M. Iyengar / Y. Perapekhina 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Mildren / J. Sibai 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 11 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

L. Tagger vs (5) T. Kostovic



GS Australian Open L. Tagger L. Tagger 40 4 6 4 T. Kostovic [7] • T. Kostovic [7] 0 6 3 2 Vincitore: L. Tagger per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 T. Kostovic 0-15 0-40 4-2 L. Tagger 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 4-1 → 4-2 T. Kostovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 L. Tagger 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-40 ace 2-1 → 3-1 T. Kostovic 0-15 0-40 1-1 → 2-1 L. Tagger 0-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Kostovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Tagger 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 T. Kostovic 0-15 15-30 15-40 0-30 30-40 4-3 → 5-3 L. Tagger 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 T. Kostovic 0-30 30-40 2-3 → 3-3 L. Tagger 0-15 15-15 30-15 1-3 → 2-3 T. Kostovic 30-15 40-30 1-2 → 1-3 L. Tagger 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 T. Kostovic 15-0 15-15 30-15 40-30 0-1 → 0-2 L. Tagger 15-0 15-15 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Kostovic 15-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 L. Tagger 15-40 0-15 30-15 40-30 ace 3-5 → 4-5 T. Kostovic 15-0 15-15 40-15 3-4 → 3-5 L. Tagger 0-15 30-15 2-4 → 3-4 T. Kostovic 0-15 15-15 15-30 2-3 → 2-4 L. Tagger 15-0 30-0 40-15 1-3 → 2-3 T. Kostovic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 L. Tagger 0-40 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 T. Kostovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 L. Tagger 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

(Q) S. Tsujioka vs (SE) A. Oana



GS Australian Open S. Tsujioka S. Tsujioka 6 7 A. Oana A. Oana 4 6 Vincitore: S. Tsujioka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-0 0-1* 1*-2 2*-2 3-3* 4*-4 5-4* 6*-5 6-6 → 7-6 A. Oana 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 S. Tsujioka 15-15 5-5 → 6-5 A. Oana 40-A 0-15 0-30 15-40 4-5 → 5-5 S. Tsujioka 0-15 0-30 15-30 30-30 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Oana 0-15 30-15 40-30 3-4 → 3-5 S. Tsujioka 30-0 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 A. Oana 15-0 30-0 3-2 → 3-3 S. Tsujioka 30-0 2-2 → 3-2 A. Oana 0-40 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 S. Tsujioka 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 S. Tsujioka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 S. Tsujioka 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Oana 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 S. Tsujioka 0-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Oana 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 4-3 → 4-4 S. Tsujioka 15-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Oana 0-15 0-30 30-30 ace 3-2 → 3-3 S. Tsujioka 15-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Oana 15-15 15-30 30-30 2-1 → 2-2 S. Tsujioka 0-15 30-15 1-1 → 2-1 A. Oana 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 S. Tsujioka 15-0 30-0 0-0 → 1-0

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

G. Lazarte vs (2) A. Ataman



GS Australian Open G. Lazarte G. Lazarte 2 6 6 A. Ataman [2] A. Ataman [2] 6 4 0 Vincitore: G. Lazarte Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 A. Ataman 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-0 → 6-0 G. Lazarte 0-15 15-15 30-15 4-0 → 5-0 A. Ataman 15-0 15-15 df 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 3-0 → 4-0 G. Lazarte 15-0 40-0 40-15 ace 2-0 → 3-0 A. Ataman 15-15 30-15 30-40 1-0 → 2-0 G. Lazarte 0-15 15-15 30-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Ataman 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-4 → 6-4 G. Lazarte 15-15 15-30 30-30 A-40 4-4 → 5-4 A. Ataman 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 G. Lazarte 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 A. Ataman 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-40 A-40 3-2 → 3-3 G. Lazarte 15-0 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 A. Ataman 15-0 30-15 40-30 2-1 → 2-2 G. Lazarte 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Ataman 0-15 0-30 15-30 30-40 0-1 → 1-1 G. Lazarte 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Ataman 15-0 15-15 30-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 G. Lazarte 0-15 0-30 15-40 df 2-4 → 2-5 A. Ataman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 G. Lazarte 0-30 15-30 30-30 40-30 40-A 2-2 → 2-3 A. Ataman 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Lazarte 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Ataman 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 G. Lazarte 0-15 15-15 ace 30-15 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

(WC) Z. Ji vs (2) M. Scheffers



GS Australian Open Z. Ji Z. Ji 6 5 6 M. Scheffers [2] M. Scheffers [2] 3 7 2 Vincitore: Z. Ji Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 M. Scheffers 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Z. Ji 15-0 30-0 4-2 → 5-2 M. Scheffers 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Z. Ji 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Scheffers 15-0 15-15 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Z. Ji 30-0 30-15 df 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Scheffers 0-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Z. Ji 15-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Scheffers 15-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 M. Scheffers 0-15 15-15 30-30 40-30 df 5-5 → 5-6 M. Scheffers 15-0 30-30 4-5 → 5-5 Z. Ji 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-4 → 4-5 M. Scheffers 0-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Z. Ji 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-2 → 4-3 M. Scheffers 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Z. Ji 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Scheffers 30-15 3-0 → 3-1 Z. Ji 15-0 15-30 df 30-30 30-40 40-40 2-0 → 3-0 M. Scheffers 15-0 15-30 40-30 40-40 A-40 df 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Z. Ji 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Scheffers 0-15 15-30 30-40 A-40 5-3 → 6-3 Z. Ji 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 5-2 → 5-3 M. Scheffers 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-2 → 5-2 Z. Ji 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 4-1 → 4-2 M. Scheffers 15-15 15-40 3-1 → 4-1 Z. Ji 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 2-1 → 3-1 M. Scheffers 15-0 30-0 2-0 → 2-1 Z. Ji 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Scheffers 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

C. Fairbank vs (2) C. Oosthuizen



GS Australian Open C. Fairbank C. Fairbank 6 7 C. Oosthuizen [2] C. Oosthuizen [2] 2 6 Vincitore: C. Fairbank Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-2 1-2* 2*-3 4-3* 6*-3 6-5* 6-6* 6-6 → 7-6 C. Fairbank 15-0 30-15 5-6 → 6-6 C. Oosthuizen 0-15 15-15 ace 5-5 → 5-6 C. Fairbank 15-0 15-15 40-30 df 4-5 → 5-5 C. Oosthuizen 15-15 30-30 40-40 ace 4-4 → 4-5 C. Fairbank 0-15 4-3 → 4-4 C. Oosthuizen 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 C. Fairbank 0-15 15-40 df 4-1 → 4-2 C. Fairbank 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 4-1 C. Fairbank 15-0 30-0 40-15 3-0 → 4-0 C. Fairbank 15-0 30-0 30-15 40-15 40-40 A-40 40-40 2-0 → 3-0 C. Fairbank 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 C. Oosthuizen 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Fairbank 15-0 15-15 30-15 5-2 → 6-2 C. Oosthuizen 15-15 df 30-40 4-2 → 5-2 C. Fairbank 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 C. Oosthuizen 15-0 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df df 2-2 → 3-2 C. Fairbank 30-0 1-2 → 2-2 C. Oosthuizen 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 C. Fairbank 15-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Oosthuizen 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 df A-40 df 0-0 → 0-1

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(6) K. Penickova vs Y. Wang



GS Australian Open K. Penickova [6] K. Penickova [6] 5 7 7 Y. Wang Y. Wang 7 5 6 Vincitore: K. Penickova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-2* ace 2*-4 3-5* 6-5* 6-6* 6*-7 8-8* 6-6 → 7-6 K. Penickova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-40 df 40-A 6-5 → 6-6 Y. Wang 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 5-5 → 6-5 K. Penickova 15-15 40-30 4-5 → 5-5 Y. Wang 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 K. Penickova 15-0 30-0 2-5 → 3-5 Y. Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 K. Penickova 15-0 15-15 30-15 30-40 df 2-3 → 2-4 Y. Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 K. Penickova 15-30 1-2 → 1-3 Y. Wang 0-30 15-30 15-40 df 0-2 → 1-2 K. Penickova 0-15 0-40 15-40 df 0-1 → 0-2 Y. Wang 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 K. Penickova 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 7-5 Y. Wang 0-15 0-40 5-5 → 6-5 K. Penickova 0-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 Y. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Y. Wang 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 Y. Wang 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 1-5 → 2-5 K. Penickova 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 0-5 → 1-5 Y. Wang 15-0 30-15 40-15 0-4 → 0-5 K. Penickova 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 K. Penickova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 K. Penickova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 Y. Wang 15-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 K. Penickova 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Y. Wang 15-0 30-0 5-5 → 5-6 K. Penickova 15-0 ace 15-40 5-4 → 5-5 Y. Wang 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 K. Penickova 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Y. Wang 15-0 15-30 15-40 3-3 → 4-3 K. Penickova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Y. Wang 15-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 K. Penickova 15-15 ace 1-2 → 2-2 Y. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-2 → 1-2 K. Penickova 0-15 df 0-40 0-1 → 0-2 Y. Wang 15-0 40-0 0-0 → 0-1

(Q) Y. Perapekhina vs L. Nilsson



GS Australian Open Y. Perapekhina Y. Perapekhina 7 6 L. Nilsson L. Nilsson 6 3 Vincitore: Y. Perapekhina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Nilsson 15-15 df 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Y. Perapekhina 15-30 40-40 4-3 → 5-3 L. Nilsson 0-30 15-30 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Y. Perapekhina 30-0 40-15 2-3 → 3-3 L. Nilsson 15-0 2-2 → 2-3 Y. Perapekhina 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 L. Nilsson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-2 → 1-2 Y. Perapekhina 0-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Nilsson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1-4* 2-4* 3*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 L. Nilsson 15-0 30-0 40-15 6-5 → 6-6 Y. Perapekhina 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 L. Nilsson 0-15 30-15 30-30 df 30-40 4-5 → 5-5 Y. Perapekhina 15-15 15-30 30-30 3-5 → 4-5 L. Nilsson 15-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Y. Perapekhina 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 L. Nilsson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Y. Perapekhina 15-0 15-15 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 L. Nilsson 15-0 15-15 ace 1-2 → 1-3 Y. Perapekhina 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 L. Nilsson 15-0 30-0 0-1 → 0-2 Y. Perapekhina 15-0 15-40 30-40 0-0 → 0-1

(WC) J. Dembo / (WC) R. Hazratwala vs H. Kawanishi / H. Koyama



GS Australian Open J. Dembo / R. Hazratwala • J. Dembo / R. Hazratwala 6 3 0 H. Kawanishi / H. Koyama H. Kawanishi / H. Koyama 2 6 1 Vincitore: H. Kawanishi / H. Koyama Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Dembo / R. Hazratwala 0-1 J. Dembo / R. Hazratwala 0-2 3-3 7-7 9-9 10-9 10-11 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Risultato 6-3 H. Kawanishi / H. Koyama 15-0 3-5 → 6-3 J. Dembo / R. Hazratwala 15-0 40-15 2-5 → 3-5 H. Kawanishi / H. Koyama 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 J. Dembo / R. Hazratwala 30-0 40-30 2-3 → 2-4 H. Kawanishi / H. Koyama 15-0 15-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Dembo / R. Hazratwala 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 H. Kawanishi / H. Koyama 15-0 1-1 → 1-2 J. Dembo / R. Hazratwala 0-15 15-0 15-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 H. Kawanishi / H. Koyama 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Dembo / R. Hazratwala 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 H. Kawanishi / H. Koyama 15-15 df 4-2 → 5-2 J. Dembo / R. Hazratwala 15-0 30-0 3-2 → 4-2 J. Dembo / R. Hazratwala 0-30 ace 3-1 → 3-2 J. Dembo / R. Hazratwala 15-15 40-30 2-1 → 3-1 H. Kawanishi / H. Koyama 0-15 15-15 30-30 1-1 → 2-1 J. Dembo / R. Hazratwala 15-0 15-15 30-40 40-40 ace 0-1 → 1-1 H. Kawanishi / H. Koyama 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 0-0 → 0-1

M. Dussault / D. Mosejczuk vs O. Milic / E. Pleshivtsev



GS Australian Open M. Dussault / D. Mosejczuk • M. Dussault / D. Mosejczuk 6 6 0 O. Milic / E. Pleshivtsev O. Milic / E. Pleshivtsev 3 4 1 Vincitore: O. Milic / E. Pleshivtsev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Dussault / D. Mosejczuk 0-1 M. Dussault / D. Mosejczuk 2-2 3-5 6-7 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Risultato 4-6 O. Milic / E. Pleshivtsev 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Dussault / D. Mosejczuk 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 O. Milic / E. Pleshivtsev 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Dussault / D. Mosejczuk 15-0 15-15 15-30 15-40 df df df 40-40 2-4 → 3-4 O. Milic / E. Pleshivtsev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Dussault / D. Mosejczuk 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 M. Dussault / D. Mosejczuk 15-15 df 40-30 40-40 2-1 → 2-2 M. Dussault / D. Mosejczuk 0-15 15-15 30-15 40-40 1-1 → 2-1 O. Milic / E. Pleshivtsev 0-15 0-30 30-40 1-0 → 1-1 M. Dussault / D. Mosejczuk 15-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 O. Milic / E. Pleshivtsev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-3 → 6-3 M. Dussault / D. Mosejczuk 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 O. Milic / E. Pleshivtsev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Dussault / D. Mosejczuk 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 O. Milic / E. Pleshivtsev 0-15 15-40 2-2 → 3-2 M. Dussault / D. Mosejczuk 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 O. Milic / E. Pleshivtsev 30-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Dussault / D. Mosejczuk 15-0 15-15 0-1 → 1-1 O. Milic / E. Pleshivtsev 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 ace 0-0 → 0-1

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(4) J. Kennedy vs K. Bennani



GS Australian Open J. Kennedy [4] J. Kennedy [4] 7 7 K. Bennani K. Bennani 5 5 Vincitore: J. Kennedy Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Kennedy 0-15 30-30 40-30 ace 6-5 → 7-5 K. Bennani 15-15 15-40 5-5 → 6-5 J. Kennedy 30-0 40-0 4-5 → 5-5 K. Bennani 15-0 30-0 4-4 → 4-5 J. Kennedy 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 K. Bennani 15-0 40-15 3-3 → 3-4 J. Kennedy 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 K. Bennani 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Kennedy 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 2-1 → 2-2 K. Bennani 15-0 15-15 15-30 40-40 ace 2-0 → 2-1 J. Kennedy 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 K. Bennani 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Kennedy 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 df 6-5 → 7-5 K. Bennani 0-15 15-30 5-5 → 6-5 J. Kennedy 15-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 K. Bennani 15-0 4-4 → 4-5 J. Kennedy 15-0 ace 30-30 40-30 3-4 → 4-4 K. Bennani 0-15 15-15 3-3 → 3-4 J. Kennedy 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 K. Bennani 0-15 15-15 30-30 ace 40-30 2-2 → 2-3 J. Kennedy 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 K. Bennani 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Kennedy 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Bennani 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(10) M. Exsted vs O. Milic



GS Australian Open M. Exsted [2] M. Exsted [2] 7 2 2 O. Milic O. Milic 6 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 O. Milic 15-0 2-5 → 2-6 M. Exsted 0-15 15-15 15-40 2-4 → 2-5 O. Milic 15-15 ace 2-3 → 2-4 M. Exsted 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 2-3 O. Milic 30-0 1-2 → 1-3 M. Exsted 0-15 0-30 df 15-40 30-40 1-1 → 1-2 O. Milic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Exsted 0-15 30-15 30-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 O. Milic 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 M. Exsted 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 O. Milic 30-0 ace 1-4 → 1-5 M. Exsted 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 O. Milic 0-30 15-0 30-15 ace 1-2 → 1-3 M. Exsted 15-0 ace 30-0 0-2 → 1-2 O. Milic 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 M. Exsted 0-15 15-15 15-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 3-0* 4*-1 5*-1 5-2* 5-3* 5*-4 6-5* 6-6 → 7-6 M. Exsted 40-A 15-0 30-0 40-15 5-6 → 6-6 O. Milic 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Exsted 30-0 40-15 4-5 → 5-5 O. Milic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. Exsted 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 O. Milic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Exsted 15-0 30-15 40-30 2-3 → 3-3 O. Milic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Exsted 15-0 30-0 1-2 → 2-2 O. Milic 15-0 30-0 1-1 → 1-2 M. Exsted 0-15 0-30 df 15-30 0-1 → 1-1 O. Milic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

S. Fajmonova / A. Subasic vs M. Buchnik / A. Schuman



GS Australian Open S. Fajmonova / A. Subasic S. Fajmonova / A. Subasic 7 6 M. Buchnik / A. Schuman [15] M. Buchnik / A. Schuman [15] 6 1 Vincitore: S. Fajmonova / A. Subasic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Buchnik / A. Schuman 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 S. Fajmonova / A. Subasic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-0 → 5-1 M. Buchnik / A. Schuman 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 S. Fajmonova / A. Subasic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 M. Buchnik / A. Schuman 30-40 40-15 30-0 40-30 40-40 2-0 → 3-0 S. Fajmonova / A. Subasic 15-0 15-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Buchnik / A. Schuman 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 3*-0 4-1* 5-1* 6*-2 ace 6-6 → 7-6 M. Buchnik / A. Schuman 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 S. Fajmonova / A. Subasic 15-40 15-0 15-15 30-15 5-5 → 6-5 M. Buchnik / A. Schuman 15-0 40-15 5-4 → 5-5 S. Fajmonova / A. Subasic 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-4 → 5-4 M. Buchnik / A. Schuman 0-15 30-15 40-30 4-3 → 4-4 S. Fajmonova / A. Subasic 15-0 30-0 30-30 40-40 3-3 → 4-3 M. Buchnik / A. Schuman 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Fajmonova / A. Subasic 0-15 15-30 30-40 2-2 → 2-3 M. Buchnik / A. Schuman 0-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Fajmonova / A. Subasic 15-0 1-1 → 2-1 M. Buchnik / A. Schuman 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Fajmonova / A. Subasic 15-0 30-0 ace 30-15 df ace 0-0 → 1-0

L. Tagger / L. Vladson vs (5) A. Kovackova / (5) J. Kovackova



GS Australian Open L. Tagger / L. Vladson L. Tagger / L. Vladson 6 5 0 A. Kovackova / J. Kovackova [12] • A. Kovackova / J. Kovackova [12] 3 7 1 Vincitore: A. Kovackova / J. Kovackova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Kovackova / J. Kovackova 0-1 A. Kovackova / J. Kovackova 3-0 6-4 5-7 9-10 11-12 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Risultato 7-5 L. Tagger / L. Vladson 0-15 0-30 0-40 5-6 → 7-5 A. Kovackova / J. Kovackova 15-15 40-30 5-5 → 5-6 L. Tagger / L. Vladson 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Kovackova / J. Kovackova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 4-4 → 4-5 L. Tagger / L. Vladson 15-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 A. Kovackova / J. Kovackova 15-0 30-15 40-30 3-3 → 3-4 L. Tagger / L. Vladson 0-15 15-15 30-15 ace ace 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Kovackova / J. Kovackova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Tagger / L. Vladson 0-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 2-1 → 2-2 A. Kovackova / J. Kovackova 0-15 0-30 15-40 1-1 → 2-1 L. Tagger / L. Vladson 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Kovackova / J. Kovackova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Tagger / L. Vladson 0-15 30-15 5-3 → 6-3 A. Kovackova / J. Kovackova 0-15 15-30 40-40 5-2 → 5-3 L. Tagger / L. Vladson 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 A. Kovackova / J. Kovackova 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 4-2 L. Tagger / L. Vladson 15-0 15-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 A. Kovackova / J. Kovackova 15-0 2-1 → 2-2 L. Tagger / L. Vladson 0-15 0-30 df df 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 A. Kovackova / J. Kovackova 0-40 30-40 0-1 → 1-1 L. Tagger / L. Vladson 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

Z. Nurlanuly vs (16) A. Vasilev



GS Australian Open Z. Nurlanuly Z. Nurlanuly 2 4 A. Vasilev [16] A. Vasilev [16] 6 6 Vincitore: A. Vasilev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Vasilev 15-0 40-0 4-5 → 4-6 Z. Nurlanuly 30-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Vasilev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Z. Nurlanuly 0-15 15-15 df 3-3 → 3-4 A. Vasilev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Z. Nurlanuly 0-15 0-30 30-40 40-40 ace A-40 2-2 → 3-2 A. Vasilev 30-15 2-1 → 2-2 Z. Nurlanuly 40-0 1-1 → 2-1 A. Vasilev 15-0 30-0 ace 1-0 → 1-1 Z. Nurlanuly 15-0 15-15 30-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Vasilev 15-0 15-30 40-40 2-5 → 2-6 Z. Nurlanuly 30-0 30-30 30-40 2-4 → 2-5 A. Vasilev 15-0 30-0 30-15 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 df 40-40 A-40 df 2-3 → 2-4 Z. Nurlanuly 30-0 40-15 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Vasilev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Z. Nurlanuly 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 0-2 → 1-2 A. Vasilev 15-0 30-0 0-1 → 0-2 Z. Nurlanuly 15-0 15-15 30-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

K. Chen / M. Kim vs (WC) J. Estephan / (WC) D. Jovanovski



GS Australian Open K. Chen / M. Kim K. Chen / M. Kim 6 6 J. Estephan / D. Jovanovski J. Estephan / D. Jovanovski 4 4 Vincitore: K. Chen / M. Kim Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Estephan / D. Jovanovski 0-15 15-40 df 5-4 → 6-4 K. Chen / M. Kim 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 4-4 → 5-4 J. Estephan / D. Jovanovski 30-0 40-0 4-3 → 4-4 K. Chen / M. Kim 15-0 3-3 → 4-3 J. Estephan / D. Jovanovski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 K. Chen / M. Kim 15-0 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Estephan / D. Jovanovski 15-0 15-30 15-40 1-2 → 2-2 K. Chen / M. Kim 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 1-1 → 1-2 J. Estephan / D. Jovanovski 15-0 40-15 1-0 → 1-1 K. Chen / M. Kim 15-0 30-0 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Estephan / D. Jovanovski 15-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 K. Chen / M. Kim 15-0 15-15 ace df 15-30 30-30 40-30 40-40 4-4 → 5-4 J. Estephan / D. Jovanovski 0-30 15-30 30-30 40-40 4-3 → 4-4 K. Chen / M. Kim 15-0 30-0 3-3 → 4-3 J. Estephan / D. Jovanovski 0-15 15-15 30-15 3-2 → 3-3 K. Chen / M. Kim 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Estephan / D. Jovanovski 0-15 15-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 K. Chen / M. Kim 0-15 15-15 30-15 1-1 → 2-1 J. Estephan / D. Jovanovski 15-15 30-30 1-0 → 1-1 K. Chen / M. Kim 15-0 15-15 30-15 ace 0-0 → 1-0

(3) T. Derepasko / (3) A. Omarkhanov vs K. Bennani / A. Vasilev



GS Australian Open T. Derepasko / A. Omarkhanov [9] T. Derepasko / A. Omarkhanov [9] 6 6 K. Bennani / A. Vasilev K. Bennani / A. Vasilev 7 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 T. Derepasko / A. Omarkhanov 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 K. Bennani / A. Vasilev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 df 4-1 → 5-1 K. Bennani / A. Vasilev 15-0 15-30 30-30 40-15 30-40 40-40 3-1 → 4-1 K. Bennani / A. Vasilev 0-15 40-15 3-0 → 3-1 T. Derepasko / A. Omarkhanov 15-0 30-0 40-15 ace 2-0 → 3-0 K. Bennani / A. Vasilev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 1-0 → 2-0 T. Derepasko / A. Omarkhanov 0-15 df 15-15 15-30 15-40 40-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 3*-2 3-4* 3*-6 6-6 → 6-7 T. Derepasko / A. Omarkhanov 15-0 40-0 5-6 → 6-6 K. Bennani / A. Vasilev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 T. Derepasko / A. Omarkhanov 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 K. Bennani / A. Vasilev 0-15 40-15 4-4 → 4-5 T. Derepasko / A. Omarkhanov 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 K. Bennani / A. Vasilev 15-30 4-2 → 4-3 T. Derepasko / A. Omarkhanov 15-0 40-15 3-2 → 4-2 K. Bennani / A. Vasilev 0-30 15-40 2-2 → 3-2 T. Derepasko / A. Omarkhanov 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Bennani / A. Vasilev 30-15 1-1 → 1-2 T. Derepasko / A. Omarkhanov 40-0 0-1 → 1-1 K. Bennani / A. Vasilev 15-0 40-15 0-0 → 0-1

M. Burcescu / A. Oana vs T. Frodin / D. Simionescu