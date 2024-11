ATP Finals: Zverev in semifinale dopo aver battuto Alcaraz. Sfiderà domani Fritz

Alexander Zverev ha conquistato la semifinale delle ATP Finals 2024 dopo aver vinto il primo set contro Carlos Alcaraz. Il tedesco, che necessitava di un solo set per qualificarsi, può ora affrontare con maggiore tranquillità il resto dell’incontro (vinto per altro).

Il suo posizionamento finale nel girone, però, resta ancora da definire (alla fine ha battuto Alcaraz in due set per 76 64) e sfiderà Fritz domani in semifinale.

La vittoria contro Alcaraz segna un importante traguardo per Zverev in questo torneo di fine anno, confermando il suo ottimo stato di forma nelle ATP Finals.





Marco Rossi