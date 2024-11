Nadal: ‘Mi ritiro perché non posso più essere competitivo come vorrei'”

Rafael Nadal ha parlato con grande sincerità alla vigilia della Coppa Davis 2024, dove dirà addio al tennis professionistico. In una conferenza stampa molto partecipata dai media internazionali, il campione spagnolo ha spiegato con serenità i motivi del suo ritiro e come affronterà questa ultima settimana da professionista.

“I finali da film sono per Hollywood, qui dobbiamo concentrarci sul competere e fare ciascuno il meglio per la squadra”, ha esordito Nadal. “Ho cercato di lavorare al meglio nell’ultimo mese e mezzo per arrivare qui in buone condizioni e credo di essere migliorato molto. È difficile capire quale sia il tuo livello reale quando non competi, ma se mi toccherà giocare qualche partita, lo farò con la massima determinazione”.

LE LEZIONI DI UNA CARRIERA

“Non sono il tipo di persona che dice che non cambierebbe nulla perché lo considero arrogante”, ha riflettuto il maiorchino. “Certo che prenderei decisioni diverse se tornassi indietro, ma sono in pace con me stesso perché ho dato tutto durante la mia carriera professionale. La cosa più importante che ho imparato è accettare le sfide, lavorare ogni giorno per migliorare e godermi il processo”.

PERCHÉ L’ADDIO ORA

La decisione del ritiro è maturata dalla consapevolezza dei propri limiti: “Quello che mi porta a lasciare il tennis ora è che sento di non poter essere più sufficientemente competitivo. Potrei giocare un altro anno per salutare i tornei più importanti della mia carriera, ma non ha senso per me continuare quando sono pienamente consapevole che il mio corpo non mi permette di lottare per gli obiettivi che mi motivano”.

“Ho detto più di un anno fa che non meritavo di congedarmi in una conferenza stampa e che volevo darmi un’opportunità di tornare”, ha aggiunto Nadal. “L’ho fatto ma le cose non sono andate come speravo. La verità è che dall’infortunio in Australia 2023 non ho più giocato con libertà. Mi sono operato, hanno dovuto rimuovere una parte del psoas iliaco e, da quel momento, è stato impossibile giocare senza limitazioni, se non in momenti puntuali”.

Per lo spagnolo, che ha scelto la Coppa Davis in patria per il suo addio, “significa molto potersi congedare in Spagna e stando in campo”, ma avverte: “Il capitano è quello che decide, qui l’importante è la squadra e che ci mettiamo in condizione di lottare per l’insalatiera”.





Francesco Paolo Villarico