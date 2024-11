Il tennista perfetto secondo Fognini (Video)

Costruire colpo per colpo il tennista perfetto, quello pressoché imbattibile, è uno dei classici per gli appassionati, un tema che sempre apre dibattiti nei forum di settore. Spesso anche i tennisti in attività vengono sollecitati su quest’argomento affascinante, stavolta tocca a Fabio Fognini. L’ex campione a Monte Carlo in una clip video disegna il suo tennista ideale per colpi, fisico e mentalità. Non mancano delle sorprese, in particolare per il servizio e il diritto. Scopriamolo insieme nel video qua sotto allegato.

Un gran tennista quello disegnato da Fognini. E quale sarebbe oggi il vostro?

Mario Cecchi