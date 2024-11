Tiafoe multato 120mila dollari per il comportamento a Shanghai (video)

Ricorderete il brutto finale di partita di Frances Tiafoe lo scorso mese a Shanghai, quando dopo la stretta di mano a Roman Safiullin offese in modo duro e plateale il giudice di sedia Jimmy Pinoargote, reo a suo dire di averlo penalizzato con un warning ingiusto per perdita di tempo negli ultimi punti del match. Quel comportamento inaccettabile dello statunitense gli è costato una multa assai salata, ben 120mila dollari: 60mila per “aggravated behavior” (ossia per il comportamento aggressivo) e altrettanti per “verbale abuse”, viste le reiterate parolacce indirizzate al giudice di sedia, il massimo della pena previsto dal codice.

Nella nota dell’ATP in merito, si legge che il 26enne del Maryland poteva anche subire una sospensione dalle competizioni, ma si è salvato da questa misura estrema, con l’avvertimento di non ripetere un simile gesto. Questa la clip che ricorda l’accaduto.

Frances Tiafoe got fined $120k for his outburst towards the umpire in Shanghai pic.twitter.com/M8CfG2fWkN — Tennis Masterr (@tennismasterr) November 14, 2024

Tiafoe se la prese col giudice di sedia poiché, al limite del time violation, lanciò in aria la palla ma non era un vero inizio del movimento di servizio, quello che interrompe il count down dei 25 secondi. Il momento era critico (ultimi punti del tiebreak del terzo set) e la tensione alta, ma questo non giustifica il comportamento di Tiafoe che infatti a freddo dopo l’incontro si scusò pubblicamente via social affermando “Quello non sono io e non voglio mai trattare le persone in questo modo. Ho lasciato che la mia frustrazione, l’agitazione del momento, prendesse il sopravvento e sono estremamente deluso da come ho gestito la situazione.”

Mario Cecchi