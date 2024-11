Germania in semifinale di Davis: Altmaier e Struff eliminano il Canada

La Germania ha conquistato la semifinale di Coppa Davis 2024 battendo il Canada grazie alle vittorie di Daniel Altmaier su Gabriel Diallo (7-6(5) 6-4) e Jan-Lennard Struff su Denis Shapovalov (4-6 7-5 7-6(5)). La squadra tedesca affronterà l’Olanda per un posto in finale.

Nel primo match, Altmaier ha fatto valere la sua maggiore esperienza contro il giovane talento canadese Diallo. Il tedesco, dopo la vittoria, ha anche commentato l’addio al tennis di Rafael Nadal della sera precedente: “È stato qualcosa di unico, essere parte di un momento così. Non ho potuto trattenere le lacrime, è un ricordo che porterò con me per tutta la vita”.

Decisivo il secondo singolare, dove Struff ha prevalso in un match equilibratissimo contro Shapovalov. Il tedesco ha fatto la differenza grazie a un ottimo servizio e un tennis aggressivo, mentre il canadese ha commesso troppi errori nei momenti chiave. Dopo tre set di battaglia, Struff ha chiuso 7-6 (5) al tie-break del terzo set, regalando alla Germania l’accesso alle semifinali.

ITF Finals D. Altmaier D. Altmaier 7 6 G. Diallo G. Diallo 6 4 Vincitore: D. Altmaier Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Diallo 15-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 5-4 → 6-4 D. Altmaier 30-0 30-15 4-4 → 5-4 G. Diallo 0-15 15-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 D. Altmaier 30-0 40-0 ace 40-15 3-3 → 4-3 G. Diallo 15-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 40-30 2-2 → 3-2 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Altmaier 15-0 30-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 G. Diallo 30-0 30-15 1-0 → 1-1 D. Altmaier 0-15 0-30 15-40 30-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 2*-0 ace 3-0* 4-0* 5*-0 5*-1 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 D. Altmaier 0-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 4-5 → 5-5 G. Diallo 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 4-4 → 4-5 D. Altmaier 0-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 ace 3-4 → 4-4 G. Diallo 15-0 ace 15-15 df 15-30 40-30 3-3 → 3-4 D. Altmaier 15-0 30-15 2-3 → 3-3 G. Diallo 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 D. Altmaier 15-15 30-15 30-40 2-1 → 2-2 G. Diallo 0-15 0-30 15-40 df 1-1 → 2-1 D. Altmaier 30-0 ace ace 0-1 → 1-1 G. Diallo 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

ITF Finals J. Struff J. Struff 4 7 7 D. Shapovalov D. Shapovalov 6 5 6 Vincitore: J. Struff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 2-1* 2-2* 3*-3 4-4* 5*-4 6-5* 6-6 → 7-6 J. Struff 30-0 40-15 40-30 40-40 5-6 → 6-6 D. Shapovalov 0-30 df 15-30 15-40 40-40 5-5 → 5-6 J. Struff 0-15 0-30 15-40 5-4 → 5-5 D. Shapovalov 30-0 ace 5-3 → 5-4 J. Struff 15-15 df 30-15 4-3 → 5-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-30 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 J. Struff 15-0 15-30 30-30 2-3 → 3-3 D. Shapovalov 15-15 ace 2-2 → 2-3 J. Struff 40-0 1-2 → 2-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 1-1 → 1-2 J. Struff 30-15 30-30 0-1 → 1-1 D. Shapovalov 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Struff 40-0 6-5 → 7-5 D. Shapovalov 15-0 ace 15-30 df 30-30 30-40 5-5 → 6-5 J. Struff 15-0 15-15 40-15 4-5 → 5-5 D. Shapovalov 0-15 df 0-30 30-30 ace 40-40 ace A-40 4-4 → 4-5 J. Struff 0-15 15-30 ace 30-30 40-30 3-4 → 4-4 D. Shapovalov 30-0 ace 3-3 → 3-4 J. Struff 15-15 30-30 ace 40-30 2-3 → 3-3 D. Shapovalov 30-0 2-2 → 2-3 J. Struff 30-0 40-15 1-2 → 2-2 D. Shapovalov 15-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Struff 15-0 ace 15-30 15-40 df 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 D. Shapovalov 15-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Struff 15-15 30-30 df 30-40 4-5 → 4-6 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-30 40-40 ace 4-4 → 4-5 J. Struff 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 40-A 40-40 3-4 → 4-4 D. Shapovalov 15-0 ace 40-0 ace 3-3 → 3-4 J. Struff 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Shapovalov 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 40-A df A-40 2-2 → 2-3 J. Struff 15-0 ace 30-15 40-30 1-2 → 2-2 D. Shapovalov 0-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 1-2 J. Struff 15-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Shapovalov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

