Davis Cup, Bryan spiega la scelta shock: “Volevamo sorprendere l’Australia”. Hewitt “Non eravamo così sorpresi”

Bob Bryan ha spiegato la decisione sorprendente di schierare Paul-Shelton nel doppio decisivo contro l’Australia, rinunciando alla coppia titolare Krajicek-Ram.

LA STRATEGIA

“È stata una decisione dell’ultimo momento e non me ne pento”, ha spiegato Bryan. “Speravo di prendere gli australiani di sorpresa. Thompson e Ebden hanno visto spesso giocare Krajicek-Ram negli ultimi anni, ma non conoscevano bene Ben e Tommy. Era una mossa tattica, ma loro sono stati all’altezza”.

LA RISPOSTA DI HEWITT

“Non eravamo così sorpresi”, ha rivelato il capitano australiano. “Li avevo visti allenarsi insieme durante la settimana. Sapevamo che i nostri due giocatori venivano dalle ATP Finals per un motivo, sono ottimi doppisti”.

IL PROCESSO DECISIONALE

“Come capitano devi prendere decisioni difficili”, ha aggiunto Bryan. “C’era molta analisi dietro questa scelta. Siamo qui da sei giorni, conosciamo le sensazioni di tutti e studiamo gli avversari. Ne abbiamo discusso con lo staff e mio fratello, sapendo che ci muovevamo sul filo del rasoio”.

La scelta non ha pagato: Thompson-Ebden hanno vinto 6-4 6-4, eliminando gli Stati Uniti e portando l’Australia in semifinale.





Francesco Paolo Villarico