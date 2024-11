WTA 125 Charleston: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. C’è Nuria Brancaccio nel Md

WTA 125 Charleston – Tabellone Principale – terra

(1) Renata Zarazua vs Alina Charaeva

Irene Burillo Escorihuela vs Qualifier

Qualifier vs Raluka Serban

Irina Bara vs (6) Louisa Chirico

(4) Panna Udvardy vs (WC) Lauren Davis

Astra Sharma vs Lina Glushko

Qualifier vs Maria Mateas

(WC) Usue Maitane Arconada vs (8/WC) Iva Jovic

(7) Hanna Chang vs (WC) Madison Sieg

Carol Zhao vs Liv Hovde

Ekaterina Makarova vs Katarina Zavatska

Sophie Chang vs (3) Varvara Lepchenko

(5) Leyre Romero Gormaz vs Stacey Fung

Gina Feistel vs Qualifier

Sinja Kraus vs Nuria Brancaccio

Victoria Hu vs (2) Alycia Parks





(1) Miriam Bulgaruvs (WC) Ayana Akli(2) Kayla Crossvs Alana Smith(3) Gabriela Leevs Jamie Loeb(4) Ekaterine Gorgodzevs (WC) Dalayna Hewitt