Zverev mira in alto: “Voglio competere con Sinner e Alcaraz, sono loro i punti di riferimento”. Ruud: “I campi veloci mi penalizzano, forse in autunno è meglio guardare il tennis dal divano”

D: Ben fatto, Sascha. Di cosa sei stato più soddisfatto del tuo gioco stasera?

ALEXANDER ZVEREV: Penso di aver giocato molto, molto bene nei momenti importanti. Penso di aver avuto alcune situazioni in cui ero sotto 15-30 sul mio servizio nel primo set. Penso di essermene liberato abbastanza bene. In particolare, penso ci sia stato un ottimo tennis nel tie-break. Sono soddisfatto di questo.

Penso sia stata una partita di livello molto alto. Non ricordo Casper servire così bene. Penso che abbia fatto il 92% di prime nel primo set. Questo numero è qualcosa che non avevo mai visto prima.

D: Gli otto migliori giocatori, gli otto leader mondiali sono qui. Ci si aspetterebbe che molte di queste partite siano molto equilibrate. Nelle otto partite del round robin giocate finora, non c’è stato un singolo match ai tre set. Qualche pensiero su questo?

ALEXANDER ZVEREV: Penso ci siano diverse ragioni.

Penso che, innanzitutto, Casper e Carlos probabilmente avrebbero dovuto fare una partita in tre set. Forse Carlos non si sentiva bene come avrebbe voluto.

Voglio dire, entrambi penso stiano giocando un tennis incredibile ora. Onestamente, non ho mai visto Casper giocare così. Non ho mai giocato contro di lui quando giocava così bene sul cemento. Sulla terra a volte domina abbastanza nettamente. Non l’ho mai visto giocare così bene sul cemento.

Penso che Jannik sia semplicemente molto dominante in questo momento. La partita di oggi poteva andare al terzo set, entrambe. Voglio dire, Andrey era a pochi set point.

Ci sono diversi fattori. Penso che siano state comunque partite molto interessanti, giusto? Penso che siano state partite molto tirate nella fase a gironi.

So cosa intendi. L’anno scorso penso ci fossero un sacco di partite in tre set. Era super emozionante, super equilibrato. È così che va il tennis. Non puoi prevedere il futuro. Non puoi avere ogni anno gli stessi risultati, aspettarti che finisca 7-6 al terzo ogni volta che giochi contro qualcuno.

Ho giocato contro ragazzi, per esempio Carlos anche quest’anno, ho giocato contro di lui dove abbiamo avuto battaglie incredibili, come la finale del Roland Garros. Poi l’ho affrontato agli Australian Open nei quarti dove sento di averlo dominato completamente. Poi l’ho affrontato a Indian Wells dove lui ha dominato me completamente.

Se giochi contro i migliori giocatori al mondo, non significa necessariamente che avrai sempre partite tirate solo perché sono i migliori giocatori al mondo. A volte dipende da come si sentono, dalla loro forma.

Se sono al loro meglio, sì, avrai partite tirate. A volte qualcuno si sente meglio di altri. Forse questo è il caso di questa settimana.

Voglio dire, non so cosa dire. So che come fan del tennis, speri in dure battaglie in tre set. Forse le avremo alla fine della settimana. Chi lo sa.

D: Hai perso 10 punti al servizio in 10 game contro Rublev. Hai perso stasera 11 punti in 11 game al servizio contro Ruud. Significa che stai perdendo un punto per game. Come lo spieghi? Non stai più facendo doppi falli, cosa a cui eravamo abituati anni fa.

ALEXANDER ZVEREV: Se vengo breakkato nella prossima partita, è colpa tua (sorridendo). Se faccio un doppio fallo su una palla break, penserò solo a te. È l’unica ragione (ride).

D: Sei contento di giocare al pomeriggio la prossima partita così quando dovrai allenarti, ti allenerai nel tardo pomeriggio invece che a tarda notte?

ALEXANDER ZVEREV: No, avrei preferito giocare di notte, sicuramente, per mantenere lo stesso ritmo. Ma è così che è. Ho giocato due partite in notturna ora. Immagino sia giusto che giochi una volta di giorno.

Sì, se continuo con queste statistiche al servizio, sarò molto felice (sorridendo).

D: Queste sessioni di allenamento extra che fai dopo una partita, quando hai deciso di iniziarle? Perché? È per cercare di fare un ulteriore passo verso la perfezione? Non è sufficiente lo sforzo che hai fatto in campo?

ALEXANDER ZVEREV: Oggi era solo sulla risposta. Sento che Casper ha servito estremamente bene, ma pensavo di poter rispondere meglio. Questo era oggi.

In generale, come ho detto a Parigi, non riguarda oggi, non riguarda domani, non riguarda la prossima partita. Voglio migliorare alcune cose già per la prossima stagione.

Voglio sviluppare ulteriormente il mio gioco per poter competere con Jannik e Carlos. Semplicemente questo. Loro sono i due punti di riferimento ora. Sono quelli che stanno vincendo gli Slam. Voglio far parte di quel gruppo.

So che loro miglioreranno, quindi devo stare al passo.

D: Il contratto di Torino scade l’anno prossimo. L’ATP sta decidendo questa settimana il futuro del torneo. Hanno parlato con i giocatori, coinvolto il consiglio dei giocatori, parlato con te? Quali sono i tuoi pensieri su se dovrebbe rimanere a Torino? Cosa ne pensi?

ALEXANDER ZVEREV: So cosa succederà, quindi… Non te lo dirò. Non sarò io la fonte da cui lo scoprirete. So cosa succederà dal 2026 in poi.

D: (Senza microfono)

ALEXANDER ZVEREV: So cosa succederà. Non ti dirò di più. Non lo scoprirai da me. Non questa volta (sorridendo).

D:È stata una partita difficile contro un avversario ostico. Come valuti la tua prestazione di oggi?

CASPER RUUD: Sì, è stata difficile. Penso che nel complesso sia stata una partita di alta qualità in termini di servizio e gioco dopo il servizio da parte di entrambi i giocatori.

Includendo me stesso, ho sentito di aver servito molto bene oggi, cosa di cui ho bisogno contro Sascha perché lui stesso serve così bene.

Sfortunatamente ho fatto un ultimo game al servizio un po’ scadente dove ho perso il break. Sì, ho trovato difficile recuperarlo. Ovviamente c’era solo un altro game. Lui serviva subito dopo per il match. Ho fatto del mio meglio.

Sascha sta giocando davvero con molta fiducia, molto potente nei suoi colpi. Sì, è davvero difficile giocare contro di lui quando gioca così.

D: Rublev è in vantaggio 5-2 contro di te negli scontri diretti. Qual è il tuo piano di gioco?

CASPER RUUD: Penso che Andrey sia un giocatore davvero, davvero forte. Non ha avuto il miglior inizio qui alle Finals questa volta, ma sarà sicuramente una partita aperta.

Ho bei ricordi quando l’ho affrontato in questo torneo in passato. Penso che le uniche due volte che l’ho battuto sono state qui, quindi vedremo cosa succede venerdì.

Darò il massimo. So che c’è una possibilità di qualificarmi per la semifinale se lo batto. Penso che sia ancora divertente perché è un girone ancora aperto. Nessuno è qualificato, nessuno è fuori. Entrambi abbiamo bisogno di una vittoria per avere qualche chance.

Sarà interessante. Andrey è un mio grande amico. Andiamo molto d’accordo. Ovviamente, venerdì si giocherà. Il mio piano di gioco è semplicemente cercare di giocare un buon tennis.

La prima partita ho giocato bene. Oggi penso di aver giocato abbastanza bene. Solo che non ho ottenuto i punti giusti. Non sono riuscito a breakkare Sascha. Ho avuto un inizio un po’ negativo nel tie-break. Ma è così che va.

Nel complesso, sono contento del livello che ho espresso finora qui. Spero di poterlo mantenere anche venerdì sera.

D: Giocherai in serata. Come possono cambiare le cose se Zverev o Alcaraz vincono la loro partita per te? Hai un’idea di come potrebbe cambiare tutto? Devi fare dei calcoli?

CASPER RUUD: Sì, penso che da quello che immagino, se Sascha batte Carlos, mi qualificherò con una vittoria. Se Carlos batte Sascha, avrò sicuramente bisogno di una vittoria per qualificarmi.

Penserò solo che devo vincere la mia partita comunque. Penso che sarà una bella partita tra Sascha e Carlos. Di solito fanno partite davvero belle. Avanti e indietro, chiunque vinca…

Ma sì, immagino che per Sascha, lui è in una posizione un po’ vantaggiosa ora. Se vince, sa che si qualificherà. Penso che se perde contro Carlos, ci può essere ancora una chance teorica a seconda del punteggio, se va ai tre set, tutte queste cose.

In teoria, se Sascha perde contro Carlos e io batto Andrey, penso che avremo tutti due vittorie ciascuno. Non sono sicuro di come conteranno, ma potrebbe esserci una possibilità. Non lo so.

Penserò solo alla mia partita. Ci saranno molte ore tra la partita di Sascha e Carlos e la mia con Andrey. Qualunque cosa accada, resterò nella mia bolla.

Potrebbe essere l’ultima partita dell’anno. Se vinco, potrebbe essercene un’altra dopo. Darò semplicemente tutto.

D: Da quando sei arrivato a Torino, stai mostrando alcune delle migliori partite che hai giocato nell’intero anno. Cosa è successo negli ultimi mesi, se puoi dirci qual è stato il problema, o se ci sono stati molti problemi?

CASPER RUUD: Penso di partire da quello che è successo dopo gli US Open, perché agli US Open ho perso agli ottavi. È stato un risultato decente. Ma dopo gli US Open, non ho davvero trovato – non so – fiducia. Anche fisicamente non mi sentivo troppo bene. Ho fatto del mio meglio.

A volte giochi contro certi giocatori che trovi più scomodi da affrontare rispetto ad altri. Onestamente, negli ultimi mesi ho trovato i campi davvero veloci nel tour. Tokyo, Shanghai, Basel, Stoccolma. E Parigi era davvero, davvero veloce quest’anno, molto più veloce di quanto ricordassi.

Questa è una cosa che forse non amo. Va bene. È quello che forse piace ad altri giocatori. Non voglio lamentarmi o trovare scuse, ma l’ho trovato difficile.

Se mi guardi giocare, se mi guardi giocare attentamente in molte partite, ti renderai conto che il mio diritto è la mia arma. Ma è anche più pericoloso su un campo lento con rimbalzo alto. Quando posso colpirlo da qui invece che da giù, c’è una grande differenza. Per altri giocatori, potrebbe essere diverso con palle più piatte.

Penso di aver anche giocato contro giocatori che mi fanno giocare un po’ a disagio. Ho perso due volte contro Jordan Thompson. Per me, penso che sia un giocatore difficile da affrontare. Ottimo servizio, può venire a rete, tutte queste cose.

Bautista, ho perso contro di lui a Basel. Veniva dalla vittoria ad Anversa. Era in buona fiducia.

Sì, non lo so. Non ho le risposte perché ho perso alcune partite tirate. Ma è il tennis. Voglio dire, non ho mai fatto davvero bene in autunno comunque. Forse dovrei semplicemente stare a casa in futuro. Chi lo sa (sorridendo).

Non è buono neanche per la fiducia quando perdi cinque, sei partite di fila. Forse è meglio stare sul divano e guardare il tennis invece di giocare e perdere. Vedremo (sorridendo).

D: Sei un ottimo giocatore contro lo stile di Zverev. Cosa fa meglio oltre al servizio e tutto il resto negli ultimi mesi? Dopo la Laver Cup ha avuto una polmonite, problemi ai polmoni. Non è ancora recuperato al 100%. È qualcosa di cui si parla?

CASPER RUUD: Beh, penso che l’hai detto tu. Il servizio lo sta portando a un altro livello per me. Non fa più doppi falli. Non è più instabile con il suo servizio. La sua prima di servizio è sui 225, più o meno, tutto il tempo.

Penso che in certi giorni posso capire la sensazione. Da quello che vedo in certi giorni, quando non gioca al suo meglio, può avere qualche difficoltà con il diritto. Nel mio caso sarebbe che ho difficoltà con il rovescio.

Quando guardo Sascha, vedo che quando vuole affidarsi a un colpo, è il rovescio che preferisce giocare. Per me, per esempio, è il diritto. Quindi è normale.

Quando gioca bene con il diritto, è davvero difficile giocare contro di lui. Non sai davvero dove giocare. Penso che si stia muovendo meglio e con più fiducia. Decisamente normale.

Si è rotto quasi tutti i legamenti del piede quando si è storto la caviglia. All’inizio quando torni, probabilmente stai ancora pensando all’incertezza quando ti muovi, quando appoggi il piede, quando fai i passi giusti. Non vuoi che succeda di nuovo.

Ora puoi vedere che si muove liberamente, scivola sulla terra e sul cemento. È in grado di farlo. Sono rimasto davvero scioccato e triste per lui quando è successo perché era davvero vicino a diventare numero 1 del mondo, ricordo. Penso che in teoria gli mancassero una o due vittorie per essere numero 1. Conosco anche io quella sensazione (sorridendo).

Penso che meriti di esserlo nella sua carriera. Gli manca anche forse uno Slam per dire che la sua carriera è davvero completa perché ha vinto tutto il resto.

Penso che sia bello vederlo tornare con fiducia nei suoi movimenti e nei suoi colpi. Ovviamente è dura perché è un giocatore davvero forte. Sono felice per lui. È davvero impressionante che sia stato in grado di ribaltare la situazione così velocemente. Non è passato molto tempo da quando si è storto gravemente la caviglia.