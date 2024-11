World Tennis League: il grande tennis internazionale brilla ad Abu Dhabi. Ci sarà anche Jasmine Paolini

Mentre la stagione ufficiale volge al termine con le ATP Finals, il tennis si prepara al suo spettacolare epilogo negli Emirati Arabi. La World Tennis League, in programma ad Abu Dhabi dal 19 al 22 dicembre 2024, ha svelato la composizione delle quattro squadre che si sfideranno in quello che si preannuncia come uno degli eventi di esibizione più prestigiosi dell’anno.

La World Tennis League si conferma così come uno degli appuntamenti più attesi del calendario di fine anno, un ponte ideale tra la conclusione della stagione ufficiale e l’inizio della preparazione per il 2025, offrendo agli appassionati l’ultima occasione di vedere in azione i loro beniamini prima della pausa natalizia.

Le quattro squadre in campo

– Iga Świątek 🇵🇱: la numero due del mondo, dominatrice del circuito WTA– Barbora Krejcikova 🇨🇿: la campionessa Slam, eccellente in singolare e doppio– Hubert Hurkacz 🇵🇱: il gigante polacco dal servizio micidiale– Casper Ruud 🇳🇴: il finalista Slam norvegese, specialista della terra rossa

Team Kites

– Jasmine Paolini 🇮🇹: la nuova stella del tennis italiano

– Paula Badosa 🇪🇸: la stella spagnola, ex numero 2 del mondo

– Stefanos Tsitsipas 🇬🇷: il campione greco dal rovescio classico

– Nick Kyrgios 🇦🇺: lo showman australiano, garanzia di entertainment

Team Falcons

– Elena Rybakina 🇰🇿: la campionessa di Wimbledon dal servizio devastante

– Caroline Garcia 🇫🇷: la francese dal tennis esplosivo

– Daniil Medvedev 🇷🇺: il numero 3 del mondo, maestro della tattica

– Andrey Rublev 🇷🇺: il martello russo dalla potenza straordinaria

Team Hawks

– Aryna Sabalenka 🇧🇾: la potenza bielorussa, vincitrice Slam e n.1 del mondo

– Mirra Andreeva 🇷🇺: la giovane promessa russa

– Taylor Fritz 🇺🇸: il top 10 americano dal tennis spettacolare

– Sumit Nagal 🇮🇳: la stella emergente del tennis indiano





Marco Rossi