WTA 125 Colina: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un’azzurra nel md e una nel turno unico di qualificazione

WTA 125 Colina – Tabellone Principale – terra

(1) Suzan Lamens vs Nina Stojanovic

Qualifier vs Qualifier

Kristina Mladenovic vs (WC) Jimar Gerald Gonzalez

Francesca Jones vs (6) Darja Semenistaja

(4) Robin Montgomery vs Solana Sierra

(WC) Antonia Vergara Rivera vs Guiomar Maristany Zuleta De Reales

(WC) Lucciana Perez Alarcon vs Qualifier

Valeriya Strakhova vs (8) Sara Bejlek

(7) Laura Pigossi vs Elizabeth Mandlik

Francisca Jorge vs Angela Fita Boluda

Emiliana Arango vs Anastasia Kulikova

Alevtina Ibragimova vs (3) Mayar Sherif

(5) Chloe Paquet vs Carolina Alves

Matilde Paoletti vs Qualifier

Leolia Jeanjean vs (WC) Fernanda Labrana

Robin Anderson vs (2) Maria Lourdes Carle

vs Georgia Craciun(2) Oleksandra Oliynykovavs Ylena In-Albon(3) Daria Lodikovavs (WC) Fernanda Rain Contreras(4) Martina Capurro Tabordavs (WC) Paloma Goldsmith Weinreich