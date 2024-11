Joanna Garland fa il bis all’ITF di Solarino: vinta la GVH Cup. Appuntamento nel Marzo 2025

Joanna Garland, tennista di Taipei, ha vinto la GVH Cup, sconfiggendo in finale la siciliana Giorgia Pedone, testa di serie del torneo, con il punteggio di 6-2, 6-3. Con questa vittoria, Garland ottiene il suo secondo titolo ITF W35 consecutivo in provincia di Siracusa, confermando un rendimento estremamente costante.

La finale ha visto Garland dominare il match grazie a un gioco subito e sempre aggressivo. Giorgia Pedone, pur sconfitta, ha dimostrato le sue potenzialità di giovane promessa del tennis italiano.

Alla premiazione ha partecipato Vincenza Ciraolo, consigliere FITP Sicilia, che ha consegnato la targa a Garland.

“Faccio i miei complimenti alla vincitrice e un personale in bocca al lupo a entrambe per il prosieguo della loro carriera. È un orgoglio ulteriore vedere in finale Giorgia Pedone che, nonostante un risultato non fortunato, ha dimostrato un’ulteriore crescita tecnica e professionale. Ringrazio Renato Morabito, a cui auguro di proseguire questo impegno nel tennis internazionale che, sicuramente, contribuisce ad arricchire la cultura sportiva della nostra disciplina e soprattutto del tennis femminile, dando la possibilità a giocatrici italiane di confrontarsi con il contesto internazionale”, ha dichiarato Ciraolo da Solarino.

Renato Morabito, direttore del torneo, ha premiato Giorgia Pedone, finalista alla GVH Cup, comunicando anche le date dei prossimi tornei.

“Arrivederci a marzo 2025, quando torneremo con tre tornei W35. Al termine del 33° appuntamento ITF organizzato a Solarino, voglio ringraziare il mio staff, composto dallo stringer Federico Desi, la fisioterapista Aurora Trovato, la staff manager Federica Lo Nero e l’addetto stampa Chiara Borzì. L’appuntamento è tra appena quattro mesi, quando metteremo in palio, in maniera inedita per la Sicilia, un montepremi complessivo da 90 mila dollari”.

L’ITF di Solarino, ormai punto di riferimento per il tennis internazionale femminile, tornerà dal 2 al 23 marzo 2025. L’appuntamento continuerà a rappresentare un’importante opportunità per atlete emergenti e professioniste di confrontarsi ad alto livello.