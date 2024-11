Challenger Sao Paulo: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza azzurra

Challenger Sao Paulo – Tabellone Principale – hard

(1) Aleksandar Kovacevic vs (Alt) Matheus Pucinelli De Almeida

Gustavo Heide vs (WC) Joao Lucas Reis Da Silva

Juan Carlos Prado Angelo vs Alvaro Guillen Meza

(Alt) Matias Soto vs (6) Federico Agustin Gomez

(3) Francisco Comesana vs (WC) Orlando Luz

Juan Pablo Ficovich vs Remy Bertola

Bernard Tomic vs Gonzalo Bueno

Qualifier vs (8) Felipe Meligeni Alves

(7) Tomas Barrios Vera vs Mateus Alves

(Alt) Pedro Sakamoto vs (WC) Pedro Boscardin Dias

Jay Clarke vs (PR) Nicolas Kicker

Qualifier vs (4) Camilo Ugo Carabelli

(5) Thiago Agustin Tirante vs Qualifier

Qualifier vs Juan Bautista Torres

Hady Habib vs Qualifier

Qualifier vs (2) Thiago Monteiro

Challenger Sao Paulo – Tabellone Qualificazione – hard

– 1 OLIVO, Renzo 🇦🇷 vs WC NOALE, Stephan 🇧🇷

– WC WENDLER FILHO, Jefferson 🇧🇷 vs Alt 11 LEITE, Wilson 🇧🇷

– 2 VILLANUEVA, Gonzalo 🇦🇷 vs Alt KOHLMANN DE FREITAS, Enzo 🇧🇷

– Alt ESCURRA ISNARDI, Hernando Jose 🇵🇾 vs PR 12 LONDERO, Juan Ignacio 🇦🇷

– 3 AMBROGI, Luciano Emanuel 🇦🇷 vs Alt NUNEZ, Daniel Antonio 🇨🇱

– WC GOMES LEME, Joao Pedro 🇧🇷 vs 8 PAZ, Juan Pablo 🇦🇷

– 4 MIDON, Lautaro 🇦🇷 vs WC ACIOLY, Lucca 🇧🇷

– Alt HUERTAS DEL PINO, Conner 🇵🇪 vs 7 SCHIESSL, Joao Eduardo 🇧🇷

– 5 FARJAT, Tomas 🇦🇷 vs Alt ROMBOLI, Fernando 🇧🇷

– Alt SARAIVA DOS SANTOS, Paulo Andre 🇧🇷 vs 9 VILICICH, Bautista 🇦🇷

– 6 JOHNS, Garrett 🇺🇸 vs PR HUERTAS DEL PINO CORDOVA, Arklon 🇵🇪

– Alt AUGUSTO DOS SANTOS, Ryan 🇧🇷 vs 10 RIBEIRO, Eduardo 🇧🇷