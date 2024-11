ATP FInals: De Minaur vince un set, Sinner è qualificato in semifinale

Il primo set vinto da Alex De Minaur contro Taylor Fritz nel primo incontro di giornata ha un effetto immediato: qualifica matematicamente Jannik Sinner per semifinali. Infatti a questo punto in tutte le combinazioni rimaste possibili nei due incontri di oggi, Sinner è in ogni caso qualificato. Resta da vedere se per primo o per secondo, e sarà decisivo sia l’incontro in corso che l’esito della sfida di stasera contro Daniil Medvedev.

Ovviamente una vittoria qualificherebbe Jannik come primo nel girone; in caso di sconfitta dell’azzurro contro il russo, se Daniil vincesse in due set passerebbe per primo nel girone (e Sinner secondo); se Medvedev vincesse in tre set, la sua qualificazione non sarebbe automatica: una vittoria di Fritz lo estrometterebbe dal torneo.





Da Torino, Marco Mazzoni