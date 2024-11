Billie Jean King Cup: Jasmine Paolini sfiora l’impresa con Swiatek: l’Italia e Polonia sono sull’1 pari. Ora il doppio decisivo che sancirà chi andrà in finale

Jasmine Paolini ha sfiorato un’impresa storica nella semifinale di Billie Jean King Cup, cedendo alla numero 2 del mondo Iga Swiatek dopo una battaglia di tre set con il punteggio di 3-6 6-4 6-4.

Ora Italia e Polonia sono sull’1 pari e sarà il doppio a decidere chi andrà in finale.

L’azzurra ha sorpreso tutti nel primo parziale, dominando il gioco con un tennis aggressivo e preciso che le ha permesso di chiudere 6-3. Paolini ha mostrato un gioco solido e coraggioso, mettendo in difficoltà la campionessa polacca con accelerazioni improvvise e variazioni di ritmo.

Nel secondo set, nonostante la reazione di Swiatek, l’italiana ha continuato a giocare ad alto livello, annullando diverse palle break e tenendo testa alla polacca fino al 4-4. La numero 2 del mondo è però riuscita a trovare il break decisivo nel momento chiave, chiudendo 6-4.

Il terzo set della sfida tra Paolini e Swiatek è stato un crescendo di emozioni. La polacca ha preso il comando iniziale portandosi sul 3-1 con un break, ma l’azzurra ha mostrato un carattere eccezionale reagendo immediatamente e riportando il match in parità sul 3-3.

La fase centrale del set è stata caratterizzata da scambi di altissimo livello, con Paolini che ha tenuto testa alla numero 2 del mondo fino al 4-4. In questo momento cruciale Swiatek ha alzato ulteriormente il livello, trovando il break decisivo che ha indirizzato definitivamente l’incontro.

L’azzurra ha provato a resistere nell’ultimo game, ma la polacca non ha concesso spazi, chiudendo il match 6-4 al terzo. Un finale amaro per Paolini, che ha però dimostrato di poter competere ad altissimi livelli, sfiorando un’impresa che avrebbe avuto del clamoroso considerando i precedenti tra le due giocatrici.

Con questa vittoria, la Polonia pareggia il confronto con l’Italia nella semifinale di Billie Jean King Cup, rendendo decisivo il match di doppio.

ITF Billie Jean King Cup 2024 I. Swiatek I. Swiatek 3 6 6 J. Paolini J. Paolini 6 4 4 Vincitore: I. Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 4-3 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 I. Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-1 → 2-1 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 4-4 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 I. Swiatek 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 I. Swiatek 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Paolini 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 I. Swiatek 0-15 0-30 df 0-40 3-4 → 3-5 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico