Davis Cup, i convocati per Malaga: Musetti, Berrettini, Bolelli, Vavassori e… Sinner

Il Presidente della FITP Angelo Binaghi nel corso della consueta conferenza stampa di fine torneo oltre a riassumere l’enorme impatto economico delle Nitto ATP FInals ed il record di biglietti venduti (210.775, incluso l’evento musicale pre-torneo) ha annunciato i convocati per la Final 8 di Davis Cup, pronta a scattare a Malaga. A difendere i colori azzurri capitanati da Filippo Volandri saranno “Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Andrea Vavassori …e forse Jannik Sinner”, annuncia il Presidente. Quel “forse” su Jannik Sinner riteniamo sia una battuta, a meno che il nostro n.1 non voglia valutare la propria condizione al termine delle ATP Finals. Sinner stesso tuttavia nelle dichiarazioni rilasciata a Torino durante la settimana ha sempre parlato della prossima Davis Cup come di un appuntamento importante da giocare, a chiudere la sua annata.

Sul sito FITP è appena uscita la conferma delle convocazioni, con Jannik presente, e la seguente dichiarazione di Volandri che riportiamo. “Ho fatto tutte le valutazioni necessarie secondo i criteri di osservazione tattico/tecnici e psicofisici. Continua il nostro percorso di squadra che sempre più colloca ogni momento come questo all’interno di un ciclo, che ad ogni appuntamento incrementa forza convinzione e disponibilità in tutti noi. Scegliere non è mai facile ma questi ragazzi facilitano sempre il compito mettendosi a disposizione totale perché sanno di essere tutti indispensabili all’interno di questo percorso. Chi scenderà in campo lo farà per tutti i propri compagni e per tutto il gruppo e da questi valori sono convinto che possano arrivare solo grandi risultati. Per questo il nostro obbiettivo è mantenere il più a lungo possibile la nostra posizione ai vertici del tennis mondiale”.

Dalle convocazioni, sembra che il doppio sarà quindi giocato dal collaudato duo Bolelli – Vavassori, presenti anche alle Finals dopo una splendida stagione. A meno che Volandri non decida last minute di affidare un eventuale punto decisivo alla qualità di Sinner insieme ad un altro dei convocati. Molto dipenderà ovviamente dall’esito dei singolari e dalla coppia schierata dagli avversari.

L’Italia esordirà giovedì pomeriggio (ore 17) contro l’Argentina. In caso di successo, sabato in semifinale la vincitrice di USA – Australia.

Da Torino, Marco Mazzoni