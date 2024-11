Ascolti TV 14 novembre: trionfo per Belgio-Italia (30.9%), bene Sinner-Medvedev (12.1% totali)

Boom di ascolti per lo sport italiano nella serata di giovedì 14 novembre. La partita di Nations League tra Belgio e Italia, trasmessa su Rai1, ha dominato il prime time conquistando 6.806.000 spettatori con uno share del 30.9%. L’incontro ha visto una crescita di pubblico tra primo e secondo tempo: nella prima frazione hanno seguito la partita 6.727.000 telespettatori (29.3% di share), mentre nella ripresa il pubblico è salito a 6.884.000 spettatori (32.7%). Il pre e post partita ha raccolto 3.210.000 spettatori con il 17.9% di share.

Ottimi risultati anche per le ATP Finals su Rai2, dove il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev ha appassionato 2.170.000 spettatori, registrando uno share del 9.6% nella fascia oraria dalle 20:41 alle 22:02. Il pre e post partita ha interessato 841.000 spettatori con il 4% di share.

Sky che trasmette l’evento ha totalizzato per questo incontro 626 mila spettatori in “total audience” con il 2,5% di share.

La serata televisiva conferma ancora una volta il grande appeal dello sport nazionale, con il calcio e il tennis che si sono rivelati catalizzatori dell’attenzione del pubblico italiano.





Marco Rossi