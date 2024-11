L’Italia sul tetto del mondo: le voci delle campionesse di BJK Cup (Video)

L’Italia ha conquistato la Billie Jean King Cup 2024 e le protagoniste di questa impresa storica hanno raccontato a caldo le loro emozioni, indossando con orgoglio la giacca azzurra riservata alle campionesse.

LE PAROLE DEL CAPITANO

“È un sogno che si realizza”, ha dichiarato il capitano Tathiana Garbin. “Ho un gruppo di campionesse straordinarie, sono orgogliosa di loro come persone e come giocatrici. È stato un viaggio incredibile, so cosa ognuna di loro ha dovuto superare per essere qui. L’unione nel gruppo è la cosa più importante.”

IL PERCORSO DA LONTANO

“Finire questa stagione così è stato un sogno”, ha commentato Jasmine Paolini. “A un certo punto eravamo in Serie C, mi sembrava impossibile avere per le mani il trofeo quando vedevo giocare Flavia, Francesca, Roberta e Sara, e invece ora ce l’abbiamo”. Parole che testimoniano il lungo percorso fatto dalla squadra italiana.

L’EMOZIONE DELLE PROTAGONISTE

Lucia Bronzetti non è riuscita a contenere la gioia: “Non riesco nemmeno a piangere da quanto sono felice. Siamo unitissime, non desidererei persone migliori al mio fianco”. Sara Errani, che ha superato il record di presenze di Schiavone, ha definito la settimana “speciale, pazzesca”, sottolineando l’importanza di giocare per l’Italia: “Per me è sempre speciale, quest’anno incredibile con l’oro olimpico e questo titolo”.

IL CONTRIBUTO DI TUTTE

Anche chi non è sceso in campo ha dato il suo contributo fondamentale. Come Martina Trevisan: “Quest’anno il mio ruolo è stato diverso, ma la sofferenza da fuori non è stata diversa. In questa competizione contribuisci anche da fuori”. Ed Elisabetta Cocciaretto: “Le mie compagne non sono solo grandi giocatrici ma delle belle persone, ho cercato di aiutare al 100% il team anche da fuori dal campo”.

L’UNITÀ DEL GRUPPO

Il segreto di questo successo sta nell’unità del gruppo, come ha sottolineato Garbin: “Ricordo sempre alle ragazze: giocate per voi ma anche per tutti i tifosi che sono alle vostre spalle”. Un messaggio che riassume lo spirito di questa squadra, capace di trasformare un sogno in realtà attraverso il talento, la determinazione e un’unione che va oltre il campo da tennis.

Una vittoria che appartiene a tutte loro e a tutti i tifosi italiani che le hanno sostenute a Malaga, come ha voluto ricordare il capitano nel suo ringraziamento finale.





Marco Rossi