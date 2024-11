Nadal, l’addio amaro: la Spagna eliminata dall’Olanda nel giorno del ritiro. Alcaraz-Granollers sconfitti al doppio decisivo

Il 19 novembre 2024 rimarrà nella storia del tennis come il giorno dell’addio di Rafael Nadal. Un finale che nessuno avrebbe voluto, con la Spagna eliminata dall’Olanda nei quarti di finale della Coppa Davis a Malaga, dopo un doppio decisivo perso da Marcel Granollers e Carlos Alcaraz contro Wesley Koolhof e Botic Van de Zandschulp per 7-6 (4), 7-6 (3).

IL MATCH DECISIVO

Una battaglia complessa nel doppio, iniziata con un primo set da 70 minuti di pura tensione. Nonostante diverse palle break da entrambe le parti e un pubblico completamente coinvolto, nessuna coppia è riuscita a prevalere fino al tie-break, dove gli olandesi hanno avuto la meglio dopo continui cambi di leadership.

Nel secondo set, la speranza è tornata a brillare per la Spagna con un break in apertura. Ma il tennis può cambiare in fretta, soprattutto nel doppio: Van de Zandschulp e Koolhof hanno trovato il controbreak nell’ottavo game, spegnendo l’entusiasmo del Martin Carpena e indirizzando definitivamente il match verso l’Olanda.

Come ha filosoficamente commentato lo stesso Nadal, “i finali felici accadono solo a Hollywood”. Il maiorchino chiude così una carriera leggendaria con un record quasi perfetto in Coppa Davis: 29 vittorie e solo 2 sconfitte in singolare, con un gap di 20 anni tra la prima e l’ultima sconfitta. Un’ultima sconfitta che, ironicamente, è risultata decisiva per l’eliminazione della sua amata Spagna.

Dopo una sconfitta del genere, è normale chiedersi cosa sarebbe potuto andare diversamente. Se Bautista avesse giocato il primo singolare? Se Nadal avesse giocato il doppio con Granollers? Ma come sempre nello sport, i “se” e i “ma” non contano: resta solo una lezione da imparare per il futuro.

– 17:00 🇳🇱 Olanda vs 🇪🇸 Spagna 2-1

– 17:00 Van De Zandschulp B. (🇳🇱 NED) vs Nadal R. (🇪🇸 ESP)



ITF Finals B. Van de Zandschulp B. Van de Zandschulp 6 6 R. Nadal R. Nadal 4 4 Vincitore: B. Van de Zandschulp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 B. Van de Zandschulp 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace ace 4-3 → 5-3 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 4-2 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 3-1 → 4-1 B. Van de Zandschulp 0-15 df 0-30 df 30-30 40-30 2-1 → 3-1 R. Nadal 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 B. Van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 2-0 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 R. Nadal 15-0 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 B. Van de Zandschulp 0-15 df 30-15 ace 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-3 → 3-4 B. Van de Zandschulp 15-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 ace 1-2 → 2-2 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 B. Van de Zandschulp 15-0 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-15 15-30 40-30 0-0 → 0-1

– 18:30 Griekspoor T. (🇳🇱 NED) vs Alcaraz C. (🇪🇸 ESP)



ITF Finals T. Griekspoor T. Griekspoor 6 3 C. Alcaraz C. Alcaraz 7 6 Vincitore: C. Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 T. Griekspoor 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-4 → 2-5 T. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 1-4 → 2-4 C. Alcaraz 15-0 40-0 1-3 → 1-4 T. Griekspoor 15-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 0-6* 6-6 → 6-7 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 6-5 → 6-6 T. Griekspoor 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-5 → 6-5 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-4 → 5-5 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 T. Griekspoor 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 4-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

– 21:30 Koolhof W./Van De Zandschulp B. (🇳🇱 NED) vs Alcaraz C./Granollers M. (🇪🇸 ESP)



ITF Finals W. Koolhof / B. Van de Zandschulp W. Koolhof / B. Van de Zandschulp 7 7 C. Alcaraz / M. Granollers-Pujol C. Alcaraz / M. Granollers-Pujol 6 6 Vincitore: W. Koolhof / B. Van de Zandschulp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* ace 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 C. Alcaraz / M. Granollers-Pujol 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 W. Koolhof / B. Van de Zandschulp 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 6-5 C. Alcaraz / M. Granollers-Pujol 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 W. Koolhof / B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 C. Alcaraz / M. Granollers-Pujol 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 W. Koolhof / B. Van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 C. Alcaraz / M. Granollers-Pujol 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-3 → 2-4 W. Koolhof / B. Van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 C. Alcaraz / M. Granollers-Pujol 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 W. Koolhof / B. Van de Zandschulp 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 C. Alcaraz / M. Granollers-Pujol 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 W. Koolhof / B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* ace 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 W. Koolhof / B. Van de Zandschulp 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 C. Alcaraz / M. Granollers-Pujol 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 W. Koolhof / B. Van de Zandschulp 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 C. Alcaraz / M. Granollers-Pujol 15-0 15-15 30-15 ace 4-4 → 4-5 W. Koolhof / B. Van de Zandschulp 0-15 30-15 30-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 C. Alcaraz / M. Granollers-Pujol 0-15 15-30 30-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 W. Koolhof / B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-15 2-3 → 3-3 C. Alcaraz / M. Granollers-Pujol 0-15 df 15-15 40-15 2-2 → 2-3 W. Koolhof / B. Van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Alcaraz / M. Granollers-Pujol 30-0 40-0 1-1 → 1-2 W. Koolhof / B. Van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 0-1 → 1-1 C. Alcaraz / M. Granollers-Pujol 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico