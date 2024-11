“Un match di altissimo livello”: Fritz a tutto campo dopo la sfida con Sinner. Analizza la sconfitta ‘Ha fatto la differenza nei punti importanti’

Dopo la sconfitta per 6-4, 6-4 contro Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino, Taylor Fritz ha offerto un’analisi lucida e approfondita del match in conferenza stampa. L’americano, nonostante il risultato sfavorevole, ha mostrato grande sportività e una notevole capacità di analisi tecnica, toccando diversi temi cruciali: dal confronto con la finale degli US Open alle differenze nel gioco indoor, dalla questione delle palle da tennis fino al supporto del pubblico italiano per Sinner.

D: Taylor, non il risultato sperato, ma contro un avversario molto forte. Hai ancora possibilità di qualificarti. Puoi raccontarci il match di oggi?

FRITZ: È stata una partita di altissimo livello da entrambe le parti. Ho la sensazione di aver giocato molto bene, anche lui ha espresso un tennis eccellente. Ci sono molti aspetti positivi da cui posso ripartire.

Non mi ha concesso molto. I punti che sono riuscito a vincere e le opportunità che ho creato sono arrivati da un tennis di altissima qualità da parte mia.

Il rammarico più grande riguarda il primo set, dove ho avuto diverse situazioni sul 30 pari, 15-30, chance sul suo servizio. Non considero un’opportunità quando sul 30 pari mi fa ace, ma sul 15-30 e 30 pari, quando avevo possibilità sulla seconda di servizio ed ero dentro gli scambi, non sono riuscito a concretizzare.

Nei momenti cruciali non sono riuscito a mantenere lo stesso livello di gioco mostrato nel resto della partita. In quelle situazioni, Sinner ha dimostrato di essere più solido. È stata particolarmente frustrante una situazione nel secondo set: anche quando ho giocato un ottimo punto sul 30 pari, lui ha trovato un passante incredibile. Questa è la vera differenza nella partita. È per questo che sta avendo un anno così straordinario. È per questo che è numero 1.

La partita è stata equilibrata per lunghi tratti, ma lui è stato superiore nei punti decisivi sul 15-30 e 30 pari.

D: Che differenze hai notato rispetto alla finale degli US Open? Cosa hai cercato di fare diversamente?

FRITZ: Anche se il risultato e il punteggio sono simili, le due partite sono state completamente diverse.

Agli US Open il mio servizio non ha funzionato e da fondo campo non mi sentivo a mio agio. Mi sentivo sopraffatto, costretto ad affidarmi a colpi rischiosi o a sperare in suoi errori per restare in partita. Era una continua lotta per sopravvivere.

Oggi invece mi sono sentito alla pari negli scambi da fondo. Non mi sono sentito dominato in nessuno schema di gioco, mentre agli US Open nello scambio di dritto venivo sistematicamente superato. Oggi ho potuto reggere il confronto di dritto, colpendo più in profondità e con meno rotazione. Agli US Open, quando alzavo troppo la palla, gli permettevo di dominare lo scambio.

Il mio gioco da fondo campo oggi è stato decisamente migliore. Anche il servizio ha funzionato bene, tranne nei due game in cui sono stato breakkato. Soprattutto nel primo set, quando ha fatto il break, ha giocato dei punti straordinari. Pochi altri giocatori mi avrebbero brekkato con come stavo servendo in quel game.

D: Sto raccogliendo le opinioni dei giocatori sulle palle. Medvedev e Zverev sostengono che negli ultimi due anni la qualità sia peggiorata, che “muoiano” nell’aria. Zverev ha fatto delle ricerche e pensa sia dovuto all’uso di materiali inferiori. Qual è la tua esperienza?

FRITZ: Ho seguito questa discussione. Personalmente, con le Dunlop che usiamo qui, non ho notato un deterioramento significativo della qualità. È difficile fare paragoni con il periodo pre-2020, ma negli ultimi anni ho prestato molta più attenzione a questi aspetti.

La maggior parte dei giocatori concorda che la Dunlop sia la palla più consistente del circuito. Il problema principale si presenta con l’umidità, quando le palle si ingrossano, ma questo succede con tutte le marche.

Ho notato più inconsistenze con altre palle, in particolare con le Wilson degli US Open. L’anno scorso tra Montreal e Cincinnati sembravano palle completamente diverse: a Cincinnati perdevano il pelo rapidamente, a Montreal si gonfiavano come al solito.

Negli ultimi anni stanno entrando nella rotazione dei tornei palle sempre più lente e morbide. Le Wilson usate alla Laver Cup e a Shanghai, per esempio, sono così morbide che è quasi impossibile sbagliare, ma anche fare vincenti. Sono utilizzabili solo su campi molto veloci.

D: Sul caso di Sinner, pensi che dovrebbe esserci una decisione definitiva prima degli Australian Open? Qual è la tua opinione sulla gestione del caso e sulle tempistiche?

FRITZ: Non ho familiarità con le procedure e le tempistiche di questi casi, quindi non saprei dire se sia necessaria una decisione prima degli Australian Open.

Da quello che ho potuto vedere, il processo è stato abbastanza trasparente: sono emerse le informazioni e Sinner ha fornito le sue spiegazioni. Come ho già detto agli US Open, la mia opinione conta quanto quella di chiunque altro: non ho informazioni privilegiate, solo Jannik e il suo team conoscono tutti i dettagli.

Ci sarà sicuramente un’indagine approfondita, ma preferisco non esprimere giudizi su una situazione di cui non posso conoscere tutti gli elementi.

D: Come hai gestito la pressione di giocare contro il numero 1 in Italia? Come paragoni questa esperienza ad altre situazioni simili nella tua carriera?

FRITZ: Sorprendentemente, non ho sentito una pressione eccessiva. Credo sia dovuto alla fiducia che ho nel mio gioco in questo momento. Quando sono sceso in campo mi sentivo bene e molti aspetti del mio tennis stavano funzionando.

Affrontare il numero 1 del mondo in Italia poteva essere intimidatorio, ma devo dire che il pubblico è stato molto rispettoso. Ho vissuto situazioni molto più complicate giocando contro beniamini locali in altri paesi. Qui l’atmosfera, seppur calda, è rimasta sempre corretta.

D: Molti considerano l’indoor la superficie ideale per Sinner. Sei d’accordo? Quale pensi sia la sua miglior superficie?

FRITZ: Ha perfettamente senso che Sinner eccella indoor. Le condizioni al coperto eliminano le variabili esterne come il vento e permettono un gioco da fondo campo più pulito. Puoi colpire la palla con maggiore sicurezza e sentirla meglio. Anche io, personalmente, apprezzo molto il gioco indoor.

Se penso alla nostra sfida agli US Open, dove c’era anche il vento da gestire, oggi ha giocato decisamente meglio. Lo stesso vale per me: il livello complessivo della partita è stato superiore.

L’indoor si adatta perfettamente al suo stile di gioco, soprattutto per la sua capacità di colpire con potenza e precisione da fondo campo. Le condizioni controllate gli permettono di esprimere al meglio le sue qualità.

Questa è stata una partita intensa ma piacevole da giocare, nonostante la sconfitta. Il livello è stato costantemente alto da entrambe le parti, e penso che il pubblico abbia potuto apprezzare un grande spettacolo di tennis.





Francesco Paolo Villarico