Billie Jean King Cup: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. Italia-Giappone 1-1, Paolini pareggia i conti con il Giappone: sarà decisivo il doppio. Cocciaretto cede a Shibahara. In campo il doppio (LIVE)

Jasmine Paolini ha riportato in parità il quarto di finale di Billie Jean King Cup tra Italia e Giappone, superando Moyuka Uchijima con il punteggio di 6-3 6-4. La numero 4 del mondo ha assolto il suo compito in poco più di un’ora di gioco, mantenendo vive le speranze azzurre.

L’incontro è iniziato con uno scambio di break nei primi due game, ma con il passare dei minuti Paolini ha preso il controllo del match. La toscana ha gestito i propri turni di servizio con autorità, mentre la giapponese ha faticato maggiormente, cedendo il servizio nel sesto game del primo set, break che si è rivelato decisivo per le sorti del parziale.

Nel secondo set, nonostante due palle break non sfruttate in avvio e un momentaneo equilibrio ritrovato da Uchijima, che ha giocato con maggiore spregiudicatezza, Paolini ha continuato a tessere la sua tela. Il momento decisivo è arrivato nel nono game, il più combattuto del match con 20 punti giocati, dove al terzo tentativo l’azzurra è riuscita a strappare il servizio alla nipponica, per poi chiudere al game successivo.

La sfida tra Italia e Giappone si deciderà quindi nel doppio conclusivo, che determinerà quale delle due squadre accederà alle semifinali della competizione.

Inizio in salita per l’Italia nei quarti di finale della Billie Jean King Cup. Le azzurre, finaliste della scorsa edizione, hanno perso il primo singolare contro il Giappone, con Elisabetta Cocciaretto sconfitta da Ena Shibahara con il punteggio di 3-6 6-4 6-4.

Nel set decisivo, dopo un avvio equilibrato sul 2-2, la partita ha vissuto una fase cruciale con tre break consecutivi. Shibahara è riuscita a prendere il comando sul 4-3, difendendo poi con determinazione il vantaggio acquisito.

Nell’ottavo game, la giapponese ha salvato una pericolosa palla break che avrebbe potuto rimettere in corsa l’azzurra, mentre nel decimo ha chiuso l’incontro al secondo match point disponibile.

La battaglia del terzo set ha visto entrambe le giocatrici affrontare momenti di difficoltà al servizio, con Shibahara più efficace nei momenti chiave. Particolarmente significativo il game sul 4-3, dove la giapponese ha annullato una palla break che avrebbe potuto riaprire il match.

Ora l’Italia è chiamata a vincere il secondo singolare per mantenere vive le speranze di qualificazione alle semifinali della competizione.

ITF Billie Jean King Cup 2024 E. Shibahara E. Shibahara 3 6 6 E. Cocciaretto E. Cocciaretto 6 4 4 Vincitore: E. Shibahara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 E. Shibahara 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 E. Cocciaretto 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 E. Shibahara 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 4-3 → 5-3 E. Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 E. Shibahara 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 E. Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 df 30-30 2-2 → 3-2 E. Shibahara 15-15 30-15 1-2 → 2-2 E. Cocciaretto 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 E. Shibahara 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 E. Cocciaretto 15-15 30-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Shibahara 15-0 40-0 5-4 → 6-4 E. Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 E. Shibahara 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 E. Cocciaretto 15-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 E. Shibahara 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 E. Cocciaretto 0-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 E. Shibahara 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 E. Cocciaretto 0-15 30-15 30-30 40-40 1-1 → 1-2 E. Shibahara 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 E. Cocciaretto 15-15 40-15 40-30 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Shibahara 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 df 30-40 40-A df 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 E. Shibahara 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 E. Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 E. Shibahara 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 E. Shibahara 15-0 30-0 40-15 1-1 → 2-1 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 1-0 → 1-1 E. Shibahara 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Shibahara (🇯🇵 JPN) vs Cocciaretto (🇮🇹 ITA)

Uchijima (🇯🇵 JPN) vs Paolini (🇮🇹 ITA)



ITF Billie Jean King Cup 2024 M. Uchijima M. Uchijima 3 4 J. Paolini J. Paolini 6 6 Vincitore: J. Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Paolini 0-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Uchijima 0-15 15-15 30-30 40-30 A-40 40-40 40-A A-40 ace 40-40 A-40 40-40 4-4 → 4-5 J. Paolini 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 4-3 → 4-4 M. Uchijima 15-0 15-15 30-15 3-3 → 4-3 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Uchijima 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 J. Paolini 0-15 15-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 M. Uchijima 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Paolini 15-15 ace 40-15 0-1 → 0-2 M. Uchijima 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Paolini 15-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Uchijima 15-0 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 J. Paolini 15-0 15-15 df 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Uchijima 15-0 30-15 30-30 df 30-40 2-3 → 2-4 J. Paolini 15-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Uchijima 0-15 df 15-15 30-15 40-30 A-40 ace 1-2 → 2-2 J. Paolini 15-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Uchijima 0-15 df 0-30 15-40 1-0 → 1-1 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 df 0-0 → 1-0

Aoyama / Hozumi (🇯🇵 JPN) vs Errani / Paolini (🇮🇹 ITA)