Kyrgios riceve la wild card per il torneo di Brisbane

“Bentornato Nick”. Così l’ATP di Brisbane saluta il ritorno all’attività di Nick Kyrgios, finalista di Wimbledon 2022, a cui è stata concessa una wild card per il primo torneo del 2025, al via il 31 dicembre prossimo. Il 29enne australiano tornerà finalmente in azione dopo 17 mesi: l’ultima (quasi impalpabile) sua partita ufficiale risale all’ATP di Stoccarda su erba nel 2023, quando rientrò dopo una prima operazione al ginocchio mostrando una condizione fisica assai precaria che lo spinse a non proseguire il suo tentativo di giocare ai Championship per difendere i punti della finale dell’anno precedente.

Da lì in avanti, il suo calvario è proseguito con altri problemi al ginocchio e anche una ricostruzione di un tendine del polso. Un quadro così complesso da far dubitare seriamente sulla sua reale possibilità di tornare sul tour Pro. “Considerando la gravità dei suoi infortuni, in particolare quello al ginocchio, sarà una vera sfida per lui tornare in campo” disse a proposito Craig Tiley, CEO di Tennis Australia.

Nel tabellone del torneo australiano sono attesi tra gli altri il campione in carica Grigor Dimitrov, Holger Rune e Frances Tiafoe, ma tutti gli occhi del pubblico locale saranno certamente per Nick.

Mario Cecchi