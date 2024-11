Coppa Davis: Germania-Canada senza i numeri uno, Shapovalov sfida Struff (Live ORA)

Germania e Canada si affrontano nei quarti di finale della Coppa Davis 2024 di Malaga, con in palio un posto in semifinale contro l’Olanda che ha sconfitto ieri la Spagna per 2 a 1. Entrambe le squadre dovranno fare a meno dei loro numeri uno: assenti Alexander Zverev per i tedeschi e Felix Auger-Aliassime per i canadesi.

IL PRECEDENTE

I riflettori saranno puntati su Jan-Lennard Struff e Denis Shapovalov, che si sono già affrontati due anni fa proprio a questo punto della competizione. In quell’occasione, nonostante la vittoria di Struff al tie-break del terzo set, il Canada riuscì a rimontare vincendo 2-1 l’incontro, per poi conquistare il suo primo e unico titolo proprio qui a Malaga.

IL FATTORE DOPPIO

In caso di parità dopo i singolari, la Germania parte favorita grazie alla coppia Krawietz-Puetz, freschi vincitori delle ATP Finals di Torino. Shapovalov, però, non teme il confronto: “Sappiamo che hanno un’ottima coppia di doppio, ma io e Vasek li abbiamo battuti l’ultima volta. La priorità è vincere entrambi i singolari, ma crediamo in noi stessi se si dovesse arrivare al doppio”.

LE DICHIARAZIONI

“Siamo una grande squadra e diamo tutto”, ha dichiarato Struff. “Le settimane di Coppa Davis sono sempre incredibili. Sono onorato di rappresentare ancora la Germania”. Il capitano canadese Dancevic avverte: “Ogni squadra ai quarti è difficile da battere. Dobbiamo essere tutti al top per avere una chance di vittoria”.

La Germania cerca il suo quarto titolo, che manca dal 1993, mentre il Canada difende il titolo conquistato nel 2022 proprio sul campo di Malaga.

ITF Finals D. Altmaier D. Altmaier 15 0 G. Diallo • G. Diallo 40 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Diallo 15-15 df 30-15 40-15 0-0

– 12:10 Altmaier D. (🇩🇪 GER) vs Diallo G. (🇨🇦 CAN)

– 13:40 Struff J-L. (🇩🇪 GER) vs Shapovalov D. (🇨🇦 CAN)



Il match deve ancora iniziare

– 15:10 Krawietz K./Puetz T. (🇩🇪 GER) vs Pospisil V./Shapovalov D. (🇨🇦 CAN)



Il match deve ancora iniziare