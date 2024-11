Nike omaggia Nadal: ‘Nessuno ha dato di più al proprio sport’ (Video)

Nike ha voluto celebrare gli ultimi momenti della carriera di Rafael Nadal con un commovente spot pubblicitario che celebra il sacrificio e la dedizione del campione maiorchino.

“Nessuno ha dato di più al proprio sport né ha lasciato tutto in campo ogni volta. Rafa, ci hai mostrato cosa serve per essere il migliore. Basta solo dare tutto”, recita il messaggio del brand americano, che ha accompagnato Nadal durante tutta la sua carriera e con cui il tennista ha anche creato una propria linea di abbigliamento.

Un tributo significativo che sottolinea le qualità che hanno reso Nadal una leggenda: la capacità di dare tutto in ogni punto, in ogni partita, fino all’ultimo giorno della sua carriera, che si concluderà questa settimana in Coppa Davis con la maglia della sua Spagna.

No one has given more to their sport. Or left it all on the court every single time. @RafaelNadal, you showed us what it takes to be the greatest. It only takes everything. pic.twitter.com/l2iBGF5yyQ

— Nike (@Nike) November 19, 2024